Activision Blizzard wordt aangeklaagd vanwege 'cultuur van seksuele intimidatie'

De Amerikaanse staat Californië sleept game-uitgever Activision Blizzard voor de rechter vanwege vergaand discriminerend en seksueel overschrijdend gedrag. Vrouwen binnen het bedrijf zouden minder snel promoties krijgen en er zou een 'frat-boycultuur' heersen.

De rechtszaak tegen het bedrijf werd aangespannen door het Department of Fair Employment and Housing in de staat, schrijft persbureau Bloomberg. Het agentschap zou twee jaar onderzoek hebben gedaan naar het bedrijf. Daaruit bleek dat Activision Blizzard vrouwen op verschillende manieren discrimineert als het gaat om gelijke kansen rondom salaris, promoties en andere werkaspecten. Daarnaast zou er een cultuur zijn waarin vrouwen seksueel worden geïntimideerd.

Volgens de aanklacht stellen de vrouwelijke medewerkers, die ruwweg twintig procent van het bedrijf uitmaken, dat ze minder snel promoties krijgen omdat de mogelijkheid bestaat dat ze zwanger worden. Ook krijgen ze kritiek als ze kinderen van de dagopvang moeten halen en kunnen ze kolfruimtes niet gebruiken omdat mannelijke collega's die claimen voor vergaderingen.

Binnen het bedrijf bestaat een brede cultuur van seksueel overschrijdend gedrag en seksuele intimidatie, stellen de aanklagers. Mannelijke leidinggevenden zouden de vrouwen proberen te versieren en grappen over verkrachtingen maken. Mannelijke werknemers zouden 'grote hoeveelheden alcohol drinken, vervolgens vrouwen lastig vallen, en zelf gamen onder werktijd en ondertussen werk uitdelen aan vrouwelijke medewerkers.

De rechtszaak verwijst specifiek naar een vrouwelijke werknemer die zichzelf tijdens een zakenreis van het leven heeft beroofd. De vrouw zou 'intense seksuele intimidatie' hebben ondervonden, waarbij onder andere naaktfoto's onder medewerkers werden verstuurd. De aanklagers eisen dat Activision Blizzard meer doet om een veilige werksfeer te creëren. Ook willen ze dat achterstallige betalingen worden uitbetaald en dat salarissen worden bijgesteld.

Activision Blizzard zegt in een reactie tegen The New York Times dat het zich niet herkent in de geschetste klachten. "Het beeld dat de DFEH schetst, is niet de Blizzard-werkplek van vandaag", zegt het bedrijf. Blizzard wordt al jaren beschuldigd van een verziekte werkcultuur, bijvoorbeeld toen het in 2019 vrouwen betaalde om hun zwangerschap en vruchtbaarheid met een app te tracken. Activision Blizzard haalt tegelijk uit naar de aanklagers. Die zouden de klachten niet eerst met het bedrijf hebben besproken voordat ze tot een rechtszaak overgingen. "Het is dit soort onverantwoordelijk gedrag van bureaucraten waardoor veel bedrijven de staat Californië verlaten", zegt het bedrijf.