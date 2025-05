Licentienemer koopt audiobedrijf Marshall

Licentienemer Zound Industries neemt audiobedrijf Marshall over. Zound maakt al tien jaar producten met de merknaam Marshall erop. Na de overname gaat het bedrijf verder onder de naam Marshall Group.

Zound maakte al de speakers en hoofdtelefoons onder de naam Marshall. In de muziekwereld staat Marshall bekend om zijn versterkers en bekende artiesten werken met de apparatuur sinds de jaren zestig. Marshall bestaat sinds 1962. Het is voor het eerst dat het bedrijf wordt overgenomen.

Het is onbekend wat Zound betaalt voor de overname. Het bedrijf heeft na de overname een jaaromzet van rond de 360 miljoen dollar. In de board van het nieuwe bedrijf komen twee mensen uit de familie Marshall te zitten waar het bedrijf de naam aan te danken heeft. De nieuwe ceo denkt dat er na de overname niet veel gaat veranderen, zegt hij tegen The Verge. De overname gaat over het hele bedrijf, inclusief de productiefaciliteiten en submerken, zoals Natal Drums, Marshall Records en Marshall Live Agency.