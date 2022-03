Marshall kondigt draadloze Mode II-oordoppen aan

Marshall brengt met de Mode II een set draadloze oordoppen op de markt. Het is de eerste keer dat de fabrikant draadloze oordoppen produceert. De doppen worden geleverd met een case om ze op te kunnen laden. De Mode II verschijnt op 18 maart en kost 179 euro.

De Mode II-oordoppen zijn uitgerust met drivers van 6 millimeter en hebben een ipx5-rating, wat wil zeggen dat ze spatwater kunnen verdragen. De accu van de Mode II houdt het vijf uur vol en als de case volledig opgeladen is, zijn de oordoppen daar vier keer mee opgeladen. De case kan via USB-C opgeladen worden en is dan in twee uur vol, maar draadloos opladen behoort ook tot de mogelijkheden. Het oplaaddoosje heeft een ipx4-rating. Marshall levert ronde oortips mee in vier verschillende maten, de Mode II maakt gebruik van bluetooth 5.1 en kan overweg met de codecs sbc en aptX.

Opvallend is dat de Mode II geen actieve noisecancelling heeft. Marshall richt zich naar eigen zeggen op de pure muziekliefhebber en die geeft daar volgens de fabrikant niet om. Volgens Marshall is de passieve noisecancelling van de Mode II al van een degelijk niveau. De Mode II heeft wel een transparantiemodus, zodat gebruikers kunnen kiezen om geluid uit de omgeving juist door te laten.

De buitenkant van beide oordoppen is aanraakgevoelig, waarbij Marshall niet heeft gekozen voor een capacitieve bediening, zoals gebruikelijk is. De oordoppen zijn drukgevoelig en volgens Marshall voel je daardoor zelfs een lichte klik als je de oordoppen bedient. De Mode II-oordoppen zijn vanaf 18 maart te koop voor 179 euro.