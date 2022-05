Unity neemt remote-desktopbedrijf Parsec over voor 320 miljoen dollar

Unity, het bedrijf achter de gelijknamige game-engine, heeft overeenstemming bereikt met Parsec over een overname. Parsec is bekend van zijn remote-desktoptechniek, die werkt met hoge resoluties en framerates en een lage latency.

Met ondersteuning voor 4k-resolutie, een framerate van 60fps en een hoge kleurdiepte is Parsec geschikt voor het streamen van games en voor het werken aan games, wat volgens Unity steeds vaker in realtime 3d gaat.

Met de techniek van Parsec kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld thuiswerken zonder dat ze krachtige hardware nodig hebben. Volgens het persbericht van Unity is Parsec daarvoor inmiddels een populaire oplossing bij bedrijven als EA, Ubisoft en Square Enix. Veel bedrijven die Unity gebruiken, maken ook gebruik van de diensten van Parsec.

Unity wil daarop inspringen en ziet groeikansen door gebundelde diensten aan te bieden van zijn engine en Parsec. Het bedrijf lijkt zich met de overname enkel te richten op ontwikkelaars van games en niet op oplossingen voor het streamen van games naar gebruikers. Daarover staat niets in het persbericht. Ontwikkelaars gebruiken Parsec ook om bijvoorbeeld journalisten op afstand previews van games te laten spelen.

Of er iets verandert aan de beschikbaarheid van Parsec als losse app en dienst na de overname, is nog niet bekend. Momenteel kost een individuele licentie 10 dollar per maand. Een professionele Parsec Teams-licentie kost 35 dollar per maand per gebruiker.

Unity betaalt 320 miljoen dollar in cash voor de overname. Omgerekend is dat momenteel 273 miljoen euro. Naar verwachting is de overname in het derde kwartaal afgerond. Parsec werd in 2016 opgericht en Unity bestaat sinds 2005.