Epic Games koopt maker videochatapp Houseparty

Epic Games heeft videochatapp Houseparty gekocht. Het is onbekend hoeveel de maker van Fortnite en de Unreal-engine betaalt voor de maker van de videochatdienst. Het is ook onduidelijk wat Epic gaat doen met de app.

Houseparty zegt in de aankondiging dat het dankzij de overname meer mensen kan helpen anderen te bereiken. Wat dat in de praktijk zal betekenen, is vooralsnog onduidelijk. In een korte faq meldt Houseparty dat er in de app vooralsnog niets verandert. Ook de accounts voor beide diensten blijven gescheiden.

Houseparty benadrukt in de aankondiging dat het toekomstige Epic heeft dankzij het succes van Fortnite meer geld beschikbaar voor overnames dan voorheen. Zo is het ook bezig met de overname van Psyonix, de maker van de game Rocket League.

De videochatapp is van de makers van Meerkat, een dienst om video's te livestreamen op Twitter. Houseparty maakt het mogelijk om te videochatten met meerdere contacten tegelijk. Het aantal gebruikers is onbekend. Op Android heeft de app tussen vijf en tien miljoen installaties.