Gebruikers van Wink-apparaten moeten vanaf volgende week abonnement nemen

Gebruikers van de smarthome-apparatuur van Wink moeten voortaan een abonnement nemen als zij hun apparaten willen blijven gebruiken. Het bedrijf vraagt vijf dollar per maand, anders zijn de lampen, sensoren en andere devices niet meer te gebruiken.

De veranderingen gaan in per 13 mei van dit jaar, schrijft het bedrijf. Volgens Wink heeft het bedrijf het momenteel moeilijk door 'langetermijnkosten en recente economische voorvallen'. Daarom gaat het vanaf 13 mei dit jaar een maandelijks bedrag vragen voor alle gebruikers. Dat ligt op 5 dollar. Onbekend is om hoeveel euro het gaat.

Het abonnement is nodig om Wink-apparaten vanuit de app te bedienen via de stembediening of de api. Ook worden automatiseringen uit de app verwijderd als gebruikers niet betalen. Als gebruikers later alsnog besluiten een abonnement te nemen kunnen zij alsnog toegang krijgen tot apparaten, instellingen en automatiseringen.

Wink zegt dat het geen gebruikersdata gaat verkopen, en dat het abonnementsmodel daar een alternatief voor is. Het bedrijf biedt excuses aan dat er nu 'onzekerheid ontstaat over de betrouwbaarheid van de smarthomes van gebruikers'.