Epic Games neemt Sketchfab over en maakt Plus-versie gratis

Epic Games neemt Sketchfab over. Dat is een platform waarop gebruikers 3d-modellen kunnen uploaden, weergeven en verkopen. Epic Games maakt onder andere bekend dat de Plus-versie van Sketchfab gratis wordt. Het platform wordt ook geïntegreerd met andere platforms van Epic.

Epic Games meldt op zijn website dat Sketchfab na de overname een zelfstandig opererend merk blijft, dat nauw moet samenwerken met het Unreal Engine-team van Epic Games. Met de overname wordt onder andere de commissie in de Sketchfab-store verlaagd naar 12 procent. Voorheen was dat 30 procent.

Sketchfab maakt zelf bekend dat Sketchfab onder andere geïntegreerd moet worden met andere Epic Games-producten en -software. Daarbij noemt het bedrijf bijvoorbeeld ArtStation en RealityCapture. Bestaande Sketchfab-integraties, bijvoorbeeld met Unity en andere engines, blijven volgens Epic Games werken.

Ook komt de Plus-versie van het platform gratis beschikbaar voor alle gebruikers. Met de Plus-versie krijgen gebruikers onder andere recht op tien maandelijkse uploads. Zonder Plus-abonnement konden gebruikers voorheen maximaal een 3d-model per maand uploaden. Ook wordt de maximale bestandsgrootte voor gratis gebruikers opgehoogd van 50MB naar 100MB.

Gebruikers die betaalden voor een Plus-abonnement, worden per direct en zonder extra kosten overgezet op een Pro-abonnement. De Pro-versie bood aanvankelijk 30 maandelijkse uploads, maar dit aantal wordt volgens Sketchfab opgehoogd naar 50. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om hun abonnement stop te zetten en daarmee over te stappen op de vernieuwde gratis versie.

Het business-abonnement gaat verder met pensioen en gebruikers daarvan kunnen een jaar lang zonder extra kosten gebruikmaken van de Enterprise-versie van Sketchfab. Na dat jaar kunnen gebruikers ervoor kiezen om dat Enterprise-abonnement tegen betaling te vernieuwen, een ander abonnement te kiezen, of hun abonnement te beëindigen.

De twee bedrijven maken verder geen details bekend over de overname. Zo is het onbekend welk bedrag Epic Games betaalt voor Sketchfab. Epic Games heeft de afgelopen jaren meer bedrijven overgenomen. Eerder dit jaar nam het bedrijf onder andere Fall Guys-ontwikkelaar Mediatonic en compressiesoftwaremaker RAD Game Tools over. Epic Games heeft ook het bedrijf achter de gezichtsanimaties uit God of War en Hellblade in handen, evenals Quixel, Hyprsense en de maker van de videochatapp Houseparty.