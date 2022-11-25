Microsoft: Sony heeft meer exclusieve games, waarvan veel van betere kwaliteit

Microsoft beweert tegenover de Britse marktwaakhond Competition and Markets Authority dat Sony 'veel kwalitatief betere exclusieve games' heeft. De Xbox-maker probeert met dit statement de betwiste overname van Activision Blizzard te verantwoorden.

Het bedrijf stelt in woensdag geopenbaarde CMA-documenten: "Zowel Sony als Nintendo heeft exclusieve first-party games die in Europa en wereldwijd tot de bestverkochte titels behoren. Het gaat onder meer over huidige exclusieve content als The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War en Spider-Man. Naast volledig exclusieve games heeft Sony ook overeenkomsten met derden om games niet op het Xbox-platform uit te brengen." Verder beweert Microsoft dat het aandeel van Sony's gameverkopen voor tussen de 10 en 20 procent uit exclusieve titels bestaat, terwijl dat voor Microsoft tussen de 0 en 10 procent zou zijn.

Met het afdingen van Microsofts eigen aandeel in de markt van exclusieve games probeert het bedrijf te verantwoorden waarom het Activision Blizzard zou moeten mogen overnemen, specifiek gericht op de eventuele Xbox-exclusiviteit van de Call of Duty-franchise. Overigens blijft Xbox-topman Phil Spencer beweren dat hij niet van plan is om de shooters van PlayStation-platform te weren.

Tegelijkertijd levert Sony het tegengestelde argument in een vergelijkbaar document van de CMA aan: "[Call of Duty] is bijna ieder jaar in het afgelopen decennium de bestverkochte game en binnen het firstpersonshootergenre is het overweldigend de bestverkochte game. Andere uitgevers hebben niet de middelen of expertise om dit succes te evenaren. Neem als concreet voorbeeld Electronic Arts, een van de grootste ontwikkelaars na Activision, dat jarenlang probeert om een Call of Duty-rivaal te creëren met de Battlefield-franchise. Ondanks de overeenkomsten tussen Call of Duty en Battlefield kan de Battlefield-franchise niet bijbenen."

Door het belang van Call of Duty te benadrukken probeert Sony het tegenovergestelde van Microsoft te bereiken; de overname van Activision Blizzard zou vanwege de omvang van de shooterfranchise niet exclusief voor een Microsoft-console gemaakt mogen worden.

Terwijl de twee bedrijven blijven bikkelen, vooral rondom het belang van Call of Duty en exclusieve games, bereidt de FTC naar verluidt een antitrustklacht voor. Ook de Europese Commissie doet onderzoek naar de overnamedeal. Daarmee zijn het Europese overheidsorgaan en twee grote marktwaakhonden diep aan het graven in de mogelijke deal tussen Microsoft en Activision Blizzard.

Call of Duty Modern Warfare II

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 25-11-2022 18:58 150

25-11-2022 • 18:58

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Robbedem 25 november 2022 19:07
Persoonlijk vind ik dat de EU Sony en Microsoft de gamesdivisie en consoledivisie uit elkaar mag halen.
Exclusiviteit is nergens goed voor. In de praktijk is het gewoon een manier om monopolieregels te omzeilen.
Laat ontwikkelaars en uitgevers zelf bepalen op welke plaftormen zij hun spel willen uitgeven.
Laat console makers hun consoles verkopen op basis van hun product, niet op basis van exclusieve games.

Dit mag overigens ook doorgetrokken worden naar tv-series, films, boeken, etc...
Laat de streamingsdiensten volledig apart staan van de contentcreators.

Heel het elektriciteitsnet is losgekoppeld van producenten. Het spoorwegennet is losgekoppeld van de vervoersmaatschappijen. Men is bezig de telefoonproviders los te koppelen van de kabelboeren.
En dan zou men dit wel toelaten?
Blokker_1999
@Robbedem25 november 2022 19:13
Maar exclusiviteit is niet verboden. Waarom zouden we ineens een uitzondering moeten maken voor gameconsoles?

Third party uitgevers hebben ook effectief die keuze, maar ook daar gebeurt het dat bedrijven geld geven aan die uitgevers voor exclusiviteit omdat ze verwachten dat de meerverkopen die de exclusiviteit meebrengt het waard zal zijn.

Je vergelijkingen met het elektriciteitsnet of de spoorwegen lopen ook mis. Ik kan niet kiezen wie mijn netbeheerder is. Ik kan niet kiezen op wie zijn sporen ik een trein wil nemen. En ook met die diensten is voldoende mis en kan er veel verbeterd worden.
Robbedem @Blokker_199925 november 2022 19:19
Je hebt gelijk dat het momenteel niet verboden is, maar ik denk dat een algemeen verbod op exlusiviteitscontracten een goede zaak zou zijn voor de consument.
Byron010 @Robbedem25 november 2022 19:23
Je zou ook kunnen stellen dat exclusiviteit de concurrentie bevordert. Immers als je als andere partij iets soortgelijks wilt aanbieden zal je zelf wat moeten ontwikkelen waardoor de consument meer keuze krijgt.

met andere woorden: het is niet zo zwart op wit :9
Robbedem @Byron01025 november 2022 19:28
De consument krijgt idd de keuze om meer te betalen voor elke console en game...
Hoe denk je dat het komt dat games voor PC zoveel goedkoper zijn? Dat is echt niet toevallig hoor.

En geef eens toe. Op welke markt zijn er de beste games. Op die van Xbox en Playstation? Of op die van PC?
Byron010 @Robbedem25 november 2022 19:49
Dat is alleen als je ALLE games wilt spelen, maar dat hoeft dus niet want de concurrent heeft zijn eigen alternatief. Zo heeft Microsoft de Forza reeks, terwijl Sony de Grand Turismo games heeft. Als die er niet waren dan is de kans dat we nu alleen nog maar NFS zouden hebben en dan was er 1 grote race game i.p.v 3.

Tuurlijk zijn PC games goedkoper, de afzetmarket is vele malen groter. Daarnaast worden PC's niet onder kostprijs verkocht waardoor er geen extra bedrag op de prijs hoeft te zitten.

Beste games.. dat is echt puur smaak. Naar mijn mening heeft Playstation de beste games en ondanks dat heb ik geen PS5.

Begrijp me niet verkeerd; ik zou ook liever zien dat alles overal speelbaar is. Ik probeer alleen duidelijk te maken dat het niet zo simpel is, het kan net zo werken als patenten. Maar misschien moet er een vergelijkbaar systeem komen, waarbij exclusief niet bestaat maar de Console/Store eigenaar mag bepalen of ze er voor willen betalen. In plaats van op de huidige manier waarbij de concurrent uberhaupt geen keuze heeft.
RobertPeterson @Byron01026 november 2022 14:10
Hoe kom je erbij dat de afzetmarkt van PC games groter is dan die van Consoles? Want volgens mij blijkt uit alle cijfers en onderzoeken dat er iets meer console gamers zijn dan PC gamers.

Zo'n 25% tegenover 28% in 2020.
JannyWooWoo @RobertPeterson27 november 2022 22:12
Als je een bron/nummers uit een bron citeert wel zo netjes om die even te vermelden/linken. Dan kunnen wij dat zelf ook even checken namelijk.

[Reactie gewijzigd door JannyWooWoo op 22 juli 2024 14:19]

RobertPeterson @JannyWooWoo27 november 2022 22:24
Excuses
The games market can be broadly divided into five segments: browser PC games, console games, downloaded/boxed PC games, smartphone games, and tablet games. Smartphone games have the biggest slice of the pie with a 40% market share, followed by console games with 28% (Newzoo, 2020).
Bron:
https://financesonline.com/number-of-gamers-worldwide/
SHiNeye @RobertPeterson27 november 2022 23:11
Alle consoles moeten dus 28% verdelen. Xbox, Playstation, Switch, allemaal deel van de 28%. PC heeft op zichzelf staand dus wel een groter aandeel dan Playstation lijkt me.
RobertPeterson @SHiNeye28 november 2022 10:40
Ja het is maar net hoe je de afzetmarkt dan bekijkt. PC zou moeten verdelen tussen: Steam, Epic, GOG en zo vergeet ik nog wel wat launchers of manieren.

Je afzetmarkt is zo groot als je hem maakt, als je alleen op epic launched heb je ineens een kleine afzetmarkt net zo goed als als je alleen op de switch launched.

Het is voor mij dus niet zo simpel als:
Tuurlijk zijn PC games goedkoper, de afzetmarket is vele malen groter.
ThanosReXXX
@RobertPeterson1 december 2022 13:55
Beetje kromme vergelijking. Alle launchers die je noemt, zijn nog steeds op PC, dus het "platform" blijft één en dezelfde, en dat is bij game consoles natuurlijk niet het geval.
RobertPeterson @ThanosReXXX1 december 2022 20:37
Maar net hoe je het bekijkt. Consoles zijn ook 1 platform net als mobile gaming 1 platform is. Daar is natuurlijk ook onderscheid tussen Apple en Android.

Console gaming wordt gezien als 1 segment in dit onderzoek.
ThanosReXXX
@RobertPeterson2 december 2022 11:16
Dan kijk je wel heel specifiek. Het punt waarom ik PC als één verzamelbak zie en niet hetzelfde als de drie voornaamste partijen in console gaming, is omdat of je nu games via Steam, GOG, Epic, of wie dan ook aanschaft, je speelt ze allemaal op een Windows platform, dus in die zin maakt het niet uit van welke aanbieder je ze koopt.

Op console kan je uiteraard niet de games op de ene box aanschaffen en ze ook op de andere spelen, dus dat is toch echt wel een duidelijk verschil. Als een onderzoek ze wel allemaal op één hoop gooit, dan hecht ik weinig waarde aan dat onderzoek, want dat is dan niet bepaald van een hoog of goed geïnformeerd niveau... ;)
RobertPeterson @ThanosReXXX2 december 2022 11:45
Dat kan natuurlijk! Maar console wordt wel vaak als een verzamelnaam gebruikt in onderzoeken.

Je kan een game die je op steam koopt ook niet via epic spelen. Maar ik snap je punt, ik kan er natuurlijk niks aan doen dat jij dan een onderzoek dan niet serieus neemt.

Daarnaast valt onder de pc gamers ook Linux en Mac. Maar zo kan ieder zijn mening hebben!
ThanosReXXX
@RobertPeterson2 december 2022 11:57
Ja, dat is waar, maar omdat het percentage Linux/Mac gamers procentueel gezien maar klein is, zal dat niet zo heel veel impact hebben op dit soort cijfers en onderzoeken. En ik denk dat als je een poll houdt en vraagt wat mensen verstaan onder een PC, dat dan maar weinig mensen roepen dat dit geen Windows platform is. Technisch en ook feitelijk gezien zijn het natuurlijk alledrie "Personal Computers", maar in de volksmond is een PC toch nagenoeg altijd een Windows doos.

Wat jij aangeeft over Steam en Epic is overigens niet precies wat ik bedoelde: je hebt natuurlijk wel die specifieke accounts of launchers nodig, maar je speelt de games zelf wel nog steeds op dezelfde PC, en dat is dus het essentiële verschil tussen PC als platform, of één van de drie consoles. En ja, gezien het feit dat console games in die zin niet uitwisselbaar zijn, kan ik uiteraard een onderzoek dat alle consoles samen in een enkele groep plaatst alsof het om een enkel platform gaat, niet serieus nemen.

Maar wellicht kijk ik er ook wel wat anders naar dan de gemiddelde Nederlander of zelfs de gemiddelde Tweaker, want ik zit zelf in de IT-gerelateerde Sales & Marketing, dus al probeer ik het meestal wel als een gewoon doorsnee individu te bekijken, de professionele mening komt er vaak onbewust toch ook tussendoor, en dat heeft natuurlijk met enige regelmaat de nodige invloed op mijn uitspraken... ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 14:19]

RobertPeterson @ThanosReXXX2 december 2022 20:35
Nee hoor ik snap je punt helemaal. Ik vind persoonlijk alleen dat het wel koffiedik kijken is.

Als je kiest voor console gaming, dus controller, werkt out of the box, misschien op de bank, dan heb je gewoon de keuze uit 2 consoles. Xbox en Playstation. Handheld gaming heb je de switch, valve steamdeck en nog wat andere emulators en linux gamingdevices.

Als je van al deze producten het segment wilt weten, maar pc gaming onder 1 schaart dan vind ik dat raar. Want steam en epic zijn in principe net zo anders dan elkaar als xbox en playstation.

De een is meer community, mods etc. De andere heeft meer exclusives.

Nogmaals ik snap je punt volkomen, maar om consoles als 2 compleet verschillende doelgroepen te bekijken en desktop als 1 vind ik niet juist. Puur omdat die doelgroepen wel degelijk anders zijn.

Er zal nu ook een doelgroep ontstaan die alleen maar xbox gamepass spelen op de desktop. Om die onder de zelfde doelgroep te scharen als Steam gebruikers is toch raar?

Ik snap je standpunt, maar om dan alle andere onderzoeken niet serieus te nemen vind ik wat ver gaan.
ThanosReXXX
@RobertPeterson6 december 2022 10:09
Ik had het ook niet over ALLE onderzoeken, maar wel over een onderzoek dat bij een vergelijking alle consoles op één hoop gaat gooien als zijnde één enkel platform, want dat is natuurlijk niet correct.

En ja, PC gaming heeft ook verschillende segmenten, maar het ging om console vs PC als verschillende platformen, en dan is er dus toch echt wel een essentieel verschil dat, ongeacht via welke store of launcher je jouw PC games speelt, je die nog steeds allemaal op dezelfde hardware speelt, en dat is of je Windows computer, of in een klein aantal gevallen een Linux of Apple computer. Maar ik denk dat we in ieder geval voor op zijn minst 90% kunnen zeggen dat het gaat om een Windows kast(je).

En nogmaals: bij consoles zijn de games natuurlijk helemaal niet uitwisselbaar tussen de verschillende platformen. Daar ging het me dus om: spellen kunnen spelen op dezelfde hardware, of moeten kiezen tussen welk platform je wil, afhankelijk van de games die je wil spelen.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 14:19]

RobertPeterson @ThanosReXXX6 december 2022 12:23
Ja nogmaals, ik snap je punt. Maar vind het koffiedik kijken. Veel games zijn op PC ook niet uitwisselbaar. Koop je een game op Steam, kun je hem niet via Epic spelen. Het verschil is inderdaad dat je op Windows deze keuze hebt en op consoles niet. Maar gamers kiezen vaak toch een launcher.

Ik ken maar weinig die games kopen op GOG, Steam, Epic, EA, ubisoft, Xbox store etc. We kiezen toch vaak een steam of epic en kopen daar dan onze spellen op. Per launcher heb je ook echt verschillende doelgroepen. Kijk naar bijvoorbeeld het succes met de gamepass, dat is toch echt een andere doelgroep dan GOG. (abonnementsvorm tegen DRM-free)

Veel games hebben tegenwoordig cross play waardoor je online tegen elkaar kan spelen. Dus dat verwaterd het verschil tussen de consoles al nog meer.

een Xbox en Playstation verschillen qua hardware eigenlijk niet. Ze draaien beiden RDNA2 hardware, hebben een moederbord M2 SSD etc. Het is puur een OS en de bijbehorende ecosysteem. Net als Windows, iOS en linux

Desktops zijn ook niet een enkel platform en consoles ook niet. Maar in dit onderzoek zien ze dit wel als een platform. Apple wordt natuurlijk niet veel gebruikt voor gaming, maar heeft wel een groot aandeel in de markt en je kan er op gamen zelfde als met Linux. Dan zijn de percentages wel kleiner dan op consoles. Maar om hard te stellen dat desktop 1 platform is, maar consoles niet vind ik ietwat raar.

Ontwikkelaars maken een (financiële) keuze om alleen op Steam te launchen of om exclusief op Epic te launchen. Dat doen ze om financiële redenen of/en om een doelgroep te bereiken. Steam bijv voor de early acces of grote modcommunity. Dat heeft natuurlijk invloed om de sales en de bereikbaarheid van games. Hoe is dat nou echt zo anders dan op consoles.

Steeds meer games komen bijv op de Apple Appstore zoals RE: Village, Sims, CIV5. Dat doen ze echt niet omdat er geen doelgroep is op Apple hardware.

Feit is dat PC en consoles verschillende platformen heeft. Niet dat consoles dat wel heeft en PC niet. Ik denk zelf dat de fragmentatie op PC groter is dan op consoles. Daar heb je maar 2 kampen. Op PC heb je 3 kampen met nog eens een schala aan verschillende aanbieders. Dat de mogelijkheid er is betekend niet dat die ook altijd gebruikt wordt.
ThanosReXXX
@RobertPeterson6 december 2022 13:32
Nou, niet om lullig te doen, maar als je mijn punt snapt, dan is het dus geen koffiedik kijken, want hoe je het ook wendt of keert, PC (althans: Windows) is daadwerkelijk één platform. Of je nu via andere launchers koopt of speelt maakt wat dat feit betreft verder niet uit, en daarmee is er een essentieel verschil tussen PC en console, want: PC is dezelfde doos, consoles niet. De dag dat ik een PlayStation game op mijn Xbox kan spelen, zal waarschijnlijk de hel bevriezen... ;)

Je mag en kan het dus raar vinden of het er niet mee eens zijn, dit zijn wel de feiten. Ik heb op mijn PC ook een Steam en een GOG account, en ik speel toch al die spellen op die ene PC. Datzelfde kan met een console nooit, al zijn ze, puur qua hardware gezien, grotendeels uit dezelfde componenten gebouwd.

Maar goed, we blijven allebei een beetje hetzelfde herhalen, dus misschien is dit het moment dat we er voor de goede vrede maar een eind aan moeten breien, als je het goed vindt. ;)
RobertPeterson @ThanosReXXX6 december 2022 14:24
Nee juist niet. PC heeft meerdere besturingssystemen. Consoles ook. Daarom zijn ze het zelfde.

Dan heb je op pc juist ook nog verschillende launchers wat de doelgroepen verder fragmenteert.

Maar idd we blijven onszelf herhalen haha! Dat we maar van de games mogen genieten die we willen spelen!

Prettige dag verder!
Linksquest Moderator Spielerij
@Byron01026 november 2022 08:07
Had het niet beter kunnen verwoorden, sluit me hier bij aan.
ppheijnen @Linksquest26 november 2022 20:55
Exclusiviteit zoals bij bioscoop tov online thuis kijken lijkt mij ideaal.

Dat Sony of Microsoft mogelijkheid heeft titel eerste 6mnd alleen op hun platform aan te bieden erna moet deze indien ontwikkelaar dit wil overal beschikbaar zijn.

Best of both worlds
Finraziel
@Robbedem25 november 2022 20:25
Pc games zijn helemaal niet per definitie goedkoper. Ja bij release wel wat ja, maar momenteel zie ik bv steeds allemaal mooie deals op games voor consoles langskomen die juist op pc nog niet zo goedkoop te krijgen zijn (Tiny Tina’s wonderlands bv).

Als je geduld hebt is er weinig verschil in prijs van games tussen pc en console.

Ondertussen zie je steeds weer dat de beste games komen van first party developers. De console boeren hebben er gewoon ook meer belang bij dat games echt goed zijn en geven daarom vaak meer budget en/of tijd aan een studio om te zorgen dat de games echt goed zijn. Ondertussen zie je dat de grotere onafhankelijke studio’s voornamelijk eenheidsworst uitbrengen om maar met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk winst te halen. Jouw plan om exclusiviteit uit te bannen en daarmee alle game uitgevers dus in dezelfde positie te zetten als die uitgevers die nu bijna alleen maar pulp uitbrengen lijkt mij om die reden een enorme ramp voor gaming te zijn.
Shifra @Finraziel25 november 2022 21:19
Pc games zijn vaak al na een paar maanden goedkoper en helemaal als je op sites als allkeyshop kijkt. Ik zelf koop geregeld games die net uit komen met 20+ euro korting.
Finraziel
@Shifra25 november 2022 21:25
Via allkeyshop kom je veel op marktplaatsen waar je het risico loopt dat je keys koopt die met gestolen creditcards gekocht zijn. Dat zou je heling kunnen noemen en tel ik dus eigenlijk niet mee.
KaiZas @Finraziel26 november 2022 14:16
Dan ga je naar cdkeys.com. Meestal een euro of 3 duurder dan de goedkoopste aanbieder op allkeyshop, maar na 50+ orders is daar bij mij nog nooit iets misgelopen.
Finraziel
@KaiZas26 november 2022 15:00
Klopt, dat is de enige niet officiele store die ik wel gebruik. Maar het prijsverschil is in mijn ervaring dus niet zo groot. Het voorbeeld wat ik noemde, Tiny Tina's Wonderlands voor de PS5 kwam langs voor 15 euro. Op dat moment was hij nog 30 euro op cdkeys. Ondertussen zie ik dat hij wel omlaag gekomen is naar 24 euro, maar het gaat me er dus vooral om dat je ook voor consoles goede deals kunt vinden.

Ik heb het vermoeden dat veel verstokte PC gamers gewoon niet weten hoe je goede deals kunt vinden voor consoles, die kijken alleen naar de prijs op de playstation store of zo, misschien nog een keer naar de prijs in de grote winkels... en vergelijken dat dan met wat zij allemaal weten over hoe je op PC goedkope games koopt. Maar die vergelijking is niet eerlijk natuurlijk, net zoals je andersom niet gewoon naar de Steam prijs kunt kijken buiten sales en roepen dat Wonderlands er voor 60 euro op staat dus PC gaming is duur!
ThanosReXXX
@Finraziel1 december 2022 13:59
Is dat zo? Nooit iets van gemerkt. Ik koop via dat soort sites al jaren mijn online abo's voor de Xbox. Nog nooit een probleem mee gehad.
Finraziel
@ThanosReXXX1 december 2022 17:03
Nee je zult er ook niks van merken want voor zover ik weet worden die keys vrijwel nooit ingetrokken. Ik heb meen ik ergens eens iets gelezen dat ze niet gamers tegen zich in het harnas willen jagen of zo... Ik meen dat Ubisoft het een keer gedaan heeft maar dat er zoveel klachten kwamen dat het het niet waard was.
Persoonlijk vind ik dat ze zich gewoon samen zouden moeten pakken en allemaal alle gestolen keys gewoon in moeten trekken. Volgens mij zou die onzin dan snel genoeg stoppen. Maar goed, aangezien ze het niet doen is er geen praktisch probleem voor jou als klant (als je er moreel geen probleem mee hebt).
ThanosReXXX
@Finraziel1 december 2022 17:07
Nou, dat was niet zo zeer de insteek van mijn opmerking, want ik heb wel degelijk iets tegen gestolen codes of rekeninggegevens, maar ik wist simpelweg niet dat dit het geval was. Bij mijn weten kocht ik de Xbox Live codes altijd bij gerenommeerde sites. Ik kies volgens mij sowieso nooit van die obscure sites, maar het is alweer een tijdje geleden, dus wie weet heb ik het onbewust toch een keer gedaan.
ShadLink @Byron01025 november 2022 23:06
Als je de exclusieve games weghaalt, gaat de prijs van de console in één keer 3x-4x van wat je er nu voor betaalt. De exclusieve opbrengsten die Sony/MS/Nintendo dan mislopen zullen ALLEMAAL door de gamer betaalt moeten worden!
cmegens @Robbedem25 november 2022 19:43
Dat is dus de vraag. Naughty Dog heeft al eens aangegeven dat het ontwikkelen van Uncharted en TLOU een pak lastiger zou worden wanneer het op beide platformen tegelijk had gemikt. Dus of wij als consument beter af zijn valt te bezien, als het betekent dat de kwaliteit minder wordt.
loki504 @cmegens25 november 2022 19:52
Hoeft niet. Dan hadden ze alleen een extra team moeten aannemen die de poort ging doen. Het is niet alsof de ps5 dingen kan doen die de Xbox niet zou kunnen(hooguit de XSS).
!mark @loki50425 november 2022 20:08
Ik lees echter wel steeds vaker dat developers tegen de grens aanlopen wat betreft de grafische mogelijkheden van juist de Series S. En een game uitsluitend op de Series X uitgeven mag v.z.i.w. dan weer niet van Microsoft. Het is bij een zware game niet geheel onaannemelijk dat een release op de significant zwakkere Series S werkend krijgen aanzienlijk meer resources (en dus geld) zou gaan kosten t.o.v. de PS5.

Over het algemeen wel met je eens hoor, het zou juist tegenwoordig juist eenvoudiger dan ooit moeten zijn alles voor zowel PC, PS5 en Xbox uit te moeten kunnen brengen. Het is niet dat ze allemaal aparte architecturen gebruiken zoals met de PS3 bijv.
Finraziel
@!mark25 november 2022 20:28
Dat is volgens mij alleen beweerd door een paar derde rangs indie devs. Er is erg weinig reden waarom een series s een game tegen zou houden.
Rutger Mulder @!mark25 november 2022 21:33
Zou niet moeten uitmaken. De series is is voor 1080p bedoeld en op die resolutie heb je veel minder rekenkracht nodig.
Blokker_1999
@loki50425 november 2022 20:27
Want ports worden altijd goed gedaan... Ik denk dat we voldoende voorbeelden kennen vna ports die nergens op trekken. En ook dat is dus NIET goed voor de consument. Want dan krijgt een titel, en de origniele developer weer een slechte naam.
loki504 @Blokker_199925 november 2022 20:32
Maar het had de ontwikkeling van Uncharted en TLOU niet een pak lastiger gemaakt.

Je kan hooguit twijfelen over de kwaliteit en of we daar blij van moeten worden. Maar de ontwikkeling wordt niet ineens rocket science als je multiplatform moet ontwikkelen.
cmegens @loki50425 november 2022 22:43
Uncharted en TLOU zijn eerst uitgekomen op de PS3. En dat was een aanzienlijk ander beest dan de Xbox 360.
loki504 @cmegens26 november 2022 06:37
Maar ook daar leren ze vanzelf mee overweg gaan. Anders had niemand multiplatform gemaakt.
SibboNL @loki50426 november 2022 21:58
Maar... Als ik een kleine game developer ben, dan betekent dat dat ik dus voor 'alle' major consoles moet gaan uitgeven?
En wat zijn 'major' consoles? Als morgen Fred uit Deventer een game console uitbrengt met de rekenkracht van een Raspberry Pi, moet ik dan ook maar m'n game daarvoor uit gaan brengen?

En als ik m'n game maak voor Android, met veel lagere ontwikkelkosten (maandelijks, maar ook qua hardware), moet ik 'm dan ook voor iOS gaan uitbrengen, waarbij ik een Mac moet hebben en mee moet gaan in het licentiemodel van Apple?

Volgens mij gaan we dan een kant op die niet wenselijk is.
Dat zou betekenen dat alleen nog maar hele grote partijen games kunnen gaan maken. Dat zal de markt ook geen goed doen.
loki504 @SibboNL27 november 2022 06:10
Je kan er nu wel vanalles bij gaan halen.(niet eens relevant aan mijn bericht).

Maar dit artikel gaat over Xbox. Hij praat over een Sony ontwikkelaar e spreekt over beide. Dan kan je er vanuit gaan dat het om een Xbox en PlayStation gaat. En niet Freds console uit Deventer toch?

Verplicht op alle consoles uit brengen zal inderdaad niet wenselijk zijn. Geen geld meer mogen geven aan ontwikkelaars om hun keuze te beïnvloeden lijkt mij wel weer een goede keuze.
oef! @cmegens26 november 2022 10:28
Performance targets voor ps5 en X zijn gelijk, in dat opzicht lullen ze gewoon. Series S kan problematisch zijn maar eerder omdat je daar in een vroege fase rekening mee moet houden, daarna is het weet business as usual.
Arokh @Robbedem25 november 2022 21:40
En hoe ga je bij Nintendo dan het bedrijf splitsen? Nintendo = Mario en Zelda bijvoorbeeld. Ik denk niet dat je dat netjes kunt doen.

En we stoppen neem ik aan niet bij games? Microsoft mag geen Surface producten meer maken? Apple geen iPhones meer? Siemens geen software meer voor haar wasmachine? Waar komt de grens te liggen?

[Reactie gewijzigd door Arokh op 22 juli 2024 14:19]

loki504 @Arokh27 november 2022 06:11
Ook die kan je splitsen. De game Studios scheiden. En alleen hun toegang geven tot de Mario licentie.
Autofan1985 @loki50428 november 2022 11:17
Een beetje zoals ze het al gedaan hebben met The Pokemon Company zeg maar?
loki504 @Autofan198528 november 2022 11:31
Ja iets in die trant.
jaaoie17 @Robbedem25 november 2022 21:44
Mag van mij. Dan kan k alles op de pc spelen.
My Tec Master @Robbedem26 november 2022 08:22
Ik denk dat er dan echt minder geïnvesteerd gaat worden door de partij die exclusiviteit eist wat ook nadelig is voor de consument. Ik zie liever een max termijn van 1 jaar na release en dan niet exclusief meer.
ThanosReXXX
@Robbedem1 december 2022 14:32
Dat kan je denken, maar het tegendeel is waar. Vaak zijn de exclusieve titels gemaakt met de hardware en de doelgroep in gedachten, en al helemaal als je het gaat hebben over first party titels, dan weten die meestal wel het maximale uit de hardware te halen. Als een ontwikkelaar rekening moet gaan houden met de huidige, drie verschillende platformen, dan moeten er altijd concessies gedaan worden, om het op alle drie de consoles te laten draaien. Dat zie je ook vaak terug in multi-platform titels, die soms echt sterk verschillen in uiterlijk en/of performance.

En, zoals @Byron010 ook al aangeeft, bevordert exclusiviteit juist de concurrentie op een goede manier, want het biedt meer keuze, en dat is dus juist hetgeen wat in het voordeel is van de consument, NIET dat je Zelda, Halo of Uncharted of iedere gewenste console zou kunnen spelen...
GrooV @Blokker_199925 november 2022 19:41
Als je ergens anders gaat wonen kan je wel degelijk een andere netbeheerder krijgen.

Dat is het zelfde als een andere console kopen , alleen wat duurder
Blokker_1999
@GrooV25 november 2022 20:28
Als je ergens anders gaat wonen kan je wel degelijk een andere netbeheerder krijgen.

Dat is het zelfde als een andere console kopen , alleen wat duurder
Maar je kan nog altijd niet kiezen, en ik ken niemand die bij het zoeken naar een woning de netbeheerder in overweging neemt.
Arokh @GrooV25 november 2022 21:41
Er is ook dikke concurrentie voor paspoorten die gemeenten verkopen. Gewoon verhuizen, en je kunt een tientje goedkoper uit zijn! Nee, de overheid is geen monopolist op paspoortverkoop...
Jerie @Robbedem25 november 2022 19:27
Dan kun je Nintendo wel opheffen.
Retrospect @Jerie25 november 2022 19:45
Nintendo trekt zoals altijd haar eigen plan. En is daar vrij succesvol in.
Thalaron @Retrospect25 november 2022 20:08
Indien je alle Nintendo exclusieve games kan aanschaffen zonder Nintendo console, dan kocht ik dus geen hardware meer bij Nintendo. En ik vermoed velen met mij.

Nintendo zal dat uiteraard overleven, echter zal het wel een pak minder opleveren op hardware gebied
Jeroen_HD @Thalaron25 november 2022 20:36
Goh, het is maar hoe je het bekijkt. Nintendo is meestal wel de enige die creatief uit de hoek komt en risico's durft nemen. Soms werkt het, soms niet.
ThanosReXXX
@Thalaron1 december 2022 14:40
Nou, gelukkig zal dat nooit gaan gebeuren. Nintendo games worden ALTIJD gemaakt met de hardware en de manier van spelen in gedachten (en vaker nog andersom: de hardware wordt om een spel heen gebouwd), en dat past niet goed op andere platformen. Het is ook precies dat wat Nintendo maakt wie ze zijn, de inmiddels wel beroemde "Nintendo Difference". Hun eigen creativiteit op dat vlak zou echt serieus beperkt worden als ze niet meer hun eigen gang zouden kunnen gaan en onder tijdsdruk aan andere platformen zouden moeten leveren.

Dus nee, Zelda of Mario op de Xbox zou toch echt niet hetzelfde zijn, en ook niet per sé beter. Je kunt per slot van rekening maar zoveel doen met mooiere graphics... ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 14:19]

VonDudenstein @Jerie25 november 2022 21:05
Dan kun je Nintendo wel opheffen.
Lol. Juist het tegenovergestelde. Als Nintendo software only gaat en cross alles beschikbaar is, dan zijn ze in no time Tencent voorbij. Nintendo is echt met afstand de meest productieve publisher in de industrie. De enige platformhouder die op eigen software kan bestaan. En de enige die na 5 jaar nog 50,- voor Mario Kart kan vragen en miljoenen verkoopt. Tov Ubisoft games die na 2 maanden al in de grabbelbak liggen.

Nintendo wil dat gewoon niet omdat ze koppig zijn en vasthouden aan hun hardware.. waardoor alle fans ook zon haat/liefde verhouding met Nintendo heeft. Briljant en irritant tegelijk.
Shoewy @VonDudenstein26 november 2022 15:02
Nintendo probeert sinds de NDS/Wii tijdperk bij elk generatie iets creatiefs met hun consoles. Games die ze maken voor hun consoles proberen ook veelal dat te benutten. Als ze games moeten maken voor andere consoles, betekent dat ze beperkt worden in hun eigen creativiteit omdat andere consoles niet per se aansluit op hun eigen filosofie van dat tijdperk. Denk dat ze dan liever stoppen met games maken.

Geef mij maar meer keus. Nintendo de niche en hun eigen ding laten doen en Sony & Microsoft de wat conventionelere goeie games die ik net zo graag speel :)
VonDudenstein @Shoewy29 november 2022 15:13
Ja en Nee.
Nintendo is er dol op om het 'anders' te doen met hardware. Dit gaat altijd beetje hit (Wii/DS combo) or miss (Cube/WiiU). Wii/DS is de killer combo. Beter in historie van (console) gaming. 255 miljoen hardware en 1.8 miljard software.

Switch is echt een heel leuk product, maar in de basis gewoon een handheld die je op je TV kunt gebruiken. Hoeveel games uit de top 20 gebruiken heel specifiek joy con functionaliteit die je niet met een pro controller hebt. BOTW en Odyssey zijn niet briljant vanwege Switch hardware, maar game design.

Bovendien sluit cross console/platform het maken toffe hardware helemaal niet uit. Labo, mario kart live en andere add-ons. VR bestaat in het Playsation eco ook naast de console. Dat is ook perfect voor meer 'niche' projecten.
Nintendo is in de basis namelijk helemaal niet niche. Verre van. In termen van sales nummers/grootte is Xbox meer de niche speler van de drie, allen die hebben de grote MSFT naam erachter en 100 miljard om rond te strooien. Nintendo verplettert bijna elke franchise ooit van MSFT in sales nummers, awareness, toegankelijkheid en ga maar door. En sure, ze hebben hun niche projecten, producten en game zoals een Xenoblade en in zekere zin Metroid. En laat ze dit vooral blijven maken.

Maar er is mijns inziens geen reden waarom Mario Kart, Zelda, 3D Mario, Smash, Splatoon, etc. vast moeten zitten op 1 platform en die games niet nog groter kunnen worden dan ze al zijn. Ik denk niet dat dit afbreuk hoeft te doen aan de kwaliteit en creativiteit van die series
ThanosReXXX
@VonDudenstein1 december 2022 15:31
Cube/Wii U? Dat lijkt me een generationeel rekenfoutje... ;)

Overigens wat Mario Odyssey betreft sla je de plank toch wel redelijk mis. Die titel is wel degelijk briljant vanwege de joycon functionaliteit. Als je er op gaat letten, dan zul je merken dat er echt heel veel subtiele dingen in zitten die de besturing van die game met de joycon controllers uniek maken. Het is niet gewoon rumble, het is letterlijk een heel scala aan subtiele motion controls en reacties. Wellicht zou je dat nog met de haptische controller van de PS5 na kunnen bootsen, maar het zou toch niet hetzelfde zijn als met twee losse controllers tegelijkertijd.

Overigens betekent niche niet per sé kleinschalig, maar eerder specialistisch, en dat is Nintendo in verhouding met de andere twee toch wel degelijk. Zij ontwikkelen hun hardware om de games heen, niet andersom zoals de andere twee doen, die in principe gewoon een standaard formule hanteren voor een krachtige box die zo goed als alles aankan wat ze erop willen gooien.

Nintendo daarentegen begint met de game/games, bedenkt wat ze daarbij nodig hebben, en wat ze voor in-game acties ze middels de controllers aan de speler over willen brengen, en daar komt dan die bepaalde hardware uit.

De door jou genoemde afbreuk aan creativiteit zou wel degelijk ontstaan als Nintendo third party zou worden, omdat ze dan dit hele symbiotische "hardware in combinatie met software" ontwikkelproces dan niet meer in eigen hand zouden hebben, en dat zou absoluut ten koste gaan van de kwaliteit, of op zijn minst van dat specifieke gevoel dat Nintendo games altijd hebben, wat simpelweg niet over is te brengen via andere hardware.
VonDudenstein @ThanosReXXX1 december 2022 17:43
Cube/Wii U? Dat lijkt me een generationeel rekenfoutje... ;)
? In welk opzicht. Beiden zijn gewoon missers, dat punt heeft niks met generaties te maken.
Overigens wat Mario Odyssey betreft sla je de plank toch wel redelijk mis
Absoluut niet. Odyssey is met de pro controller net zo goed, zo niet beter te spelen omdat de pro controller veel prettiger is dan de Joy Cons en dezelfde/vergelijkbare rumble heeft. De feedback van de Dual Sense is velen malen beter. Dat merk je meteen bij een testrondje Astro Bot. Maar het feit dat je stelt dat de PS5 dit "wellicht" na kan bootsen, geeft volgens mij al bloot dat je dit niet eens hebt ervaren.

Wat vooral tof is van de Joy Con setup is dat je bij je Switch meteen twee controllers hebt. Maat dit is echt een totaal ander niveau dan de motion van Wii en touch control van DS. Zelda Skyward Sword is dus ook een totaal ander voorbeeld dan BOTW. BOTW is vrijwel meteen 1 op 1 naar Switch gebracht en een van de beste games ooit. Niet vanwege de hardware, maar game design.

Jouw hele argument over die symbiotische ontwikkeling als vereiste voor creativiteit vind ik tot op zekere hoogte onzin. Bij Wii/DS was het heel sterk aanwezig en dit kwam met voors- en tegens- . Wii Sports -> home run. Mario Kart Wii -> misschien wel de slechtste Mario Kart ooit. Niet vanwege de zwakke hardware, maar fundamenteel game design. De tracks waren grotendeels niet best. Motion was een gimmicky extra, maar lostte het fundamentele probleem niet op. Mario Kart 8 -> misschien wel de beste Mario Kart ooit. Niks met hardware te maken, want die game zou gewoon op een PS5 kunnen draaien. Gewoon fantastisch game design. Die game ziet er ook nog steeds goed uit en blijft vooral lekker spelen.

En ik denk dat cross platform het maken van specifieke hardware ook helemaal niet uitsluit. Nintendo zou in essentie een WiiU controller kunnen uitbrengen die extra functionaliteit heeft in games zoals map/inventory management etc. Maar... dat zal minder snel gebeuren omdat het een enorme drempel heeft, zoals VR.
Nintendo gaat meer voor afgekaderde en imo beperkte projecten zoals Labo en MK Live.

MK live heeft zo belachelijk veel meer potentie. Krachtige karts en betere connectie en je kunt al banen door je huis en tuin laten gaan, met daadwerkelijke heuvels, bruggen,etc. Youtube zou er mee vol staan als je het echt goed neerzet. Nu is het niet meer dan een leuk idee. Dat is ook Nintendo en hardware.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 22 juli 2024 14:19]

ThanosReXXX
@VonDudenstein2 december 2022 11:08
Cube/Wii U vroeg ik me af omdat je eerst Wii/DS noemde, die wel generatie genoten waren, dus de logische gevolgtrekking zou zijn Wii U/3DS, vandaar dat ik me dat even afvroeg.

Wat betreft Mario Odyssey: dat is niet slechts mijn persoonlijke mening, maar ook die van vele professionele reviewers, dus je zou het eerder een gegeven kunnen noemen dan een mening. Ja, de pro controller is ook goed, maar de subtiliteit van Nintendo's HD Rumble komt toch echt het beste tot zijn recht als je de twee losse JoyCon gebruikt, omdat die dan middels het algoritme wat gebruikt wordt voor al die verschillende in-game gebeurtenissen waar feedback op komt, een veel completere ervaring bieden dan de toch wat fletsere links/rechts rumble die je onherroepelijk krijgt uit één enkele controller.

1-2 Switch laat dat middels de verschillende mini-games heel goed zien, en voelen. Geen geweldige game, overigens, maar wel een prima showcase voor het aantonen van het verschil tussen Wii Motion/Motion+ en HD Rumble.

BotW heb ik expres niet genoemd als voorbeeld, omdat die inderdaad 1 op 1 is overgezet. Sterker nog: veel mensen beschouwen de Wii U versie nog steeds als beter of completer, omdat die natuurlijk de GamePad controls heeft met de map en dergelijke. Enigszins vergelijkbaar met bijvoorbeeld Pikmin 3, die door het ontbreken van twee gelijktijdige schermen toch ook functionaliteit verloren is.

Een goed third party voorbeeld van zo'n verlies in immersie/game mogelijkheden is LEGO City Undercover, waar de Wii U GamePad ook echt een mooie toevoeging was.

Wat betreft "mijn" argument betreffende de symbiotische ontwikkeling, ofwel ontwikkeling vanuit de game en dan zien wat voor hardware daar bij nodig is: dat is absoluut geen onzin, want het is namelijk niet "mijn" argument, dat zijn de woorden van zowel Shigeru Miyamoto als de helaas veel te vroeg overleden Satoru Iwata. Het is dus een feit, geen mening. Deze methode is zelfs door hen zelf uitgelegd, onder andere in de "Iwata Asks" sessies, en bevestigd door Shigeru Miyamoto in meerdere interviews.

Zo zijn ze ook op het idee gekomen van de Wii remote, destijds: dingen in een game meer direct willen manipuleren, maar dan niet zoals met een muis, maar alsof je het voorwerp zelf echt hanteert. En of dat nu uiteindelijk wel of niet gimmicky is geworden, doet er helemaal niet toe. Het gaat om het feit dat dit simpelweg het principe is van de wijze waarop Nintendo zowel haar games als hardware ontwikkelt, en dat is ook bij de Wii U en de Switch niet anders gegaan.

En zouden ze dus software-only worden, dan valt die hele connectie weg, en zouden ze dus ook "in opdracht van" werken, in plaats van zelf alle tijd en energie in projecten kunnen steken naar eigen inzicht.

MK Live is overigens best leuk, maar het is niche, want niet iedereen heeft een huis waarin je hele kart banen aan kan leggen. Mijn huis is niet eens klein, qua oppervlak, maar de lay-out van de kamers op zich leent zich niet echt voor het maken van goede tracks, dus het zouden enkel rondjes rondom de tafel in de huiskamer worden... ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 14:19]

VonDudenstein @ThanosReXXX2 december 2022 16:17
Ja ik ben bekend met de historie en filosofie van Nintendo. Fan sinds de NES, dus heb alles in hart en nieren meegemaakt. De grootmeesters er vaak over gehoord/gelezen.

Maar je luistert niet en drijft ook enorm af. Het vertrekpunt is dat Nintendo wel in kon pakken als ze geen console meer zouden maken. Daar ben ik het dus niet meer eens, want ik denk dat Nintendo altijd enorm succesvol zal zijn. Reden is omdat ik vind dat Nintendo heer en meester is in game design, niet perse hardware. Hardware is een beetje hit or miss. Maar ook zonder hardware zal Nintendo waanzinnige dingen blijven doen, dus ze gaan niet weg. Bovendien sluit cross platform het maken van aanvullende hardware niet eens uit. Zoals joy cons en zelfs een WiiU gamepad. Net zoals sommige games Dual Sense functionaliteit hebben en andere niet. Dat ligt bij de developer en dat zal Nintendo blijven.

Dat betekent niet dat ze nooit toffe dingen doen met hardware. Dat ontken ik absoluut niet. Maar hun echte meesterwerken zijn niet allemaal per definitie meesterwerken enkel en alleen vanwege de hardware. Kortom het vereiste waar ik het over had. En leuk dat je 1-2 Switch aanhaalt, maar ik heb het over de meesterwerken. En no frkn way dat Odyssey ineens van 10en afzakt naar 8jes als je enkel een pro controller gebruikt, kom op zeg. Ga jij dat specifieke statement maar eens uit een recensie halen. Er zijn bakken met mensen die de pro controller verkiezen boven joy cons.

Ik snap ook echt niet waar je vandaan haalt dat Nintendo 'in opdracht van' gaat werken. Ze worden niet overgenomen. Ze moeten een percentage inleveren om op andere platformen te zijn. En op TV, Smartphone en PC niet eens als ze een eigen store bouwen... Onzin argument.

Maar goed ik ben ook wel klaar met deze discussie, want dit heeft helemaal niks meer te maken met over Nintedo succesvol of niet zou zijn zonder hun hardware. Je bent nu gewoon aan het uitleggen waarom Nintendo op hun manier hardware maken. Ja no shit, dat snap ik ook wel.
ThanosReXXX
@VonDudenstein5 december 2022 17:08
Ik zeg ook nergens dat de pro controller slecht is. Sterker nog: ik heb er zelf ook eentje en ik ben er meer dan tevreden over, maar om nu te zeggen dat het exact dezelfde ervaring biedt, is natuurlijk niet waar.

Je kunt simpelweg niet dezelfde force feedback effecten nabootsen binnen een enkel stuk plastic, omdat je handen er dan als het ware aan vast zitten, dus voelt het anders.

Maar ja, de vraag is wel degelijk wat er van Nintendo zou komen als ze zouden stoppen met hardware. Sega is per slot van rekening ook flink naar beneden gekelderd, al doen ze het tegenwoordig wel weer redelijk, maar die hadden nooit dezelfde filosofie of strategie als Nintendo, dus die zijn in die zin letterlijk uniek en enig in zijn soort in deze industrie.

Ik drijf dus niet af, ik probeer juist de kern van de zaak aan te geven. Feit is dat Nintendo het bedrijf is dat het is door de specifieke koers die ze volgen, die geheel hun eigen weg is, en door de manier waarop zij werken.

Neem een deel van die hele voor Nintendo zo essentiële formule weg, en je krijgt logischerwijze een compleet andere werkwijze, wat natuurlijk op zijn beurt weer zijn effect zal hebben op het geheel. Ik zou het persoonlijk erg jammer vinden als Nintendo ook een soort Sega zou worden, wat toch echt in veel opzichten nog maar een schim is van wie ze vroeger waren.

Ik zie hardware/controllers maken voor andere consoles ook niet echt als een oplossing, want dan moeten ze toch werken op basis van hardware van anderen, en dat is uiteraard niet hetzelfde als ze alles in eigen handen hebben.

De reden waarom ik 1-2 Switch noemde, heeft niets te maken met de kwaliteit van het spel zelf: ik gaf nota bene zelf al aan dat het nu niet bepaald een geweldig spel is, maar net zoals Wii Sports een showcase was van motion controls, was 1-2 Switch wel een perfect middel om, via alle mini games daarin, duidelijk te maken wat het verschil is tussen standaard force feedback en HD Rumble. Ik probeerde dus niet deze mini game collectie met een triple A titel te vergelijken.

Overigens, met alle respect, ik probeer gewoon een valide punt te maken, en ik vind een open discussie prima, maar ik ben niet verplicht om naar mensen te luisteren. En al zeker niet als het gaat om je mening als feit plaatsen en dan alle andere suggesties negeren omdat die niet overeenkomen met je eigen kijk op de dingen. Prima dat je je eigen mening hebt, maar die hoef je niet op te dringen door andere meningen of standpunten als onzin te betitelen.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 14:19]

Andros @Robbedem25 november 2022 19:30
En wat wou je dan doen met Nintendo?
Robbedem @Andros25 november 2022 19:37
Ook splitsen natuurlijk. Het zou andere uitgevers de mogelijkheid bieden om hun games aan te bieden op de Nintendo Switch bijvoorbeeld. En mss will Nintendo games (of hoe ze dan ook gaan heten) wel hun games ook op andere platformen gaan aanbieden.

Maar als er geen enkele uitgever op de Nintendo consoles iets wil uitgeven en de gamesdivisie van Nintendo wil geen enkele game op een ander platform uitbrengen, dan zitten we praktisch in dezelfde situatie als nu. Dus eigenlijk kan het alleen maar beter worden. ;)

[Reactie gewijzigd door Robbedem op 22 juli 2024 14:19]

RoestVrijStaal @Robbedem25 november 2022 20:14
Er valt eigenlijk niet zoveel aan Nintendo op te splitsen om het echt "pijn" te doen. Een aanzienlijk aantal game franchises komen van 2nd party developers vandaan.

Pokémon is van Game Freak.
Kirby en Super Smash Bros zijn van HAL Laboratory.
Fire Emblem is van Intelligent Systems / Koei Tecmo.

Of moeten gamestudio's verplicht gaan worden om voor alle consoles te releasen? 8)7

[Reactie gewijzigd door RoestVrijStaal op 22 juli 2024 14:19]

Wolfos
@RoestVrijStaal25 november 2022 21:33
Sterker, ik denk dat als je het aan deze ontwikkelaars vraagt dat de meesten ervoor zouden kiezen om voor maar één platform te releasen.

Laatste jaren veel games gehad die voor Xbox One, Xbox Series, PS4,PS5, Switch, PC en Stadia tegelijk moesten verschijnen en dat werd meestal een zooitje.
ShadLink @RoestVrijStaal25 november 2022 23:13
Feitelijk zijn alle game ontwikkelingen binnen Nintendo 2nd parties. Zelfs de "interne" games ontwikkeling is gewoon een losstaand bedrijf. Maar dan geheel in handen van Nintendo.

Dus dan zou je de hardware en software laag van Nintendo niet onder 1 eigenaar mogen plaatsen. Ik denk werkelijk dat er geen Japanner bestaat die dat goed gaat keuren.
P. vd Loo @ShadLink27 november 2022 23:08
Dan is het geen second party als het hetzelfde bedrijf is.
ThanosReXXX
@ShadLink1 december 2022 15:33
Het zijn interne teams zonder aanhalingstekens, dus daadwerkelijk intern, en een onlosmakelijk deel van Nintendo, want het zijn eigen werknemers, dus er is helemaal niets 2nd party aan.
ThanosReXXX
@Robbedem1 december 2022 15:44
Nintendo wil dat sowieso niet, anders hadden ze dat allang gedaan. Het heeft al een eeuw geduurd voordat ze het voordeel zagen van sommige IP's uitbesteden aan mobile gaming, maar daar zal het verder bij blijven. Nintendo heeft een unieke en ijzersterke positie in de markt als het gaat om hun eigen IP's, en dat opgeven komt min of meer neer op hun eigen normen en waarden de deur uitgooien en het merk Nintendo zou daardoor ongetwijfeld een hoop waarde verliezen.

Kijk maar naar Sega; ja, ze leven nog en ze ontwikkelen nog steeds games, maar het is bij lange na niet meer de gigant die ze vroeger waren. Ze zijn niet meer bepalend, en het is nog maar een schim van wat ze vroeger waren.

Dus het zou er zéér waarschijnlijk helemaal niet beter op worden. Niet voor Nintendo, en al helemaal niet voor de die-hard Nintendo fan, die juist altijd uitkijkt naar die combo van zowel unieke software als hardware.
Ge0force @Robbedem25 november 2022 19:17
Ik had het niet beter kunnen zeggen. Ik heb op dit moment geen enkel probleem met Microsoft als uitgever, maar dat is wel ooit anders geweest in de tijden van de x360 launch of hun UWP gedoe op de PC.

Microsoft heeft nu al een flink aantal van mijn favoriete studios opgekocht. Nog méér studios opkopen lijkt me niet echt gezond. Als Phil Spencer vervangen wordt door een nieuwe Don Matrick dan zijn de gevolgen voor ons als consument gewoonweg te groot.

Dit gezegd zijnde, Embracer heeft de voorbije jaren het gros van de AA studios opgekocht en daar kraait geen haan naar...
MattiVM @Robbedem25 november 2022 19:20
Ik betwijfel of je het daarmee helemaal zou oplossen. Dan krijg je bv. Netflix Streams en Netflix Productions. Netflix Streams en Netflix Production gaan een contract aan waarbij Netflix Productions enkel films en series maakt voor Netflix Streams. En nu heb je dus nog altijd hetzelfde probleem...

Als het echter wel zo simpel was, dan heb ik nog een paar toevoegingen voor dat lijstje:
  • Koppel games los van de (virtuele) store en/of launcher waar ze gekocht zijn. Een game kan dus bv. gekocht worden in de Ubisoft store, maar kan gelauncht worden in Steam zonder dat daarvoor nog een andere launcher nodig is.
  • Zorg voor een universele standaard voor verlichting, zodat men niet voor elk apparaat dat een andere implementatie heeft van RGB verlichting, je ook telkens een andere app moet installeren om configuraties te kunnen doen. Om enkele voorbeelden te geven van dergelijke hardware of apparaten: moederborden, RAM, GPU, monitors, toetsenborden, muizen, hoofdtelefoons, LED sfeerverlichting, etc.
Robbedem @MattiVM25 november 2022 19:24
Daarom ben ik ook voorstander van een algemeen exlusiviteitsverbod.
Netflix Productions zou dan bijvoorbeeld verplicht zijn om hun series aan dezelfde prijs als ze die aan Netflix Streams aanbieden ook aan andere streamingsdiensten aan te bieden.
Wolfos
@Robbedem25 november 2022 21:29
En dan betaal je dubbel voor dezelfde serie? Juist met het streamingmodel is dit voor de consument nadelig, omdat er maar een beperkt aantal series bij een abonnement aangeboden worden.
Freakiebeakie @Robbedem25 november 2022 22:05
Dat is toch niet eerlijk, een streaming dienst investeert in een serie heb dan ook het recht daar meer aan te verdienen. Die kan dan niet voor het zelfde prijs aan andere verkocht worden. En dan nemen mensen ook niet meer 2 verschillende abonnementen als ze allemaal de zelfde meuk streamen je zegt tegen nike en adidas ook niet dat al hun schoenen het zelfde moeten zijn 😂
Groningerkoek @Robbedem25 november 2022 19:25
Laat ontwikkelaars en uitgevers zelf bepalen op welke plaftormen zij hun spel willen uitgeven.
Dat doen ze nu ook al.

Al zouden MS en Sony geen eigen games divisie hebben dan veranderd dat helemaal niets aan exclusives. "Hey, Toffe game die jullie aan het maken zijn. Als je die alleen voor XboX maakt, of in elk geval een jaar wacht met PS5 release, dan investeren wij nu direct 100 Miljoen in de ontwikkeling en bij release krijg je 100 Miljoen extra."
Mathijs22 @Robbedem25 november 2022 20:18
Laat de streamingsdiensten volledig apart staan van de contentcreators.
Dat is wettelijk bijzonder moeilijk te regelen. En als ik bijvoorbeeld naar Netflix, HBO en Amazon kijk dan denk ik dat die werkelijk bijzonder goede content maken. En dat kan alleen omdat ze een zeer kapitaal krachtige backing hebben die ze veel vrijheid geven.

Als je de makers van GoT los maakt van HBO dan moeten ze op zoek naar kapitaal (heeeeel veel kapitaal) en dan zal er toch altijd een backer zijn die de kosten moet dragen. En dat zal dan Netflix, HBO of Amazon zijn. Wat schiet je er dan mee op?
psychicist @Robbedem25 november 2022 20:29
Ik geef je volledig gelijk, maar is het realistisch om dit soort optreden vanuit de EU te verwachten?
Wolfos
@Robbedem25 november 2022 20:44
Je kunt ontwikkelaars alleen niet verplichten op meerdere platforms te releasen. Ik zie nu al voor me dat iemand EA aanklaagt omdat hun games niet op AmigaOS te spelen zijn.

Als je niet wil dat deze ontwikkelaars ineens een acuut financieringsprobleem hebben, dan blijven Microsoft en Sony dus de uitgevers van deze games. En aangezien je ze niet kunt verplichten om games op bepaalde platforms uit te geven zie ik geen manier om hier iets zinnigs mee te doen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:19]

rjberg @Robbedem25 november 2022 21:06
Dan kan een streamingdienst waarschijnlijk niet meer "flat-fee" draaien. Immers hebben streamingdiensten verschillende hoeveelheden klanten. Als elke film/serie op elk platform te zien was betekent dat op een bepaalde manier per view moet worden betaald.
Menesis @Robbedem25 november 2022 21:27
Exclusiviteit is pas een probleem bij monopolie. Hier zijn er in elk geval twee partijen en eigenlijk zijn er nog wel meer partijen (Nintendo is ook niet klein. En volgens jouw redenatie; moeten die dan ineens hun games verlicht op steam gaan zetten? En dan PC toetsenbord en muis gaan ondersteunen?)
Freakiebeakie @Robbedem25 november 2022 22:00
Klopt niet helemaal natuurlijk wat je zegt want die exclusives op de ps4 en 5 zijn sony studios en ze kiezen zelf op welke platforms ze willen uitgeven en dat is in eerste instantie hun eigen platform. Zo heb microsoft ook zn eigen exclusives alleen minder. Die kopen studios op met games die al op meerdere platforms uitgegeven worden en die kunnen vanwege contracten en afspraken die al gemaakt zijn niet zomaar exclusive worden. Dan moeten ze eens iets nieuws bedenken wat ze wel als exclusive kunnen gebruiken
Centauriprime @Robbedem26 november 2022 04:49
Vind het juist mooi dat bedrijven hun best moeten doen om klanten te krijgen.
Was in mijn tijd niet anders met nintendo en sega, je had team mario en team sonic.
killerbie @Robbedem26 november 2022 09:21
het product zijn de exclusieve games, bovendien kiezen de ontwikkelaars op welk platform en/of ze multiplatform uitbrengren.
In principe wordt alles wat je hier voorsteld al min of meer gedaan ;-)
Jeroentjeeuh @Robbedem26 november 2022 11:38
Maar wacht even, daar zit toch juist de keuze. Ik ga voor de PlayStation want Naughty dog (Uncharted,The last of us) en anders kan je net zo goed voor de snelste console gaan en is er geen reden meer voor de andere.
RobertPeterson @Robbedem26 november 2022 14:17
Moet dan ook Nintendo alle games op alle platformen uitbrengen?
Laat console makers hun consoles verkopen op basis van hun product, niet op basis van exclusieve games.
Wat nou als de games onderdeel van je product is? Zoals bij Nintendo?
In de praktijk is het gewoon een manier om monopolieregels te omzeilen.
Het lijkt mij niet dat exclusieve games ook maar iets met monopolieregels te maken heeft. Er is namelijk helemaal geen monopolie, maar juist gezonde concurrentie op console gebied. Met de xbox, playstation, nintendo, steamdeck en zelfs cloudgaming zijn er onzettend veel manieren om het spel te spelen dat jij wilt.

Dat merken hun IP;s beschermen en zelfs kopen is niks nieuws, en in sommige gevallen juist goed voor de innovatie. Als alle games op alle consoles uitkomen, hoezo zou Microsoft dan hun best doen om de volgende Halo te maken?

Die limited exclusives ben ik wel klaar mee. Een uitgever een godsvermogen betalen zodat de game pas na een jaar bij de concurrent verschijnt.
PTFW @Robbedem27 november 2022 08:14
Alsof die loskoppeling een succes is....waardeloos openbaar vervoer...slecht onderhouden spoor....net beheerders die zittten te pitten en niet op tijd inspelen op de energie transitie etc..etc..etc.. Het voordeel van de koppeling is dat de inkomsten die nodig zijn voor de voor investeringen voor dergelijke uitblinkende spellen zekerder zijn en een bedrijf dus beter instaat stelt coole dingen te doen en snel in te spelen op de markt.
ultimasnake @Robbedem27 november 2022 09:28
Exclusiviteit gaat doorgaans gepaard met een grote zak geld die
dwarfangel @Robbedem29 november 2022 13:23
Persoonlijk vind ik dat de EU Sony en Microsoft de gamesdivisie en consoledivisie uit elkaar mag halen.
Exclusiviteit is nergens goed voor. In de praktijk is het gewoon een manier om monopolieregels te omzeilen.
Laat ontwikkelaars en uitgevers zelf bepalen op welke plaftormen zij hun spel willen uitgeven.
Laat console makers hun consoles verkopen op basis van hun product, niet op basis van exclusieve games.
Exclusiviteit heeft wel degelijk een voordeel voor de ontwikkelaar: ze hoeven namelijk maar 1 platform te optimaliseren. Iedere consolebouwer heeft eigen hardwareconfiguratie. Als je wilt laten zien wat die in huis heeft, laat je dus een ontwikkelaar iets maken waarmee je het maximale eruit kan persen.
Dat is niet anders dan Microsoft / Apple. Die ontwikkelen ook eigen hardware om de software zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Dit mag overigens ook doorgetrokken worden naar tv-series, films, boeken, etc...
Laat de streamingsdiensten volledig apart staan van de contentcreators.
Dit staat dus volledig los van content zoals films en series. Dat je als consument dus aan het kortste eind trekt, als je alles wilt spelen sta je voor een keuze, is 'Jammer, maar c'est la vie'.
Heel het elektriciteitsnet is losgekoppeld van producenten. Het spoorwegennet is losgekoppeld van de vervoersmaatschappijen. Men is bezig de telefoonproviders los te koppelen van de kabelboeren.
En dan zou men dit wel toelaten?
Dit is appels en peren vergelijken.
Groningerkoek 25 november 2022 19:26
Ik vindt het prima die exclusives, ik vindt het belang van een bedrijf om zelf te mogen beslissen voor wie ze wel of niet willen ontwikkelen groter dan mijn belang om alles op 1 platform te kunnen spelen.

En wat Sony betreft gaat dit nergens over, Sony heeft meer exclusives dan MS en ze hebben een groter platform wat consoles betreft en MS heeft al gezegd dat ze er voor willen tekenen dat COD ook op de PS5 blijft.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 22 juli 2024 14:19]

Sietse1990 @Groningerkoek25 november 2022 20:32
Betreft dat laatste is de belofte tijdens een overname ook niet veel waard naar mijn mening. Microsoft heeft al eerder laten zien dat een game die ook zou uitkomen op de Playstation gewoon een Xbox exclusive wordt, hoewel Xbox exclusive in veel gevallen ook inhoud dat er een PC versie komt. Dit is wat mij betreft ook een gekke keuze van Microsoft gezien ze hiermee zelf de Xbox minder interessant maken.

Dus dat betreft snap ik Sony gezien het veel geld zou kosten als CoD niet meer voor de Playstation zou uitkomen. Ikzelf val niet onder de groep, maar een hoop mensen vinden het fijn om zo’n shooter lekker vanaf de bank te spelen.

De vraag is dus of ze terecht bang zijn voor een monopolie positie of dat er echte afspraken kunnen komen waar ook toezicht op gehouden kan worden. Daar kunnen wij een mening over hebben, maar ik ben blij dat er een instantie naar kijkt die eventueel nog wat kan sturen in de toekomst.

Wat mij betreft zijn exclusives (in beperkte mate) zeker prima gezien het ook zorgt voor concurrentie. Maar het exclusive maken van een bestaande franchise vind ik minder.
Groningerkoek @Sietse199025 november 2022 22:13
Microsoft heeft al aangegeven te willen tekenen om vast te leggen dat COD ook op de PS5 blijft komen ;)

Een voorwaarde opnemen in een permissie/overeenkomst die een overname toestaat/regelt is in tegenstelling tot iemand die zegt dat het wel zal gebeuren wel een harde voorwaarde. Daarnaast genereert COD zoveel geld dat MS ook zakelijk gezien geen reden heeft om het niet te doen.
Vrijdag
25 november 2022 19:08
"We kunnen het niet maken. Maar we kunnen het wel kopen!"

Probeert Microsoft nu serieus zichzelf in de underdog positie te brengen? Wat een rare strategie.
Retrospect @Vrijdag25 november 2022 19:44
Microsoft zit in de underdog positie, vandaar dat deze overname nodig is om concurrerend te blijven.
Palindrome @Retrospect25 november 2022 21:40
Microsoft zit helemaal niet in een underdog positie. Als bedrijf zijn ze meerdere malen groter en rijker dan Sony.
Retrospect @Palindrome25 november 2022 23:18
Het gaat om de gamedivisies van beide bedrijven die in dezelfde bedrijfstak opereren. Daarin is Xbox de underdog in vergelijking met Playstation.
Palindrome @Retrospect26 november 2022 02:21
Als de ene gamedivisie de schatkist van het grote bedrijf waar ze onderdeel van zijn kan gebruiken gaat het wel degelijk om meer dan alleen de gamedivisie.

Zeker in het geval van Microsoft waar zowel de Azure tak en bijvoorbeeld de Window dominantie ook een belangrijke rol hebben in de game markt segment.

[Reactie gewijzigd door Palindrome op 22 juli 2024 14:19]

Retrospect @Palindrome26 november 2022 08:02
Het gaat bij dit soort onderzoeken natuurlijk over marktaandeel in een specifieke sector. En dan is het Xbox en PlayStation. Bravia en Azure zullen niet meegenomen worden.
Palindrome @Retrospect26 november 2022 08:28
Reken maar dat alles wat mogelijk ook van invloed kan zijn meegewogen wordt.

Bravia heeft weinig invloed op gaming sector tenzij Sony koppelverkoop aanbied met de consoles.... Azure heeft wel degelijk grote invloed op gamepass en cloud gebeuren.
Retrospect @Palindrome26 november 2022 09:16
Azure is dan wel een leuk voorbeeld aangezien PSN sinds de PS5 gewoon gebruik maakt van Azure.

Bravia kan wel degelijk van invloed zijn aangezien PlayStation dat als streaming platform kan gebruiken. Standaard PlayStation diensten op Bravia TV’s is niet ondenkelijk.
Dynamix86 25 november 2022 21:21
Ze vergeten Rachet & Clank als exclusieve games voor de PS5.

Ik had liever gezien dat niets exclusief is. Als je nu bv. Ratchet & Clank wil spelen én Halo dan moet je zowel een Playstation als een Xbox bezitten. Waarschijnlijk heb je één van die twee dan alleen maar om dat bepaalde exclusieve spel op te spelen en omdat Sony en Microsoft hun consoles met verlies verkopen zullen ze op die mensen zeker geen winst maken. Daarnaast is het ook niet erg goed voor het milieu vanwege dubbele productiekosten en geef je nog honderden euros uit aan de andere console.

Ik snap waarom ze het doen maar ik had het liever anders gezien
Bulls
@Dynamix8626 november 2022 11:32
Er zit wel degelijk verschil in zelf games ontwikkelen voor eigen platform of een grote uitgever opkopen en alles in principe exclusief kunnen maken. Nu weet ik dat Sony ook studio’s op koopt maar niet hele grote die multiplatform games uitbrengen en plotseling exclusief maken.

Wat als Nintendo World of Warcraft zou kopen en exclusief voor de Switch zal maken. Denk dat zoiets niet in dank wordt afgenomen.
Dynamix86 @Bulls26 november 2022 15:53
Je reageert op een punt dat ik helemaal niet heb gemaakt.
Cergorach
25 november 2022 19:39
Als ik zoiets lees:
Verder beweert Microsoft dat het aandeel van Sony's gameverkopen voor tussen de 10 en 20 procent uit exclusieve titels bestaat, terwijl dat voor Microsoft tussen de 0 en 10 procent zou zijn.
Dan denk ik altijd: MS 9,8% en Sony 10,2%...
SinergyX
@Cergorach25 november 2022 22:12
Ligt aan wat je wegzet als 'exclusive', console of volledig exclusive, MS eigen games zijn namelijk standaard ook PC, die van Sony zijn dan ook echt Playstation only (en later bij aantal games PC). Dat opzicht zou je stellen dat Steam/Epic en consorten juist de grootste exclusive markt hebben, 90% wat ze daar hebben is niet te spelen op een console.
SkyStreaker 25 november 2022 22:00
Sony heeft nu eenmaal al vrij vroeg het juiste "recept" gevonden waar de mensen hun interesse in ligt. Dit merkte je vroeger al toen de PS1 uitkwam. Voorheen was de SNES de "RPG"-machine (subjectief), dit is heel, heel erg snel overgeslagen naar de PS1. SEGA was de echte "actie-games"-machine (subjectief) en ook hier lijkt Sony dat dingetje over te hebben genomen.

De beslissing om ook op een gegeven moment de boel ook naar de PC te brengen is gewoon strategisch gezien goed bedacht.
Linksquest Moderator Spielerij
26 november 2022 08:12
Langzaam ben ik toch van mening dat Sony momenteel zich erg in het slachtoffer rol wilt zetten, en dat alleen om Call of Duty. Kijken we naar exclusieve titels, dan zit je bij Xbox momenteel nog niet op het juiste adres, er gaan toffe titels aankomen, maar ze zijn er nog niet.

Microsoft werd toen ze Minecraft opkochten als de grote boeman gezien, en nu 8 jaar later is Minecraft nog altijd op alle systemen. Phil Spencer heeft al zo lang deze discussie gaande is, aangeven dat Call of Duty op Playstation beschikbaar blijft, tevens willen ze ook kijken om de Game naar Nintendo te kunnen uitbrengen. Wat ik persoonlijk denk, en dat heb ik al vaker gezegd, is dat Sony bang is dat Call of Duty op game pass gaat komen, en hierdoor Game Pass nog groter gaat worden en minder mensen Playstation Plus Extra of Premium gaan afnemen.

Ik ben absolute geen fan boy en vind alle systemen plus en minpunten hebben, maar Jim Ryan moet langzaam echt gaan stoppen met paniek zaaien.
Bulls
@Linksquest26 november 2022 11:34
Ik denk niet dat gamers ineens een andere console kopen omdat cod dan op gamepass staat. Trouwens zijn veel cod spelers echte cod spelers en dan ben je volgens mij beter af met een eenmalige aankoop dan een abonnement.
rexxor 26 november 2022 09:03
Wat een gezemel elke keer, dit heet concurrentie, en als X-box hiermee groter wordt dan Sony prima, dan is het aan Sony om stappen te nemen om beter te kunnen concurreren.
In het tijdperk van de SNES en MEGADRIVE was de concurrentie veel harder dan dat het nu is.
Exclusives is gewoon goed voor de markt, en geeft nog een beetje variatie in games, als je alle games maar op verschillende consoles uitbrengt, is er geen concurrentie en heeft het dus ook geen zin om voor een bepaald systeem te kiezen.
jellybrah 28 november 2022 08:50
Exclusiviteit, opkopen van studio's, alles onder één bedrijf. Dit is niets dan slecht voor de consument. Creativiteit de grond in, agenda's en alles gaat op elkaar lijken.
Sydney08 25 november 2022 19:07
Het klopt wel als je kijkt naar de gemiddelde reviews. Heb zelf een Xbox en ben blij met de console, maar de PlayStation heeft met name betere singleplayer games in mijn ogen.
Larssss @Sydney0825 november 2022 19:09
Klopt, maar dat betekent niet dat er meer exclusives moeten komen, er moeten er juist minder komen.
raro007 @Larssss25 november 2022 19:33
Het betekent dat Microsoft betere games moet maken en niet opkopen zodat de concurrent minder games krijgt.
Retrospect @raro00725 november 2022 19:43
Het betekend dat Xbox ook na overname van Activision niet dominant zal zijn. En dat is informatie die de waakhond nodig heeft om deze overname goed te keuren.

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