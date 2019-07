Epic vergoedt refunds van Shenmue III-backers nadat game Epic-exclusive wordt

Epic gaat de verloren kosten terugbetalen van gebruikers die Shenmue III op Kickstarter hebben ondersteund. De gameontwikkelaar betaalt dat geld terug aan Shenmue-ontwikkelaars Ys Net zodat die daardoor geen verlies draait.

Daarmee wil Epic zorgen dat de omzet van Ys Net geen schade oploopt, zegt Epic-oprichter Tim Sweeney op Twitter. Het gaat om geld dat spelers via Kickstarter hebben gedoneerd voor de crowdfunding van Shenmue III. Ook in de toekomst zal Epic ontwikkelaars compenseren of zorgen dat spelers hun games alsnog op andere platformen kunnen spelen.

Sweeney reageert daarmee op boze spelers die hun geld terugeisten van Ys Net nadat de ontwikkelaar besloot de game alleen in de Epic Game Store aan te bieden. Gebruikers die de game via Kickstarter hadden ondersteund deden dat met het vooruitzicht dat zij de game ook op Steam zouden kunnen spelen, maar Ys Net besloot de game exclusief in de Epic Store onder te brengen. "We hebben geprobeerd de game vanaf dag één op Steam beschikbaar te maken, maar dat is niet mogelijk", schrijft de ontwikkelaar in een updatepost. Spelers konden daarop hun geld terugvragen, of een jaar wachten op de Steam-activatiesleutel.