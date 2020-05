Ubisoft toont Xbox Series X-beelden van Assassin's Creed Valhalla

Microsoft en Ubisoft hebben meer beelden van Assassin's Creed Valhalla getoond. Volgens de omschrijving gaat het om gameplay, maar de video lijkt uit cutscenes te bestaan. Wel gaat het om beelden die in de game-engine zijn opgenomen.

De 'gameplayvideo' van anderhalve minuut bevat beelden uit de game die volgens de omschrijving representatief zijn voor Xbox Series X-gameplay. In het filmpje lijkt echter geen gameplay te zien te zijn. Wel geeft de video mogelijk een beter beeld van het uiterlijk van de game dan de filmische trailer eerder werd uitgebracht.

In een andere video vertelt Ashraf Ismail, de creative director van Assassin's Creed Valhalla, over de ontwikkeling van het spel. Hij geeft onder andere uitleg over de gevechten en vijanden in de game. Volgens Ismail zien de omgevingen er beter uit door de snelle opslag van de next-genconsole. Assassin's Creed Valhalla komt eind dit jaar uit voor de Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, pc en Google Stadia.