Microsoft: Sony heeft meer exclusieve games, waarvan veel van betere kwaliteit

Microsoft beweert tegenover de Britse marktwaakhond Competition and Markets Authority dat Sony 'veel kwalitatief betere exclusieve games' heeft. De Xbox-maker probeert met dit statement de betwiste overname van Activision Blizzard te verantwoorden.

Het bedrijf stelt in woensdag geopenbaarde CMA-documenten: "Zowel Sony als Nintendo heeft exclusieve first-party games die in Europa en wereldwijd tot de bestverkochte titels behoren. Het gaat onder meer over huidige exclusieve content als The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War en Spider-Man. Naast volledig exclusieve games heeft Sony ook overeenkomsten met derden om games niet op het Xbox-platform uit te brengen." Verder beweert Microsoft dat het aandeel van Sony's gameverkopen voor tussen de 10 en 20 procent uit exclusieve titels bestaat, terwijl dat voor Microsoft tussen de 0 en 10 procent zou zijn.

Met het afdingen van Microsofts eigen aandeel in de markt van exclusieve games probeert het bedrijf te verantwoorden waarom het Activision Blizzard zou moeten mogen overnemen, specifiek gericht op de eventuele Xbox-exclusiviteit van de Call of Duty-franchise. Overigens blijft Xbox-topman Phil Spencer beweren dat hij niet van plan is om de shooters van PlayStation-platform te weren.

Tegelijkertijd levert Sony het tegengestelde argument in een vergelijkbaar document van de CMA aan: "[Call of Duty] is bijna ieder jaar in het afgelopen decennium de bestverkochte game en binnen het firstpersonshootergenre is het overweldigend de bestverkochte game. Andere uitgevers hebben niet de middelen of expertise om dit succes te evenaren. Neem als concreet voorbeeld Electronic Arts, een van de grootste ontwikkelaars na Activision, dat jarenlang probeert om een Call of Duty-rivaal te creëren met de Battlefield-franchise. Ondanks de overeenkomsten tussen Call of Duty en Battlefield kan de Battlefield-franchise niet bijbenen."

Door het belang van Call of Duty te benadrukken probeert Sony het tegenovergestelde van Microsoft te bereiken; de overname van Activision Blizzard zou vanwege de omvang van de shooterfranchise niet exclusief voor een Microsoft-console gemaakt mogen worden.

Terwijl de twee bedrijven blijven bikkelen, vooral rondom het belang van Call of Duty en exclusieve games, bereidt de FTC naar verluidt een antitrustklacht voor. Ook de Europese Commissie doet onderzoek naar de overnamedeal. Daarmee zijn het Europese overheidsorgaan en twee grote marktwaakhonden diep aan het graven in de mogelijke deal tussen Microsoft en Activision Blizzard.