Aantal dagelijkse gebruikers Epic Games Store nam toe met 192 procent

In 2020 steeg het aantal dagelijks actieve gebruikers van de Epic Games Store met 192 procent tot 31,3 miljoen. Klanten spendeerden meer dan 700 miljoen dollar in de gamewinkel. Dat maakt Epic Games bekend.

Tijdens de piek wat gebruik van het gameplatform betreft, waren 13 miljoen spelers actief en die piek lag in 2019 nog op 7 miljoen. Concurrent Steam bereikte recent de mijlpaal van 25 miljoen gelijktijdig actieve spelers.

Naast de groei van 192 procent voor het dagelijks aantal actieve gebruikers, steeg het aantal maandelijks actieve gebruikers van de Epic Games Store in december van 32 miljoen in 2019 tot 56 miljoen in 2020. Dat is lager dan in juni vorig jaar, toen Epic meldde 61 miljoen maandelijks actieve gebruikers te hebben.

In totaal heeft de Epic Games Store meer dan 160 miljoen gebruikers. Epic Games meldt de groeicijfers in een update over 2020. Daarin staat ook dat van de 700 miljoen dollar die klanten uitgaven, 35 procent aan games van derde partijen werd gespendeerd, oftewel 265 miljoen dollar. Epics assortiment in de winkel steeg van 190 games in 2019 tot 471 in 2020.

De strategie van het bedrijf om marktaandeel te winnen was om exclusiviteit af te kopen, hogere afdracht aan ontwikkelaars te bieden en gratis games te verstrekken. Dat laatste deed het met 103 games, die 749 miljoen keer werden geclaimd. Epic belooft in 2021 meer titels beschikbaar te maken en ontwikkelaars tools te bieden om zelf games uit te geven op het Epic Games Store-platform.