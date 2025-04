Politie rolt internationaal phishingnetwerk op, vijf arrestaties in Nederland

Een internationaal samenwerkingsverband van politieorganisaties heeft een groot phishingnetwerk opgerold. Daarbij zijn 37 mensen gearresteerd. Vijf van hen werden in Nederland gearresteerd.

Het gaat om phishingnetwerk LabHost, dat in 2021 werd opgezet, aldus de Britse politie, die de leiding had over de actie. De organisatie maakte neppe varianten van websites van banken, gezondheidsorganisaties en overheidsorganisaties, bedoeld om persoonlijke informatie als bankgegevens, e-mailadressen en wachtwoorden te stelen. Criminelen konden deze websites vervolgens tegen betaling gebruiken voor hun eigen activiteiten. Ook werden op verzoek websites en pagina's nagemaakt.

Volgens de Britse politie bestonden er aan het begin van 2024 ruim 40.000 neppe websites, gemaakt door het netwerk. Ongeveer 2000 geregistreerde gebruikers betaalden maandelijks om de websites te gebruiken voor criminele activiteiten. In totaal verdiende LabHost daar zo'n 1 miljoen pond mee.

Het onderzoek onder leiding van de Londense politie startte in de zomer van 2022. Bij het onderzoek waren ook Europol en de FBI betrokken, net als bedrijven als Intel 471, Microsoft en Trend Micro. Wereldwijd zijn ruim 70 adressen doorzocht en 37 mensen gearresteerd. Vijf arrestaties vonden in Nederland plaats, weet NOS. Achthonderd gebruikers van het phishingnetwerk hebben een bericht ontvangen van politiediensten, waarin gezegd wordt dat de politie weet wie ze zijn en wat ze hebben gedaan. Naar velen van hen wordt de komende weken en maanden verder onderzoek gedaan.