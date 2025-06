NOS en NRC: bunq-klanten vaak het slachtoffer van phishing

Oplichters hebben het vaker gemunt op klanten van bunq, doordat er bepaalde beveiligingsmaatregelen ontbreken die andere banken wel hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en NRC. Ook worden de getroffen klanten niet gecompenseerd.

De nieuwsplatforms hebben met 28 slachtoffers gesproken die in de afgelopen zeven maanden zijn opgelicht. Gezamenlijk raakten ze ruim 1,6 miljoen euro kwijt. In vier gevallen gaat het om meer dan 100.000 euro. Ook hebben NOS en NRC gesproken met verschillende oud-medewerkers van bunq die zeggen dat 'de bank veiligheid ondergeschikt maakt aan gebruiksvriendelijkheid'.

De oplichters maken voornamelijk gebruik van twee methodes om toegang te kunnen krijgen tot de rekeningen van slachtoffers. Bij de eerste methode slagen ze erin om de inloggegevens en de vereiste gezichtsherkenningsscan buit te maken. Daarna worden er grote geldbedragen van de rekening gehaald, wat volgens experts 'een rode vlag' zou moeten zijn voor bunq.

Bij de tweede methode worden klanten overgehaald om malware te installeren. NOS en NRC schrijven dat het aantal kant-en-klare bunq-phishingsites dat wordt aangeboden op de zwarte markt is toegenomen.

De meeste grote Nederlandse banken hebben de afgelopen jaren maatregelen ingevoerd die het criminelen moeilijker moeten maken om grote geldbedragen te stelen. Zo is er een afkoelingsperiode. Wanneer een klant meer dan zijn daglimiet wil overmaken, moet die limiet eerst verhoogd worden en moet de klant daarna vier uur wachten. Bunq heeft deze veiligheidsmaatregel nooit ingevoerd. In plaats daarvan moest een klant 24 uur wachten als die een nieuw apparaat toegang gaf tot de rekening. De duur is echter later verkort naar een uur en daarna helemaal afgeschaft na klachten van klanten.

Wanneer de klanten zijn bestolen, krijgen ze in de regel niets terug van bunq. "Het is alsof je buiten op straat iemand je autosleutels geeft. Dan is je auto weg", zei bunq-topman Ali Niknam in een gesprek met een slachtoffer. Daarnaast zou de bunq-SOS-optie voor fraudegevallen niet effectief genoeg zijn, wat de onlinebank tegenspreekt.

"Veiligheid heeft bij bunq de hoogste prioriteit", stelt de bank in een schriftelijke reactie aan NOS en NRC. "Daarom gebruiken we geavanceerde technologieën zoals AI, biometrische beveiliging en beveiligde communicatie. De enige manier om slachtoffer te worden is door zelf je persoons- en inloggegevens af te staan." Daarnaast stelt bunq dat het aantal fraudegevallen bij de bank lager is dan bij andere banken. Op de vraag van de nieuwsplatforms om die claim te onderbouwen, werd geen antwoord gegeven.