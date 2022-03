Epic Games haalt Houseparty uit appwinkels en sluit servers in oktober

Videobelapp Houseparty is vanaf donderdag niet meer te downloaden in de Apple App Store en Google Play Store, en zal vanaf oktober ook niet meer te gebruiken zijn. Het team werkt nu aan andere projecten. Epic nam de app, die begin vorig jaar populairder werd, in 2019 over.

Het team achter Houseparty werkt binnen Epic Games nu aan andere projecten waarmee mensen sociale interacties met anderen kunnen hebben. Daardoor zeggen de ontwikkelaars de Houseparty-app en -gebruikers niet langer de aandacht te kunnen geven die ze nodig zouden hebben. Daarom stopt Epic Games in oktober met de videobelapp.

Houseparty is een app waarmee maximaal acht gebruikers samen kunnen videobellen. Hierbij kunnen ze ook samen spelletjes spelen. De app werd voornamelijk gebruikt voor privégesprekken. Epic Games nam de app in 2019 over en integreerde de dienst in Fortnite. Deze Fortnite-integratie komt ook na oktober te vervallen.

De Houseparty-app kreeg tijdens het begin van de coronapandemie een flink aantal nieuwe gebruikers. In maart kwamen er vijftig miljoen nieuwe gebruikers bij; mogelijk zeven keer zoveel als wat tot die tijd normaal was. De ontwikkelaars zeggen tientallen miljoenen gebruikers te hebben gehad sinds de app in 2016 startte.