'Twitter Super Follows-abonnement vereist minimaal 10.000 volgers'

Twitters aanstaande Super Follows-abonnement vereist dat een account minimaal 10.000 volgers en 25 geplaatste tweets heeft in de afgelopen dertig dagen. Accounts moeten ook gedurende het abonnement aan deze eisen voldoen. Dat blijkt uit onderzoek van dataminer Jane Manchun Wong.

Super Follows is een aanstaand abonnement dat populaire Twitter-accounts kunnen aanbieden aan volgers. Volgers kunnen hiermee extra functies krijgen. Dataminer Wong heeft in Twitter-code informatie gevonden over het aanmeldproces om met een Twitter-account Super Follows aan volgers aan te kunnen bieden. Wong deelt deze informatie op Twitter; in deze informatie staat onder meer aan welke eisen de aanbiedende accounts moeten voldoen. Naast het minimum aantal volgers en geplaatste tweets, moet de eigenaar van een account minimaal 18 jaar zijn.

Bij het aanmeldproces geeft Twitter eerst uitleg over de Super Follows functie. De functie laat volgens Twitter aan volgers 'iets extra's' aanbieden, zoals 'een persoonlijkere ervaring met bonus content'. Deze Super Followers krijgen volgens Twitter labels 'voor erkenning'. Vermoedelijk zal bij deze gebruikers een label te zien zijn als zij reageren op berichten van het account waarop ze zijn geabonneerd. Andere mogelijke voordelen voor abonnees zijn onder meer exclusieve nieuwsbrieven, tweets en kortingen.

Tijdens de aanmeldprocedure krijgt een accounteigenaar ook te zien hoeveel er potentieel aan Super Follows per maand verdiend kan worden, op basis van het aantal volgers en een verwacht percentage aan volgers dat een Super Follows-abonnement afsluit. Verder moet een account aangeven wat voor content het deelt, zoals gaming, tech, fotografie of 'adult content', welke platforms een account gebruikt om deze content met zijn of haar volgers te delen en waar het account de Super Follows voor wil gebruiken. Na het invullen van deze gegevens bekijkt Twitter de aanvraag voor een Super Follows-abonnement.

Twitter kondigde de Super Follows-functie in februari aan. Of en wanneer de functie verschijnt, is nog niet duidelijk. Het is daarnaast niet bekend hoeveel Twitter verdient aan de Super Follows. Tot dusver heeft Twitter gezegd dat het abonnement voor gebruikers vijf dollar per maand gaat kosten; of de aanbiedende accounts dit zelf aan kunnen passen is niet duidelijk. Super Follows staat los van Twitter Blue.