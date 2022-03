Nvidia brengt gamestreamingdienst GeForce Now uit als bèta voor Chrome OS

Nvidia maakt zijn gamestreamingdienst GeForce NOW vanaf woensdag beschikbaar voor gebruikers van Chromebooks. De dienst is dan als bèta uit te proberen. Op andere platformen is GeForce NOW al uit de bètafase.

Gebruikers van Chromebooks kunnen simpelweg een muis aansluiten en via de website van GeForce NOW inloggen en beginnen met spelen, aldus Nvidia. Het bedrijf maakte eerder dit jaar al bekend dat de dienst in de loop van 2020 naar Chromebooks zou komen, maar daar werd toen geen specifieke releaseperiode bij genoemd.

De streamingdienst voor games is al langer beschikbaar op pc's en voor Android-telefoons is een aparte app beschikbaar. Daarnaast is GeForce NOW te gebruiken op het Android TV-besturingssysteem, waarbij bijvoorbeeld aan de Nvidia's Shield TV-mediaspeler gedacht kan worden.

GeForce NOW is een streamingdienst van Nvidia waarbij spelers zelf aangeschafte games kunnen laten draaien op hardware van Nvidia in de cloud. Zo kunnen games gespeeld worden op apparaten die zelf geen krachtige videokaart hebben. De dienst maakt het mogelijk gamewinkels zoals Steam, uPlay, de Epic Games Store en Battle.net te koppelen.

In februari kwam GeForce NOW uit de bèta. Games draaien in full-hd-resolutie met maximaal 60fps. Er is een gratis variant met speelsessies van maximaal een uur en bij de betaalde variant, die tijdelijk 5,49 euro per maand kost, is dat zes uur. Het aantal speelsessies is wel onbeperkt. De betaalde variant krijgt ook RTX-effecten.

In de maanden na februari bleek dat onder meer uitgevers als Activision Blizzard, Bethesda, 2K en Microsoft hun games van de dienst afhaalden, wat waarschijnlijk samenhangt met hun eigen, al dan niet geplande streamingdiensten.