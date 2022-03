Tesla schrapt Model S Plaid+-uitvoering met actieradius van 840 kilometer

Tesla neemt de Plaid+-uitvoering van de Model S toch niet in productie. Dit model zou het topmodel binnen de Model S-range worden, met een actieradius van meer dan 840 kilometer en een vermogen van ruim 1100pk. Tesla toonde deze uitvoering in januari.

Topman Elon Musk schrijft op Twitter dat de Plaid+ is geschrapt omdat dit model 'niet nodig' zou zijn. De reguliere Plaid-uitvoering zou 'goed genoeg' zijn. Musk legt verder niet uit waarom het model wordt geschrapt.

De Model S Plaid- en Plaid+-uitvoeringen werden in januari aangekondigd bij de facelift van de Model S. De Plaid-variant is een krachtigere uitvoering van de standaard Long Range-versie, de Plaid+ had weer het topmodel moeten zijn binnen de Model S-range. De Plaid+-versie zou 139.990 euro kosten, een vermogen van 810kW of ruim 1100pk krijgen en een actieradius van meer dan 840 kilometer hebben. Het was niet duidelijk met welke norm Tesla deze actieradius had gemeten; vermoedelijk ging het om de EPA-norm, die vaak hogere cijfers geeft dan de WLTP-norm die in Europa wordt gebruikt.

De reguliere Plaid-versie kost 119.990 euro, heeft een vermogen van 750kW of 1020 pk en een geschat bereik van 628 kilometer. Dit model sprint in 2,1 seconden van 0 naar 100km/u, de Plaid+ had dit nog sneller moeten kunnen doen. Musk schrijft op Twitter dat de Plaid nog steeds de snelste productieauto ooit gemaakt zal zijn, op basis van die sprint.

Via Tesla's site was de Plaid+ al een tijdje niet meer te bestellen. Het is onduidelijk wat Tesla gaat doen met de bestelde Plaid+-modellen. Dit model zou medio volgend jaar in productie gaan. De Model S Plaid wordt vanaf 10 juni in de Verenigde Staten geleverd.