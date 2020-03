Epic Games-topman spreekt zijn steun uit voor GeForce Now

Na het terugtrekken van 2K, Bethesda en Activision Blizzard, spreekt Epic Games juist zijn steun uit voor Nvidia's GeForce Now-dienst. Epic-oprichter Tim Sweeney vindt dat dit soort diensten juist leidt tot een 'gezondere gamingindustrie'.

Sweeney stelde zaterdag op Twitter dat Fortnite gewoon zal blijven werken met GeForce Now en dat Epic zelfs ervoor zal zorgen dat de integratie verbetert. Veel meer andere titels naast Fortnite biedt Epic Games niet aan. Wat betreft Epic Store-titels van andere ontwikkelaars, kan hij echter geen beloftes doen.

De Epic-topman maakt ook van gelegenheid gebruik om zijn onvrede te uiten over de verplichte omzetdeling bij platformen als iOS en Google Play, en het blokkeren van dergelijke gamestreamingdiensten. Daarbij doelt hij op het niet toelaten van bijvoorbeeld Google Stadia op iOS. Epic Games heeft zelf Google Play en Steam ook de rug toe gekeerd.

Nvidia GeForce Now kwam recentelijk uit de bètafase en wordt nu aangeboden met een gratis proefversie en een betaalde variant van 5,49 euro per maand. De dienst ondersteunt platformen als Steam, uPlay, de Epic Games Store en Battle.net. Gamers moeten nog wel zelf hun games kopen op die platformen, maar daarna kunnen ze ze spelen op ieder apparaat waar de GeForce Now-client op draait.

Zonder opgaaf van reden haalden in de afgelopen weken 2K Games, Bethesda Softworks en Activision Blizzard hun games van GeForce Now af. Dat zijn drie grote partijen, met games in hun aanbod als Borderlands 3, het aankomende Doom Eternal en Overwatch. The Verge heeft een uitgebreid achtergrondverhaal geschreven over dit fenomeen.