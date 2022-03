Diablo II: Resurrected laat spelers oude savegames importeren van origineel

Diablo II: Resurrected, de komende remaster van het originele Diablo II uit 2000, kan overweg met oude savegames. Spelers kunnen die importeren en in principe doorgaan vanaf een punt waar ze in het originele Diablo II waren gebleven.

Matthew Cederquist, de producent voor Diablo II: Resurrected, zegt in een interview met IGN dat het importeren van originele savebestanden mogelijk is en hij raadt spelers dan ook aan die te bewaren. "Toen we aan de remaster aan het werken waren, vroegen we ons af of de oude savebestanden zouden werken. We hebben ze min of meer erin gezet en het werkte!", aldus Cederquist. Hij en zijn team omschreven die vondst als 'de beste feature ever'.

In Diablo II: Resurrected is cross-save-functionaliteit aanwezig, zodat de progressie is over te hevelen van bijvoorbeeld de pc naar de console. De remaster lijkt echter geen crossplay te krijgen voor de multiplayer, zodat spelers met zowel een pc als een console samen kunnen spelen. Cederquist zegt het een mooi idee te vinden, maar dat het niet goed past in de game, waarbij hij wijst op de verschillende UI's en control schemes.

Blizzard kondigde Diablo II: Resurrected vorige maand aan. De game moet later dit jaar uitkomen voor de Windows, Xbox Series X en S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 en Nintendo Switch. De aankomende game is speelbaar met het originele uiterlijk op basis van 2d-sprites, of een nieuw driedimensionaal uiterlijk met moderne belichtingstechnieken. Verder zijn resoluties tot 4k beschikbaar, gaat het geluid tot 7.1-kanalen en alle cinematics uit het origineel zijn geheel opnieuw gemaakt. De ontwikkelaar heeft ook de uitbreiding Lord of Destruction onderdeel gemaakt van Diablo II:Resurrected.