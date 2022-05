Twitter test Shopping-functie die bedrijven producten laat verkopen via Twitter

Twitter test een nieuwe Shopping-functie. Het platform laat een aantal Amerikaanse bedrijven een 'winkelmodule' op hun Twitter-profiel weergeven, waar ze hun producten kunnen tonen. Gebruikers kunnen die producten vervolgens direct via Twitter aanschaffen.

De nieuwe 'Shop'-module is een soort carrousel met producten, die bedrijven bovenaan hun Twitter-profiel kunnen invoegen, meldt Twitter. Gebruikers kunnen horizontaal door deze lijst met producten scrollen. Gebruikers kunnen daarbij op een product drukken voor meer informatie en deze vervolgens direct via Twitter kopen, zonder dat ze daarvoor de Twitter-app moeten verlaten.

De winkelmodule is vooralsnog alleen beschikbaar voor een beperkt aantal Amerikaanse winkels, waaronder GameStop. De module zou volgens het bedrijf 'binnenkort' zichtbaar moeten zijn voor alle Amerikaanse iOS-gebruikers die de Twitter-app in het Engels hebben ingesteld. Het platform rept niet over beschikbaarheid voor de Android-app of Twitter-gebruikers buiten de VS.

Dit is niet de eerste keer dat Twitter winkelachtige functies uitprobeert op het platform. In 2014 startte Twitter met de uitrol van een koopknop. Gebruikers konden daarmee met een enkele klik een product kopen, waarna ze enkel hun betaal- en verzendgegevens moesten invoeren. Die feature werd in 2017 echter uitgefaseerd. Er gingen recentelijk weer berichten rond dat Twitter zich zou willen focussen op winkelfuncties. Het platform introduceerde eerder dit jaar bedrijfsprofielen en er dook in maart een winkelknop op, schrijft ook TechCrunch.