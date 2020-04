Houseparty kreeg afgelopen maand 50 miljoen nieuwe gebruikers

Videobelapp Houseparty heeft er afgelopen maand ongeveer vijftig miljoen nieuwe gebruikers bijgekregen, aldus de mede-oprichter in een interview. Daarbij gaat het om aantal nieuwe gebruikers die een account hebben aangemaakt.

Daarmee gaat het om een aantal dat wellicht zeven keer zo hoog ligt als in een gemiddelde maand, schrijft Bloomberg. De app is vooral in gebruik voor videobellen, maar in tegenstelling tot concurrenten als Zoom, Google Meet en Microsoft Teams is het vooral in gebruik voor privégesprekken. Daarnaast kunnen gebruikers samen spelletjes spelen via de app tijdens het videobellen.

Houseparty wil niet zeggen hoeveel dagelijkse gebruikers er in de app zitten. Concurrent Zoom sprong van tien miljoen actieve gebruikers enkele maanden geleden naar tweehonderd miljoen nu. Het is onbekend hoeveel daarvan een account bij de dienst hebben aangemaakt.

Videobelapps zijn populair geworden nu overheden over de hele wereld proberen mensen over te halen minder in een fysieke ruimte samen te komen en thuis te blijven. Houseparty bestaat al enige jaren en is sinds vorig jaar eigendom van Epic Games. De videochatapp is van de makers van Meerkat, een dienst om video's te livestreamen op Twitter.