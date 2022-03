Diablo II-remaster krijgt geen ondersteuning voor 21:9-weergave wegens de AI

Diablo II: Resurrected, de remaster van Diablo II, krijgt geen ondersteuning voor 21:9-weergave omdat de kunstmatige intelligentie hier niet goed mee overweg kan. Spelers konden in de alfa in 21:9 monsters aan de randen van het scherm aanvallen, die vervolgens niet konden reageren.

Ultrawide-spelers konden in de Technical Alpha eerder dit jaar monsters zien en aanvallen die buiten de beperkingen van het oorspronkelijke spel vallen, schrijft Blizzard. Ranged-spelers konden daardoor bijvoorbeeld aan de randen van het scherm wel monsters zien, aanvallen en uiteindelijk zo verslaan. Die monsters reageerden echter niet op de aanvallen en liepen ook niet naar de speler toe.

Dit is volgens Blizzard ongewenst, zeker wanneer 21:9-gamers met 16:9-spelers in een potje zitten. Dit zou binnen multiplayerpotjes voor ongelijke speelvelden zorgen. Daarom wordt de 21:9-weergave in Diablo II: Resurrected beperkt tot 19:9, wat nog binnen de beperkingen van de engine zou vallen. Gebruikers krijgen daarbij zwarte balken aan weerszijden van de game. Dat heeft Blizzard in de bèta van augustus getest en voert het voorlopig door.

Blizzard erkent dat dit frustrerend kan zijn voor 21:9-spelers en kijkt daarom nog naar oplossingen. Op Twitter geeft leider van het Diablo-team Rod Fergusson aan dat er wordt gekeken naar het verwijderen van de zwarte balken als het spel wordt ingezoomd. Voor zover bekend zal dit nog niet in de releaseversie van de game zitten. Diablo II: Resurrected verschijnt op 23 september.