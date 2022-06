Activision Blizzard vindt zelf geen bewijs voor systematisch wangedrag

Binnen Activision Blizzard is er geen bewijs voor systematisch wangedrag. Dat concludeert het bedrijf op basis van eigen onderzoek en gesprekken met onafhankelijke experts. Het aantal meldingen van wangedrag is bij het bedrijf relatief laag, blijkt uit het onderzoek.

"In tegenstelling tot veel van de beschuldigingen hebben het bestuur en zijn externe adviseurs geen bewijs kunnen vinden dat senior executives ooit bewust meldingen van genderintimidatie hebben genegeerd of deze hebben gebagatelliseerd", schrijft Activision Blizzard. Ook zou er geen bewijs zijn gevonden dat bestuursleden of werknemers bewust informatie hebben achtergehouden voor het bestuur van het bedrijf, schrijft Activision Blizzard op basis van interne documenten, meldingen en gesprekken met huidige en voormalige collega's, en experts.

Dat uit het onderzoek blijkt dat bestuursleden geen informatie achter hebben gehouden voor het bestuur is opvallend, aangezien The Wall Street Journal in november schreef dat Activisions ceo Bobby Kotick dit juist wel heeft gedaan. Kotick zou meerdere meldingen van seksueel wangedrag niet hebben gemeld aan het bestuur. In het vrijdag geopenbaarde document gaat Activision Blizzard niet in op het artikel van de krant.

Een van geraadpleegde experts is Gilbert Casellas. Casellas was in de jaren 90 bestuurder van de EEOC, een commissie die zich inzet voor gelijkheid op de werkvloer. Activision Blizzard vroeg Casellas te kijken naar alle meldingen die het bedrijf heeft van genderintimidatie van september 2016 tot eind 2021. Op basis van deze meldingen zegt Casellas dat er geen sprake is van grootschalig misbruik of systematisch misbruik op de werkvloer. Het aantal meldingen zou daarnaast relatief klein zijn voor een bedrijf ter grootte van Activision Blizzard, aldus Casellas.

Het bedrijf wijst er verder op in de afgelopen jaren verschillende maatregelen te hebben genomen om misbruik in de toekomst te voorkomen. Activision Blizzard erkent dat deze maatregelen het verleden niet kunnen veranderen, maar zegt ook de laatste tijd doelwit te zijn geweest van een 'aanhoudende kritiek vanuit de media' gebaseerd op een 'zeer klein aandeel van onze werknemers dat slecht gedrag vertoonde en hiervoor gestraft is'.

Activision Blizzard stelt dat de bron van deze mediakritiek het Department of Fair Employment and Housing van de staat Californië zou zijn. Dit klaagde Activision Blizzard vorig jaar aan vanwege een 'cultuur van seksuele intimidatie' waarin vrouwen op verschillende manieren gediscrimineerd zouden worden. Vrouwen zouden minder snel gepromoveerd worden omdat ze zwanger kunnen worden en kolfruimtes zouden gebruikt worden door mannelijke collega's om te vergaderen. Een werknemer zou tijdens een zakenreis zichzelf van het leven hebben beroofd, onder meer omdat er naaktfoto's van haar werden verspreid.

Sinds deze rechtszaak zouden ruim twintig werknemers ontslagen zijn en is een speciale commissie opgericht om de werksfeer te verbeteren. Tegelijkertijd bleef de druk op het bestuur van Activision Blizzard groot, omdat dit meldingen van ongewenst gedrag zou hebben genegeerd. Het bedrijf zegt op basis van het eigen onderzoek dat hier geen bewijs voor is en dat deze kritiek nergens op gebaseerd is. "Activision Blizzard-bestuurders reageerden op tijd en met integriteit om de werkplek te verbeteren. Hoewel er enkele onderbouwde gevallen van genderintimidatie hebben plaatsgevonden, ondersteunen die ongelukkige omstandigheden niet de conclusie dat het bestuur van Activision Blizzard afwist van genderintimidatie of dit heeft getolereerd, of dat er ooit een systematisch probleem was van intimidatie, discriminatie of wraak", schrijft het bedrijf.