Diablo II Resurrected verschijnt op 23 september

De remaster van Diablo II verschijnt op 23 september. De game die oorspronkelijk in 2000 verscheen, komt dan opnieuw uit voor consoles van de huidige en de vorige generatie en pc's. Het spel is te spelen met volledig nieuwe graphics, of met het klassieke 2d-uiterlijk.

Blizzard kondigde de Diablo II-remaster begin dit jaar aan en zei toen al dat die later dit jaar zou verschijnen. Nu is de releasedatum vastgesteld op 23 september. Het spel komt dan uit voor Xbox- en PlayStation-consoles, de Nintendo Switch en pc. Op de nieuwe consoles draait de game in 4k met 60fps.

Naast een mogelijkheid om de game met de klassieke graphics te spelen, is het ook mogelijk om savegames van de originele game te importeren in de nieuwe versie. Tweakers publiceerde in april een preview van Diablo II Resurrected.