Investeringsbedrijf wil Thuisbezorgd.nl kopen voor 4,1 miljard euro

De techinvesteerder Prosus wil Just Eat Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, voor 4,1 miljard euro overnemen. Beide bedrijven zijn dit overeengekomen, maar de overname moet nog door toezichthouders worden goedgekeurd.

Prosus zegt dat het buiten Europa al investeert in verschillende maaltijdbezorgdiensten en dat het hierdoor ervaring heeft met het groeien van dergelijke bedrijven. Hierbij spreekt het bedrijf onder meer over investeren in de klant- en bezorgersrelaties, een verbeterde logistiek, innovaties en AI. De investeerder denkt de 'sterke technische en investeringsmogelijkheden' te kunnen combineren met Just Eat Takeaway.com's' 'leidende merkpositie in sterke Europese markten' om zo te kunnen groeien. Thuisbezorgd.nl's moederbedrijf heeft nog 'aanzienlijk groeipotentieel', klinkt het.

Naast de maaltijdbezorgmarkt investeert Prosus bijvoorbeeld in Tencent. De investeerder heeft 26 procent van de aandelen van het Chinese bedrijf in zijn bezit. Prosus is ook de volledige eigenaar van Stack Overflow en het bedrijf had aandelen in het Russische sociale netwerk VK. Prosus wilde Just Eat in 2019 overnemen, maar toen won Thuisbezorgd.nl's moederbedrijf Takeaway.com de strijd, waarbij de twee bedrijven fuseerden. Nu wil Prosus dus beide bedrijven overnemen.

Prosus wil voor de overname 20,30 euro per aandeel betalen. Dat is 22 procent meer dan het aandeel de afgelopen drie maanden ooit waard is geweest. De twee bedrijven verwachten dat de overname dit jaar wordt afgerond. Just Eat Takeaway.com blijft een Amsterdams bedrijf en behoudt de bestaande merken, melden beide bedrijven.