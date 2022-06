Epic neemt bedrijf over voor technologie die gezichtsuitdrukking synchroniseert

Epic Games heeft Hyprsense overgenomen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in technologie die gezichtsuitdrukkingen van mensen in real-time synchroniseert met die van virtuele personages. De techniek komt naar de Unreal Engine.

Epic Games heeft Hyprsense onder andere overgenomen om de mogelijkheden van de Unreal Engine om personages te maken uit te breiden. Medewerkers van Hyprsense gaan nauw samenwerken met de ontwikkelteams van Epic, 3Lateral en Cubic Motion om ontwikkelaars meer tools voor het bouwen van gamepersonages te geven, staat op de site van Hyprsense.

De overname ligt in lijn met eerdere acquisities van Epic om technologie voor gamepersonages te verkrijgen. Vorig jaar nam Epic het Servische 3Lateral over. Dat bedrijf ontwikkelt technologie om virtuele modellen te maken die er als realistische mensen uitzien. Begin dit jaar volgde de overname van het Britse Cubic Motion, dat gespecialiseerd is in animaties van echt lijkende gezichtsuitdrukkingen van digitale personages.

Hyprsense introduceerde in september een testversie van zijn app Hyprmeet voor Zoom, Discord en OBS. Hiermee konden gebruikers een avatar inzetten voor videogesprekken, waarbij de gezichtsuitdrukkingen die van de gebruiker volgden. Volgens Hyprsense is geen gespecialiseerde technologie vereist en werkt het synchroniseren met een eenvoudige webcam. De app is inmiddels niet meer beschikbaar.

De techniek van het bedrijf kan vijftig gezichtsuitdrukkingen detecteren en biedt tracking voor ogen en de tong. De Hyprface-sdk van het bedrijf heeft een omvang van 15MB en kan op maximaal 300fps tracken, als een systeem met een Intel Core i9-processor wordt gebruikt.

Hyprsense is in 2015 opgericht en was aanvankelijk vooral bezig met gezichtstracking voor vr-headsets, maar gaandeweg richtte het bedrijf zich meer op gebruik van 2d-camera's van smartphones en pc's. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.