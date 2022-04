Twitter wil voor 809,5 miljoen dollar schikken in rechtszaak van aandeelhouders

Twitter heeft een schikking voorgesteld voor een rechtszaak uit 2016, die stelt dat het bedrijf misleidende gegevens over de groei van het platform deelde met investeerders. Twitter wil schikken voor een bedrag van 809,5 miljoen dollar.

Twitter meldt in een persbericht dat het de voorgestelde schikking wil uitbetalen met kasmiddelen die het bedrijf tot zijn beschikking heeft. De rechtbank van de Amerikaanse staat Californië moet de schikking nog goedkeuren. Als dat gebeurt, verwacht Twitter dat het de 809,5 miljoen dollar in het vierde kwartaal van dit jaar kan betalen.

De rechtszaak stamt uit 2016 en werd ingediend door een Twitter-aandeelhouder. Die stelde dat Twitter-medeoprichter Jack Dorsey en andere topmannen misleidende gegevens met investeerders deelden, schrijft Variety. Die gegevens deden de gebruikersgroei op Twitter volgens de aanklacht beter voorkomen dan het in werkelijk was. De Twitter-bestuurders zouden in die periode ook persoonlijke aandelen met voorkennis verkocht hebben voor meer dan honderd miljoen dollars winst, zo claimde aandeelhouders.

In de aanklacht wordt onder andere gesteld dat Twitter eind 2014 investeerders misleid zouden hebben over de groeivooruitzichten van het bedrijf, schrijft ook The Verge. Het bedrijf zou toen 'onrealistische' groeiprojecties gedaan hebben; het bedrijf stelde toen dat het aantal actieve gebruikers op de 'middellange' termijn zou verdubbelen tot 550 miljoen, met een doel van ruim een miljard actieve gebruikers op de lange termijn. Er was volgens de aanklacht geen basis voor die prognose, meldt Bloomberg.

Twitter zou vervolgens geprobeerd hebben om de werkelijke user engagement te verbergen voor investeerders, omdat dat werd gezien als een belangrijke groeifactor voor het aantal actieve gebruikers. Het platform zou onder andere gestopt zijn met het rapporteren van tijdlijnweergaven, een van de primaire maatstaven voor engagement. Dat zou het moeilijker gemaakt hebben voor analisten en investeerders om de groei van het platform te volgen. Twitter zou destijds gesteld hebben dat die cijfers irrelevant waren geworden. Het bedrijf heeft volgens de aanklacht ook berichten naar inactieve gebruikers gestuurd, waarin ze werden aangemoedigd om in te loggen op het platform, om zo het aantal actieve gebruikers op te schroeven.

De schikking zou alle claims tegen Twitter oplossen. Twitter benadrukt daarbij dat de schikking geen schuldbekentenis is. "De voorgestelde schikking lost alle claims tegen Twitter en de andere gedaagden op, zonder enige erkenning, concessie of bevinding van enige fout, aansprakelijkheid of wangedrag door Twitter of enige gedaagde", aldus het bedrijf. "Twitter en de individuele gedaagden blijven wangedrag of andere ongepaste acties ontkennen."