'Ubisoft beperkte rol vrouwelijke protagonisten in Assassin's Creed-games'

Ubisoft zou in verschillende games de rol van vrouwelijke personages minder prominent hebben gemaakt, omdat de leiding van het bedrijf vreesde dat zulke games minder goed zouden verkopen. Onder andere in Assassin's Creed zijn de rollen van speelbare personages verkleind.

In Assassin's Creed Syndicate, Origins en Odyssey zouden de vrouwelijke hoofdpersonages een minder prominente rol hebben gekregen, blijkt uit een reportage van Bloomberg. In een vroege versie van het script van Assassin's Creed Syndicate zouden beide protagonisten, Jacob en Evie, een even grote rol spelen, zeggen drie bronnen binnen het bedrijf. Uiteindelijk ging een groter deel van de hoofdrol alsnog naar Jacob.

Soortgelijke verhalen zijn er volgens de bronnen van Bloomberg ook over Assassin's Creed Origins, waarin het aanvankelijke plan was om de held Bayek al vroeg in de game in te ruilen voor de vrouwelijke Aya. In Odyssey waren de ontwikkelaars van plan om de vrouwelijke Kassandra het enige speelbare personage te maken, maar Ubisoft eiste dat spelers de keuze hadden tussen een mannelijk en een vrouwelijk personage.

De bevelen zouden voornamelijk vanuit de marketingafdeling van Ubisoft komen en van chief creative officer Serge Hascoët. Laatstgenoemde is eerder deze maand vertrokken bij Ubisoft vanwege meerdere aantijgingen van misbruik en seksuele intimidatie.

De bronnen van Bloomberg zeggen dat de veranderingen met de hoofdpersonages te maken hebben met 'een seksistische cultuur die diep in het bedrijf zit'. Zowel Hascoët als de marketingafdeling zouden hebben gesuggereerd dat 'games met vrouwelijke protagonisten niet goed zouden verkopen'. De ontwikkelaars hadden bovendien het idee dat ze de ideeën van Hascoët moesten uitvoeren, omdat hun projecten anders mogelijk gestopt zouden worden. In veel gevallen zou dat betekenen dat er een 'sterk, mannelijk hoofdpersonage' in de game moest zitten.