Bunq ontkent bij overheid NL te dreigen met opzeggen van kritische klanten

Bunq ontkent tegenover de Nederlandse minister van Financiën Eelco Heinen de accounts van klanten op te zeggen als zij zich online kritisch uiten over de bank. Een klant gaf eerder aan dat bunq dit had gedaan. Bunq zegt dat deze gebruiker nog klant is bij de bank.

De bank 'geeft aan dat het de genoemde klanten niet heeft gedreigd met beëindiging van de klantrelatie en de klantrelatie ook niet heeft beëindigd', schrijft minister Heinen. Daarbij refereert de minister naar een eerder artikel van het Financieele Dagblad, waarbij meerdere klanten aangaven te zijn benaderd door bunq nadat ze kritiek hadden geuit op de bank.

Een klant plaatste bijvoorbeeld kritische Wikipedia-pagina's terug en werd hierna benaderd door een bunq-medewerker. Een andere klant zegt weer te zijn benaderd door de bank nadat hij op Reddit klaagde over de slechte bereikbaarheid van bunq. De klant kreeg in de bunq-app het verzoek bunq-collega's beter te behandelen, anders zou de klantrelatie beëindigd worden. Bunq ontkent dus tegenover de minister dit laatste te doen. Volgens de bank zijn alle klanten die genoemd werden in het FD-artikel, waaronder de Reddit-klant, nog steeds klant bij bunq.

Bunq zegt verder tegenover de minister contact op te nemen met klanten 'met als doel haar dienstverlening te verbeteren'. "Daarbij is bunq niet actief op zoek naar klanten die zich online negatief uitlaten over de bank", zegt bunq volgens de minister. Heinen merkt op dat de Autoriteit Persoonsgegevens hierbij medetoezichthouder is en zegt 'geen signalen' te hebben van de AP hierover. Op de kamervraag of het is toegestaan dat de bank klantgegevens koppelt aan informatie verkregen op andere platforms, zegt de minister alleen dat 'het online uiten van kritiek op een bank geen geldige grondslag is voor het verwerken van klantgegevens'.