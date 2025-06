Activision Blizzard krijgt miljoenenboete om slecht bijhouden werknemersklachten

Activision Blizzard hield jarenlang slecht bij als collega's klaagden over wangedrag op de werkvloer. De ontwikkelaar kon daardoor ook moeilijker reageren op die klachten. Het bedrijf krijgt daarom een boete van 35 miljoen dollar van een Amerikaanse toezichthouder.

De ontwikkelaar had niet de juiste procedures en middelen om wangedragklachten van werknemers over verschillende bedrijfsonderdelen bij te houden, zegt de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. De top van het bedrijf had daardoor niet de juiste informatie om te zien hoe vaak wangedrag op de werkvloer voorkwam en hoe groot dit probleem was. Daardoor kon het bedrijf ook niet inschatten of deze problemen aan aandeelhouders gemeld moesten worden, wat voor SEC aanleiding is om het bedrijf een boete te geven. Dit speelde volgens de toezichthouder tussen 2018 en 2021.

Daarnaast eiste het bedrijf tussen 2016 en 2021 van ex-werknemers dat ze Activision Blizzard zouden inlichten als de SEC ze vragen stelde. Zo zou de ontwikkelaar vermoedelijk op de hoogte gehouden willen worden van SEC's activiteiten. Ook dit is tegen de wet.

SEC en Activision Blizzard zijn samen een boete overeengekomen van 35 miljoen dollar, ofwel 32,4 miljoen euro. De schikking betekent niet dat Activision Blizzard erkent de fout in te zijn gegaan. Het bedrijf moet wel zijn handelingen aanpassen.

Activision Blizzard ligt sinds 2019 onder vuur vanwege vermeend wangedrag op de werkvloer en een verziekte werkcultuur. Eerst werd bekend dat vrouwelijke medewerkers betaald kregen om gegevens over hun vruchtbaarheid en zwangerschap met het bedrijf te delen. Later stelde de Amerikaanse staat Californië dat binnen het bedrijf een brede cultuur van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie speelde. In juni vorig jaar gaf het bedrijf zelf aan geen bewijs te hebben gevonden voor systematisch wangedrag, onder meer op basis van het 'relatief lage' aantal wangedragmeldingen van werknemers. De SEC zegt nu dus dat het bedrijf dit niet goed bijhield.