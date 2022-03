Albert Heijn en ING presenteren digitale betaalmethode op basis van tokens

ING is samen met Ahold Delhaize, het moederbedrijf van supermarktketen Albert Heijn en Bol.com, bezig een betaalmethode te ontwikkelen waarbij consumenten geen persoonlijke gegevens hoeven achter te laten. De methode is gebaseerd op het gebruik van tokens.

Volgens ING wordt het winkelen met de alternatieve betaalmethode gemakkelijker, veiliger en gaat het gepaard met minder betaalhandelingen, meldt het FD op basis van een toelichting van de bank. De 'digitale betaalpas' zou vooral gericht zijn op consumenten die vaak bij dezelfde fysieke of onlinewinkel betalingen verrichten en er niet op zitten te wachten om bij het afrekenen persoonsgegevens achter te laten.

De dienst drijft op het gebruik van versleutelde tokens. Dit zijn unieke cijfercodes die per winkel worden toegekend en tijdens een transactie worden gebruikt. Het moet de beveiliging verhogen, omdat in het geval van een datalek niet de klantgegevens zijn in te zien of buit te maken. De winkel krijgt enkel een uniek klantnummer van ING, maar zou verder bijna niets weten van de klant, zoals een rekeningnummer.

In feite zijn de tokens een middel om toestemming te geven voor de betaling van een bedrag bij een winkel. Zodoende is het bijvoorbeeld op de website van de supermarktketen mogelijk iets te kopen, zonder dat de gebruikelijke betaalomgeving van bijvoorbeeld iDeal verschijnt. De tokens zijn net als een machtiging ook weer in te trekken.

ING erkent dat deze betaalmethode niet per se veel voordelen biedt ten opzichte van betalen via iDeal, Paypal of Apple Pay. De bank ziet het dan ook niet als een vervanging van iDeal en ziet vooral heil in de betaalmethode in landen en bij bedrijven waar geen gebruik van iDeal wordt gemaakt. Het gaat dan vooral om plekken waar het betaalproces ingewikkeld is en niet altijd vlekkeloos verloopt. Of bedrijven die niet het geld hebben om hun systemen veilig te houden.

Volgens de bank is er ook nog een andere motivatie om te komen tot een dergelijke betaalmethode. ING stelt dat er zes procent meer wordt verkocht als een bedrijf met tokens werkt. Dat komt doordat klanten dan tijdens het aankoopproces minder snel afhaken en omdat de winkelier dan zeker is van zijn geld. De bank vindt op zijn beurt dan ook dat er bij een stijging van zes procent ook iets meer gevraagd mag worden voor het verwerken van de transactie.

In het vierde kwartaal van dit jaar zal ING de tokens gaan inzetten bij een groep van duizend rekeninghouders. Volgens de bank wordt het systeem breder ingezet als de proef slaagt. ING stelt dat het al langer van plan was dit systeem in te voeren, maar dat de covid-19-situatie de ontwikkeling heeft versneld. Het systeem dat ING en Ahold Delhaize willen inzetten is oorspronkelijk ontwikkeld door Mastercard.