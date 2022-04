Thuisbezorgd gaat voor supermarkten boodschappen bezorgen in Nederland

Thuisbezorgd gaat voor SPAR en Albert Heijn boodschappen bezorgen in Nederland. Dat laat moederbedrijf Just Eat Takeaway.com weten. De proef van Albert Heijn begint volgende week in Amsterdam met twee winkels.

Bij SPAR gaat het om vijftien winkels, meldt Thuisbezorgd. Als klanten boodschappen via Thuisbezorgd bestellen, leggen medewerkers van de winkels de boodschappen klaar, waarna een koerier van Thuisbezorgd die ophaalt en bij klanten aflevert. Het is onbekend hoe lang het duurt vanaf bestelling tot bezorging, maar dat zal vermoedelijk niet zo snel zijn als flitsbezorgers, die vaak binnen een kwartier voor de deur staan.

SPAR werkt al langer met Thuisbezorgd voor de bezorging van lunchbroodjes en aanverwante producten, maar nu komen veel meer producten beschikbaar, waaronder non-foodproducten als toiletartikelen. Bij Albert Heijn gaat het om 1200 producten.

Albert Heijn begint de proef met twee niet nader genoemde vestigingen in Amsterdam, terwijl SPAR begint met vijftien vestigingen en die mogelijk uitbreidt bij succes. Het is onbekend hoeveel Thuisbezorgd zal rekenen als bezorgkosten voor de dienst. In andere landen is Just Eat TakeAway.com al langer bezig met het opzetten van diensten voor de bezorging van boodschappen.