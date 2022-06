Fortnite krijgt videochat via integratie met Houseparty-app

Epic Games geeft Fortnite-spelers de mogelijkheid om in het spel te videochatten met andere spelers. Dat werkt via integratie met de videochat-app Houseparty. Epic nam Houseparty vorig jaar over. De integratie komt naar de pc en de PlayStation 4 en 5.

Om videochat in Fortnite te gebruiken, moeten spelers Houseparty installeren op een iOS- of Android-apparaat en via de app een Epic Games-account koppelen. Tijdens het spelen is het de bedoeling dat gebruikers hun mobiele apparaat op hun gezicht richten. De videobeelden zijn dankzij de integratie te zien in de game zelf. Vooralsnog is er geen Houseparty-integratie voor de Xbox-versie en werkt de functie alleen op de pc, PlayStation 4 en 5.

Alleen spelers die in Houseparty vrienden van elkaar zijn, kunnen elkaar zien. Ook moeten spelers in de app in dezelfde room zitten om elkaar te kunnen zien. In Fortnite zelf komt een optie voor ouderlijk toezicht, waarmee de Houseparty-integratie in zijn geheel kan worden uitgeschakeld.

Fortnite bevatte al langer technologie van Houseparty. De game gebruikte de techniek van de app voor crossplatformondersteuning voor de voicechat. Halverwege 2019 nam Epic Games Houseparty over. De videochatapp steeg dit jaar flink in populariteit vanwege de coronapandemie.