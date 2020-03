Epic Games geeft komende twee games van Remedy uit

Epic Games Publishing heeft aangekondigd overeenkomsten met Remedy Entertainment, Playdead en gen Design gesloten te hebben voor het uitgeven van komende games van die ontwikkelstudio's.

Epic wordt de uitgever van twee nog onaangekondigde games van Remedy. Samen met Playdead en gen Design gaat het om de eerste studio's die zich aansluiten voor een nieuw multiplatform-uitgeefplatform van Epic. Het gamebedrijf meldt dat ontwikkelaars hierbij al het intellectueel eigendom op hun werk behouden, terwijl Epic Games Publishing de volledige ontwikkel-, marketing- en uitgeefkosten voor zijn rekening neemt. Zodra de inkomsten van de games voldoende zijn om de kosten te dekken, krijgen de studio's de helft van de verdere winst, belooft Epic verder.

Epic meldt niets over exclusiviteit voor zijn Epic Games Store, maar de game Control van Remedy verscheen wel exclusief in die gamewinkel. Gen Design is de studio van Fumito Ueda, de regisseur en hoofddesigner voor Ico, Shadow of the Colossus en The Last Guardian. Playdead heeft onder andere de puzzelplatformgame Inside en Limbo gemaakt.