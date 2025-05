'Google en Nvidia uiten bezwaren over Activision Blizzard-overname Microsoft'

Nvidia en Google hebben bij de Federal Trade Commission, de Amerikaanse toezichthouder, bezwaren geuit over de voorgenomen overname van Activision Blizzard door Microsoft. Althans, dat stelt Bloomberg op basis van bronnen.

Google en Nvidia hebben hun zorgen geuit, omdat in hun ogen Microsoft na de overname een oneerlijk voordeel kan krijgen op de markt voor cloudgaming, abonnementen en mobiele games. Dit meldt Bloomberg op basis van bronnen die bekend met de materie zouden zijn en gevraagd hebben om niet geïdentificeerd te worden wegens de vertrouwelijkheid van het proces. Het medium heeft vertegenwoordigers van de drie betrokken bedrijven gevraagd om commentaar, maar dat is geweigerd.

Nvidia zou in zijn opmerkingen gericht aan de FTC de noodzaak van een gelijke en openlijke toegang tot gametitels hebben benadrukt, maar het bedrijf heeft zich niet direct tegen de door Microsoft gewenste overname gekeerd, zo heeft een van de bronnen gemeld. Het is niet duidelijk of Google zich misschien feller in de discussie heeft gemengd en sterker tegen de overname heeft gepleit.

Uiteindelijk kunnen Nvidia en Google opgeroepen worden om te getuigen als onderdeel van de rechtszaak die de FTC eerder tegen de overname is gestart. Eerder deze maand begon de eerste hoorzitting in deze rechtszaak. Microsoft wil de game-uitgever overnemen voor 68,7 miljard dollar in wat de grootste overname in games tot nu toe zou zijn. De bedrijven kondigden de deal vorig jaar aan.

De bezwaren van andere bedrijven en de FTC dat Microsoft een oneerlijk voordeel zou krijgen en de concurrentie in de markt kan beperken, hangen bijvoorbeeld samen met de vraag of er nog toegang is tot Activision-titels zoals Call of Duty na de overname. Microsoft vindt deze zorgen niet terecht. Het bedrijf wijst onder meer op het feit dat het Sony een tienjarige Call of Duty-licentie heeft aangeboden en dat het ook de intentie heeft om de gamereeks naar de Nintendo-consoles te brengen als de overname doorgaat.