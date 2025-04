Google ontslaat 28 werknemers die protesteerden tegen deal met Israël

Google heeft 28 werknemers ontslagen die protesteerden tegen een cloudcontract met Israël. Negen van hen werden dinsdag na een urenlang protest in de kantoren van Google in Californië en New York al gearresteerd en door Google geschorst.

Het protest draait om Project Nimbus, een cloudcontract ter waarde van 1,2 miljard dollar tussen Israël, Google en Amazon. Werknemers van de twee bedrijven stellen dat Israël via de deal toegang krijgt tot technologie die kan bijdragen aan het doden of verwonden van Palestijnen, schrijft Wired.

Diverse werknemers besloten dinsdag te protesteren met zitblokkades in de kantoren van Google. In Californië namen werknemers het kantoor van Thomas Kurian, ceo van Google Cloud, in. In New York bezetten werknemers een gemeenschappelijke ruimte. Na ongeveer tien uur protest werden negen werknemers gearresteerd en door Google geschorst. Nu blijkt dat deze negen werknemers, samen met negentien andere demonstranten, zijn ontslagen.

Google-woordvoerder Anna Kowalczyk zegt tegenover Wired dat de werknemers ontslagen zijn nadat uit een intern onderzoek zou zijn gebleken dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan het 'fysiek belemmeren van het werk van andere werknemers en hen de toegang tot onze faciliteiten ontzegden'. De demonstranten werd ook meermaals gevraagd het pand te verlaten. Toen zij niet luisterden, werd de politie ingeschakeld. Kowalczyk zegt tot slot dat het Nimbus-contract niet gericht is op geheim of militair werk.

No Tech for Apartheid, de groep achter de protesten, noemt de ontslagen in een reactie op Medium een 'overduidelijke daad van vergelding'. "In de drie jaar dat we ons hard maken tegen Project Nimbus, heeft geen enkele leidinggevende iets over onze zorgen laten horen", aldus de groepering. "Google-werknemers hebben het recht om vreedzaam te protesteren tegen de voorwaarden van ons werk. Deze ontslagen waren duidelijk vergeldingsacties."