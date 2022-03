Twitter test functie om volgers te verwijderen zonder ze te blokkeren

Twitter werkt aan de mogelijkheid om volgers te verwijderen zonder ze te blokkeren. Twitter Support laat weten deze feature momenteel te testen voor webgebruikers. Nu kunnen gebruikers enkel nog mensen blokkeren als ze niet willen dat die hen volgen.

De nieuwe feature voegt een optie toe aan het optiemenu op de volgerpagina op Twitter, legt Twitter Support uit. Naast een account muten, rapporteren en blokkeren kan de gebruiker ook een volger verwijderen. De volger wordt niet op de hoogte gebracht van het verwijderen, maar kan een gebruiker wel opnieuw volgen, in tegenstelling tot wanneer de volger geblokkeerd wordt.

Twitter laat nog niet weten wanneer het de feature gaat doorvoeren naar meer gebruikers, momenteel wordt de optie getest voor gebruikers van de webversie. Wel zegt Twitter dat het makkelijker moet worden om de volgerlijst te beheren.

Twitter test regelmatig nieuwe functies in de strijd tegen intimidatie en ongewenste reacties. In juli liet Twitter weten dat het mogelijk werd om te selecteren welke gebruikers op een tweet kunnen reageren en welke niet, ook na het plaatsen van een tweet. Dat was al mogelijk voor het plaatsen van een bericht. En ook startte Twitter in augustus een test waarin gebruikers misleidende tweets kunnen rapporteren, onder meer als er sprake is van intimidatie.