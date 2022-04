JBL komt met twee draadloze noisecancellingoordoppen voor 179 en 149 euro

JBL heeft twee verschillende draadloze oordoppen geïntroduceerd die gebruikmaken van noisecancellingtechnologie. De oortjes worden geleverd met een oplaadcase en komen beschikbaar voor 179 en 149 euro.

Allereerst komt JBL met de Live FREE NC+. Deze oordopjes zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, voor de situatie waarin bellen en muziek beluisteren gewenst is. Naast de actieve ruisonderdrukking is de tegenovergestelde functie aanwezig om omgevingsgeluiden juist goed te kunnen horen. De oortjes zijn voorzien van een ipx7-certificering en worden geleverd met een oplaadcase, waarmee de luistertijd van zeven uur oploopt tot 21 uur. Verder worden de stemassistenten van Google en Amazon ondersteund.

Daarnaast komt JBL met de JBL Reflect MINI TWS. Wat het ontwerp betreft verschillende ze van de JBL Live FREE NC+-oordoppen, met name op het punt van de toevoeging van een oorvin. De overige eigenschappen komen overeen met die van de JBL Live FREE NC+, ook al lijkt de oplaadcase een ander ontwerp te hebben. Overigens zijn beide oortjes te verbinden met bijvoorbeeld een smartphone zodra het oplaaddoosje wordt geopend.

De JBL Live FREE NC+-oordoppen verschijnen in oktober, zijn verkrijgbaar in een zwart, witte, blauwe of roze versie en krijgen een adviesprijs van 179 euro. De JBL Reflect MINI is ook vanaf volgende maand beschikbaar en krijgt een adviesprijs van 149 euro. Deze oordoppen zijn beschikbaar in het zwart, wit en blauw.