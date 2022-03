Marshall introduceert draadloze Motif ANC- en Minor III-oordoppen

Marshall introduceert zijn draadloze Motif ANC-oordoppen. Deze oordoppen beschikken over actieve noisecancellation en komen beschikbaar voor 199 euro. Het bedrijf toont ook lager gepositioneerde Minor III-oordoppen, die 129 euro kosten.

De Motif ANC zijn de eerste oordoppen van Marshall die actieve noisecancellation bieden. Gebruikers kunnen de sterkte van de anc-functie zelf instellen in een bijbehorende app en de Motif ANC-oordoppen bieden ook een transparantiemodus die het omgevingsgeluid juist versterkt. De oordoppen bieden verder een IPX5-certificering voor waterdichtheid en 6mm-drivers.

De Marshall Motif ANC. Bron: Marshall

De fabrikant meldt verder dat de accu van de Motif ANC-oordoppen tot 4,5 uur meegaan wanneer ruisonderdrukking is ingeschakeld en 6 uur luistertijd biedt wanneer anc uitstaat. Met de meegeleverde oplaadcase kan de accuduur opgehoogd worden tot 20 uur met noisecancellation. De case zelf kan worden opgeladen via USB-C of een draadloze oplader. De zijkanten van de oordoppen zijn verder aanrakingsgevoelig, waarmee gebruikers muziek kunnen pauzeren, noisecancellation aan of uit kunnen zetten en telefoongesprekken kunnen beantwoorden.

Marshall introduceert ook de Minor III als een goedkopere set draadloze oordoppen, met 12mm-drivers, touchbediening, een IPX4-certificering en een pasvorm zonder siliconen eartips. De Minor III-oordoppen ondersteunen geen actieve noisecancellation en bieden vijf uur accuduur. De meegeleverde oplaadcase kan de totale luistertijd ophogen naar 25 uur en kan eveneens worden opgeladen via USB-C of een draadloze Qi-oplader.

De Marshall Minor III. Bron: Marshall