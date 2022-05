AMD voegt FidelityFX Super Resolution toe aan Unreal Engine en Unity

AMD heeft de broncode van FidelityFX Super Resolution opensource gemaakt en op GPUOpen gepubliceerd. Tegelijkertijd is de supersamplingtechnologie beschikbaar gekomen in previewversies van Unreal Engine en Unity.

AMD maakt dit bekend op zijn GPUOpen-website, waar het bedrijf opensourcesoftware publiceert. AMD laat weten dat FSR beschikbaar is in de meest recente previewversie van de Unreal Engine van Epic Games. Het bedrijf komt ook met een FSR-patch voor Unreal Engine 4.26, die beschikbaar is voor geregistreerde Unreal Engine-ontwikkelaars met toegang tot de GitHub-repo. In de praktijk betekent dit dat ontwikkelaars die games maken met Unreal Engine, gemakkelijk ondersteuning voor FSR kunnen toevoegen aan hun spellen.

Ook populaire game-engine Unity krijgt ondersteuning voor AMD's supersamplingtechnologie. In een blogpost laat Unity weten dat FSR beschikbaar komt in een bètaversie van Unity 2021.2 HDRP. De feature wordt 'binnenkort' toegevoegd aan Unity 2021.2b. Ontwikkelaars kunnen ondersteuning voor FSR in deze previewversies toevoegen aan hun Unity-games. Unity wordt gebruikt door verschillende populaire games, waaronder Hollow Knight, Cuphead, Outer Wilds, Ori and the Will of the Wisps en Escape From Tarkov. Laatstgenoemde kreeg recentelijk al ondersteuning voor Nvidia's DLSS-technologie.

AMD maakte FSR deze week ook beschikbaar voor vier nieuwe games, waaronder Resident Evil Village. Daarmee staat het aantal games dat de technologie ondersteunt momenteel op twaalf. Naast Resident Evil Village, is de technologie ook toegevoegd aan Necromunda: Hired Gun, Arcadegeddon en Edge of Eternity.

FidelityFX Super Resolution is AMD's antwoord op de DLSS-techniek van Nvidia. De feature is bedoeld om de framerate van games te verhogen. Dat bereikt de functie door spellen op een lagere resolutie te renderen, en deze resolutie vervolgens te upscalen. Net als bij Nvidia's DLSS-techniek, moeten games door ontwikkelaars aangepast worden om gebruik te kunnen maken van FSR. Met de integratie in Unreal Engine en Unity, moet dit in de toekomst voor ontwikkelaars die die engines gebruiken aanzienlijk makkelijker worden.

FidelityFX werkt niet alleen op AMD-videokaarten; de techniek moet ook werken op videokaarten van Nvidia, hoewel AMD niet verantwoordelijk is voor de ondersteuning daarvan. AMD demonstreerde de rendertechniek eerder met een Nvidia GeForce GTX 1060. Intel overweegt ook om FSR te ondersteunen.

AMD FSR in Unity HDRP