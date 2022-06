JBL kondigt line-up van draadloze oortjes met anc en Flip 6-bluetoothspeaker aan

JBL heeft meerdere nieuwe audioproducten aangekondigd, waaronder drie nieuwe draadloze oortjes en bluetoothspeaker Flip 6. De draadloze oordoppen krijgen allemaal actieve noisecancelling en kosten 99 tot 179 euro.

De duurste oortjes zijn de JBL Reflect Flow PRO, deze oordoppen zijn bedoeld om mee te kunnen sporten. De Reflect Flow PRO is IP68-gecertificeerd en is volgens JBL bestand tegen zoutwater. De oordoppen ondersteunen verder adaptive noisecancelling en hebben hier zes microfoons voor.

De JBL Reflect Flow PRO-oortjes hebben een maximale accuduur van dertig uur en na tien minuten opladen is er een speeltijd van een uur, zegt JBL. De oortjes hebben 6,8mm-drivers, werken met Bluetooth 5.0 en zijn vanaf september te koop in zwart, blauw, wit en roze voor 179 euro.

De goedkopere JBL Tune 230NC-oordoppen hebben 5,8mm-drivers en vier microfoons voor de anc. Deze oortjes hebben een maximale accuduur van veertig uur en zijn eveneens na tien minuten opladen voor een uur te gebruiken. JBL spreekt van IPX4-certificering voor water- en zweetbestendigheid en ondersteuning voor Bluetooth 5.2. Ze kosten 99 euro. De oortjes zijn vanaf oktober te koop in de kleuren zwart, wit, blauw en beige.

De JBL Tune 130NC kosten eveneens 99 euro en hebben 10mm-drivers. Verder zijn deze oortjes voor zover bekend gelijk aan de Tune 230NC, al hebben de 130NC een platter ontwerp en zijn ze niet in het beige beschikbaar.

Vlnr: de Reflect Flow PRO, Tune 230NC en Tune 130NC

JBL Flip 6

Als opvolger voor de Flip 5 kondigt JBL de Flip 6 aan, die naast waterdicht nu ook stofdicht is. Deze bluetoothspeaker ondersteunt ook Bluetooth 5.1, waar de voorganger maximaal 4.2 ondersteunde. JBL spreekt over een nieuwe audioconfiguratie met dubbele passieve radiator, een racetrackvormige woofer en een aparte tweeter. Deze speaker heeft een accuduur van twaalf uur en is verkrijgbaar in meerdere kleuren. De Flip 6 kost 139 euro en is vanaf november te koop.