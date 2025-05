'EU stuurt lijst met bezwaren aan Microsoft over Activision Blizzard-overname'

De Europese Commissie, de mededingingstoezichthouder in de Europese Unie, stuurt waarschijnlijk een lijst met bezwaren en zorgen aan Microsoft, schrijft Reuters. Deze zorgen gaan over de voorgenomen overname van Activision Blizzard.

Het betreft een zogeheten statement of objections waarin de Commissie zijn zorgen over de deal uiteenzet, melden bronnen van Reuters die bekend met de materie zijn. Dit document zou in de komende weken naar Microsoft gestuurd worden. Een dergelijk document is nog niet te beschouwen als een formeel bezwaar tegen de door Microsoft gewenste overname. Een statement of objections is een verplichte stap voorafgaand aan een definitief besluit.

Het document moet de essentiële feiten bevatten waar de Commissie zich op baseert en moet duidelijk maken hoe de Commissie die feiten beoordeelt. Het doel is om een of meer betrokken partijen te informeren over de bezwaren die bij de Commissie leven, zodat de partijen zich ertoe kunnen verhouden en zich er eventueel tegen kunnen verweren. Ook moet er een beschrijving in staan van de inbreuken die de Commissie constateert en het bewijs waar de toezichthouder zich op baseert.

De deadline voor een definitief besluit vanuit de EU staat op 11 april. Reuters heeft om commentaar gevraagd bij de Commissie, maar kreeg geen reactie. Microsoft reageerde wel en zei dat het met de Europese Commissie zal blijven samenwerken om zorgen over de marktsituatie te adresseren. Het bedrijf zegt dat het doel is om meer games naar meer mensen te brengen en de overname zal dat doel volgens Microsoft bespoedigen.

Microsoft wil de game-uitgever overnemen voor 68,7 miljard dollar in wat de grootste overname in de gamesector tot nu toe zou zijn. De bedrijven kondigden de deal vorig jaar aan. Onder meer de Amerikaanse toezichthouder FTC is kritisch, omdat Microsoft een oneerlijk voordeel zou krijgen en de concurrentie in de markt kan beperken. Deze zorgen hangen bijvoorbeeld samen met de vraag of er na de overname nog toegang tot Activision-titels zoals Call of Duty op concurrerende platforms mogelijk is. Microsoft vindt deze zorgen niet terecht. Het bedrijf wijst onder meer op het feit dat het Sony een tienjarige Call of Duty-licentie heeft aangeboden en dat het ook de intentie heeft om de gamereeks naar de Nintendo-consoles te brengen als de overname doorgaat.