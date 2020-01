Epic zegt dat zijn Games Store 108 miljoen pc-gebruikers heeft

Epic Games meldt dat zijn Epic Games Store, waarmee het een alternatief voor Steam wil bieden, nu 108 miljoen gebruikers heeft. Het populaire spel Fortnite is daar voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor.

Epic Games zegt dat pc-spelers in het afgelopen jaar 680 miljoen dollar hebben gespendeerd in de Epic Games Store. Van dat totaalbedrag werd 251 miljoen dollar uitgegeven aan titels van derde partijen, dus andere ontwikkelaars dan Epic Games. Dat betekent dat het leeuwendeel van de inkomsten aan eigen Epic-titels is toe te schrijven, waarbij vooral aan Fortnite moet worden gedacht.

Het is niet geheel duidelijk hoe Epic Games tot het genoemde aantal van 108 miljoen gebruikers is gekomen; zo is onduidelijk of dit bijvoorbeeld het aantal maandelijks actieve gebruikers is. Valve liet begin vorig jaar weten dat het in 2018 90 miljoen maandelijks actieve gebruikers had. Valve heeft nog geen cijfers voor 2019 gepubliceerd.

Valve zal echter nog altijd een aanzienlijke voorsprong hebben op het vlak van het aantal accounts en de gegenereerde omzet. Volgens schattingen werd er door Steam in 2017 een omzet van 4,3 miljard dollar gegenereerd. Dat bedrag geldt enkel voor de verkopen van games en beslaat niet de opbrengsten uit microtransacties of dlc.

Epic Games, waarbij het Chinese Tencent een belangrijke minderheidsaandeelhouder is, kondigde eind 2018 aan met een eigen digitale winkel te komen. Daarbij hanteert Epic een principe dat ontwikkelaars 88 procent van de opbrengsten ontvangen, terwijl dat bij Steam op 70 procent zit. Het bedrijf heeft voor een aantal games overeenkomsten gesloten zodat ze in ieder geval tijdelijk exclusief op de Epic Games Store aanwezig zijn, zoals het spel Control en Borderlands 3.