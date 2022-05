Tesla biedt 'Full Self-Driving' aan in abonnementsvorm voor 199 dollar per maand

Tesla heeft een abonnementsvorm van zijn Full Self-Driving-pakket geïntroduceerd. Voor 199 dollar per maand kunnen Tesla-eigenaren met compatibele hardware in hun auto gebruikmaken van de functies. FSD is ook te koop voor een eenmalig bedrag van 10.000 dollar.

Voor degenen die het inmiddels niet meer verkrijgbare Enhanced Self-Driving-pakket nog hebben, kost een abonnement 99 dollar per maand. De abonnementsprijzen zijn exclusief btw. Voor FSD is wel het zogenaamde hardware level 3.0 van de automaker vereist. Dat niveau van hardware introduceerde Tesla in 2019 in zijn wagens. Hebben eigenaren die hardware niet, dan vergt dat eerst een upgrade die eenmalig 1500 dollar kost. Dat meldt onder andere Electrek.

Tesla meldt op een supportpagina dat het aanbod voor nu alleen in de VS geldt. Europrijzen zijn er dus nog niet, maar de eenmalige upgrade voor FSD kost in Nederland en België 7500 euro. Voor dat geld krijgen gebruikers navigate on autopilot, auto lane change, autopark, summon, full self-driving computer, traffic light en stop sign control.

Ondanks dat het pakket Full Self-Driving heet, waarschuwt Tesla dat het functiepakket het niet mogelijk maakt voor Tesla's om te rijden zonder input van de bestuurder. Een Tesla-ingenieur stelde eerder dit jaar dat Tesla momenteel op Level-2-autonomie zit en dat Musk te optimistisch is in zijn voorspellingen over de voortgang van de ontwikkeling van Tesla's zelfrijdende systemen.

Wie niet voor FSD gaat, krijgt standaard in zijn Tesla het Autopilot-pakket. Dat bestaat uit adaptieve cruise control en assistentie bij het op de eigen rijbaan blijven, op plekken waar die lijnen duidelijk op de weg te zien zijn.

Het is voor het eerst dat Tesla functies aan zijn wagens in abonnementsvorm aanbiedt als alternatief op een eenmalige aankoop. Topman Elon Musk kondigde het aanbod wel aan, maar het werd wel meermaals uitgesteld.

Tesla is niet de enige automaker die functies as a service wil aanbieden. Porsche, BMW, Audi, Lexus, Mercedes en General Motors, bekend van Chevrolet, hebben volgens een stuk van Bloomberg ook plannen om bepaalde autofunctionaliteiten aan te bieden in een abonnementsvorm.