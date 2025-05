Albert Heijn voegt 'generatieve AI' van OpenAI toe aan Mijn AH-app - update

Albert Heijn gaat een generatieve AI in zijn app zetten. Die geeft recepten en tips voor bij het koken. De Nederlandse supermarktketen gebruikt het AI-model van OpenAI voor de assistent en gebruikt geen gebruikersdata om het model verder te trainen.

Albert Heijn zegt dat de generatieve AI vanaf 11 november beschikbaar is in de Mijn AH-app. Het gaat om een chatbot waaraan gebruikers vragen kunnen stellen over eten, koken en gerechten. In een voorbeeld noemt Albert Heijn vragen over suggesties voor ovenschotels, maar ook vragen over het bereiden van een pompoen of het aanbod van glutenvrije pasta bij de grootgrutter.

Er komt ook een functie in de app waarmee gebruikers ingrediënten op de foto kunnen zetten. Zo kunnen ze suggesties voor gerechten krijgen. Verder vertaalt Albert Heijn de app naar het Engels. Dat kan volgens de supermarkt door de komst van de AI; het bedrijf zegt niet of het om realtimevertalingen gaat.

Update, 19.40 uur: Het oorspronkelijke artikel en de titel zijn aangepast op basis van een statement dat Tweakers van Albert Heijn heeft ontvangen. De winkelketen laat weten dat de AI in Mijn AH gebaseerd is op de modellen van OpenAI en dat de serverinfrastructuur van Microsoft Azure gebruikt wordt. Het bedrijf heeft het model niet getraind, maar levert context aan zoals een recepten- en productendatabase, de spreektoon en onderwerpen waar de assistent wel en niet over mag praten.

Verder benadrukt een woordvoerder van Albert Heijn dat er geen klantendata opgeslagen wordt en dat ook gesprekken en gescande afbeeldingen niet opgeslagen worden. "Iedere keer als je een gesprek start met de assistent, begin je op nul", aldus een woordvoerder. Het bedrijf gebruikt ook geen eerdere gesprekken of aankoopgedrag van klanten. In de lead is ook de bewoording daarover aangepast om dat minder ambigu te maken.