'Europese Commissie lijkt overname Activision goed te keuren na licentiedeals'

De Europese Commissie is naar verluidt tevreden gesteld door de licentieovereenkomsten die Microsoft met Nintendo en Nvidia heeft gesloten inzake Call of Duty. Het is volgens bronnen van Reuters 'waarschijnlijk' dat de EC daarmee groen licht gaat geven voor de Activision-overname.

Dat schrijft het persbureau op basis van drie bronnen die bekend zijn met de zaak. De Europese Commissie zou naar verwachting niet als voorwaarde voor de koop stellen dat een deel van Activision doorverkocht wordt. Uiterlijk op 25 april zou de Europese Commissie een oordeel vellen over de voorgenomen overname van Activision-Blizzard door Microsoft.

Microsoft heeft met Nintendo en Nvidia overeenkomsten gesloten waarin staat dat, als de overname doorgaat, titels als Call of Duty beschikbaar zullen worden en blijven op de platformen van die twee bedrijven. Die overeenkomsten zijn voor de duur van tien jaar. Het lijkt erop dat die sterk hebben bijgedragen aan het overtuigen van de Europese Commissie dat de overname geen onacceptabele uitwerking zou hebben op de gamingmarkt. Sony heeft eenzelfde aanbod gehad, maar is daar niet op in gegaan.

Met het overtuigen van de Europese Commissie zou een obstakel in ieder geval overwonnen zijn. De Amerikaanse marktwaakhond FTC toont zich nog zeer kritisch over de deal en ook de Britse Competition and Markets Authority is er niet over te spreken. De kritische houding is niet geheel verrassend; het gaat hier verreweg om de grootste overname in de game-industrie, met een prijs van in totaal 68,7 miljard euro.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 02-03-2023 20:25
118 • submitter: drakiesoft

02-03-2023 • 20:25

118

Submitter: drakiesoft

Lees meer

Overname Activision Blizzard in gevaar

5 mei 2023

Overname Activision Blizzard in gevaar

Waarom het VK Microsofts megadeal wil tegenhouden

145
Terug in het jaar 2022

31 dec 2022

Terug in het jaar 2022

Van miljardenovernames tot aan dalende gpu-prijzen

3
Bethesda een jaar onder Microsoft

8 mrt 2022

Bethesda een jaar onder Microsoft

Wat is er veranderd?

24
Microsoft wil Activision Blizzard kopen

19 jan 2022

Microsoft wil Activision Blizzard kopen

Mogelijke gevolgen en bezwaren van megadeal

85
Japanse waakhond: Microsofts overname van Activision schaadt concurrentie niet
Japanse waakhond: Microsofts overname van Activision schaadt concurrentie niet Nieuws van 28 maart 2023
Britse mededingingsautoriteit toont meer vertrouwen in overname Activision
Britse mededingingsautoriteit toont meer vertrouwen in overname Activision Nieuws van 24 maart 2023
Microsoft: tien jaar is genoeg voor Sony om Call of Duty-alternatief te maken
Microsoft: tien jaar is genoeg voor Sony om Call of Duty-alternatief te maken Nieuws van 22 maart 2023
Microsoft werkt aan gamewinkel voor mobile in afwachting van overname Activision
Microsoft werkt aan gamewinkel voor mobile in afwachting van overname Activision Nieuws van 20 maart 2023
Europese Commissie schuift deadline beslissing Activision-overname een maand op
Europese Commissie schuift deadline beslissing Activision-overname een maand op Nieuws van 17 maart 2023
Microsoft wil Activision-pc-games naar Boosteroid-streamingdienst brengen
Microsoft wil Activision-pc-games naar Boosteroid-streamingdienst brengen Nieuws van 14 maart 2023
'Europese Commissie lijkt overname Activision goed te keuren na licentiedeals'
'Europese Commissie lijkt overname Activision goed te keuren na licentiedeals' Nieuws van 2 maart 2023
FTC: Sony moet deals rond exclusiviteit van games openbaar maken
FTC: Sony moet deals rond exclusiviteit van games openbaar maken Nieuws van 2 maart 2023
Microsoft: Sony is superdominant en heeft marktaandeel in Europa van 80 procent
Microsoft: Sony is superdominant en heeft marktaandeel in Europa van 80 procent Nieuws van 22 februari 2023
Microsoft brengt Xbox-pc-games naar cloudgamingdienst Nvidia GeForce NOW
Microsoft brengt Xbox-pc-games naar cloudgamingdienst Nvidia GeForce NOW Nieuws van 21 februari 2023
Microsoft-games en mogelijk Call of Duty komen naar Nintendo-platforms
Microsoft-games en mogelijk Call of Duty komen naar Nintendo-platforms Nieuws van 21 februari 2023
Britse toezichthouder: Activision-overname door Microsoft kan gamers schaden
Britse toezichthouder: Activision-overname door Microsoft kan gamers schaden Nieuws van 8 februari 2023
'EU stuurt lijst met bezwaren aan Microsoft over Activision Blizzard-overname'
'EU stuurt lijst met bezwaren aan Microsoft over Activision Blizzard-overname' Nieuws van 16 januari 2023
'Google en Nvidia uiten bezwaren over Activision Blizzard-overname Microsoft'
'Google en Nvidia uiten bezwaren over Activision Blizzard-overname Microsoft' Nieuws van 13 januari 2023
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Politiek en recht Activision Blizzard Microsoft Europese Commissie Fusies en overnames

Reacties (118)

-Moderatie-faq
118
113
51
5
0
48
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
jaquesparblue 2 maart 2023 20:44
De kritische houding is niet geheel verrassend; het gaat hier verreweg om de grootste overname in de game-industrie, met een prijs van in totaal 68,7 miljard euro.
Oneens. Een kritische houding is niet onverwachts. Deze kritische houding is verrassend omdat 40% van de omzet van ABK uit de King-tak komt en totaal onrelevant voor de console/pc wereld.
Sony lobbied hard, en maakt het daarom groter dan het is. Veel B franchises zijn overwegend nog altijd het grootst op PC en A kent alleen CoD tegenwoordig.
sohus @jaquesparblue3 maart 2023 09:10
Deze houding is verassend omdat Microsoft nog geen 10% van de gaming markt in handen hebben, Apple en Google een duopolie hebben, Tencent gigantisch veel overnames doet, en Sony groter is dan Microsoft.

Er zijn dus 0 valide redenen om voor deze overname te gaan liggen op emotie na.

En dat is precies wat er overal zit... emotie. Men doet net of Call of Duty gelijk staat aan zuurstof voor de gaming industrie. Hou toch allemaal even op zeg.
Seth_Chaos 2 maart 2023 20:35
De deal komt er gewoon. Het is een bureaucratisch spel. Zolang elke instantie kan tonen dat ze er iets mee gewonnen hebben, gaat het gewoon door.
BlackEasterEgg @Seth_Chaos2 maart 2023 20:41
Maar wat betekent dit nou precies. Microsoft de games niet meer op de PS releasen lijkt me niet echt een goed idee.
Verwijderd @BlackEasterEgg2 maart 2023 20:48
Hoezo niet? Ik zou ook graag ratchet & clank, ghost of tsushima, god of war, last of us, uncharted, dreams, horizon, spiderman, gran turismo, infamous, demon souls, returnal, finaly fantasy 7 remake, forspoken, stray, sifu, tchia, sackboy, death stranding en silent hill 2 remake willen spelen op xbox? Sony heeft op dit moment veel meer exclusives dan xbox
Freakiebeakie @Verwijderd3 maart 2023 00:37
had je toch een ps moeten kopen als ik dat zo zie :D
Ik zie een xbox als een niet customizable pc, alles wat daar op uitkomt is ook voor pc dus is een xbox in mij ogen overbodig. daarom en voor die mooie lijst aan games koop ik altijd een playstation :P
Verwijderd @Freakiebeakie3 maart 2023 06:16
Ja want een pc die op hetzelfde niveau games kan afspelen is qua prijs zo vergelijkbaar :+ :+
firest0rm @Verwijderd3 maart 2023 19:27
Eh... ja? Vaak is de pc zelf nog goedkoper ook. :Y)
Jij betaald maandelijks voor een online subscriptie plan om überhaupt multiplayer te kunnen spelen, een gemiddelde pc game hoeft dat niet.

Dat argument dat consoles goedkoper zijn is de grootste onzin ooit.
Games zijn vaak duurder.
Een 2de hands game pc van +/- 500 euro kan vaak de spellen op hogere kwaliteit aan dan de console

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 22 juli 2024 22:13]

Verwijderd @firest0rm3 maart 2023 22:20
Helaas is dat niet waar, misschien voor het coronatijdperk.

denk vooral aan raytracing, 120fps en gamen in 4k (albeit vaak 1440p in performance mode)

Je krijgt er voor de prijs nog een controller bij, en bijna iedereen heeft een TV in huis, voor een pc moet je nog een monitor, toetsenbord en muis ook (hoeft niet prijzig te zijn)

Daarnaast is gamepass de reden waardoor je eigelijk weinig hoeft te kopen, als je daar 12,99 x 12 voor betaald zit je op ~156 wat je misschien ook we uit geeft aan games per jaar, nu kan je ook gamepass via een truukje halen voor 90-120 euro halen voor 3 jaar
firest0rm @Verwijderd3 maart 2023 23:19
Doe ik dagelijks, tegenwoordig kan je gewoon 2de hands RTX3070 (die is krachtiger dan de GPU van een PS5) halen voor 350 euro je houd dan nog geld over voor een ander setje

denk an zo iets https://www.marktplaats.n...1950365290-rtx-3060-12-gb
in combinatie met https://www.marktplaats.n...5-budget-game-pc-weg-pech

Dit setje bij elkaar is krachtiger dan die PS5 zonder bijkomende kosten die jij gewoon jaarlijks hebt.
Dan heb je vaak ook nog Humble Bundle deals waarbij je voor 1 euro Tripple A spellen kan kopen.
Nogmaals die PS5 is gewoon niet het geld waard tenzij je voor exclusives wil gaan.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 22 juli 2024 22:13]

Verwijderd @firest0rm3 maart 2023 23:54
Huh? Ik dacht dat we het hadden over een nieuwe ps5 of pc? Want een xbox series x kan ik ook wel vinden voor minder dan 400.

Om 2e hands te vergelijken met nieuwe producten slaat helemaal nergens op in deze context.

Als je geluk hebt vind je een defecte videokaart die je goedkoop kan reparen of ps5 die snel oververhit, nieuwe ventilator en klaar :+
firest0rm @Verwijderd4 maart 2023 02:31
Je vergeet de jaarlijkse kosten voor multiplayer die een pc niet heeft.
Die lopende kosten maken een console gewoon duur.
Die tweede hands PS5 van 400 euro zijn niet de totale kosten die jij hebt }:O

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 22 juli 2024 22:13]

Verwijderd @firest0rm4 maart 2023 09:19
Daarom sluit je gamepass af bij een xbox en hoef je amper nog wat te kopen, kost je 156 per jaar, en dat is minder wat er gemiddeld uitgegeven word.

https://www.ngpf.org/blog...eo-games-and-accessories/

Nu kan je bij gamepass een trucje uithalen en kost het voor 3 jaar 90-100 euro, dus 30 p/j
firest0rm @Verwijderd5 maart 2023 08:45
Dat maakt het nog steeds een stuk duurder. Een Gemiddelde game pc gaat 7 jaar mee. Dus wat je aangeeft is dat jou kosten voor het gebruik+aanschaf van een console 750/800 euro totaal is als je dit vergelijkt met de levensduur van een game pc. (Meer als je de console blijft gebruiken)

Voor dat geld koop ik makkelijk een NIEUWE game pc die krachtiger is dan een PS5/Xbox console.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 22 juli 2024 22:13]

Seal64 @Seth_Chaos3 maart 2023 09:17
Ik denk dat je daar de Xbox toch schromelijk tekort doet - kinderen en casuals. Da's nou net wat er sinds de release van de Wii over Nintendo wordt gezegd.

PC gaming is al jaren aan het inzakken, dat laten de verkopen van losse videokaarten wel zien. En eerlijk gezegd, mijn PC trekt ook allang de nieuwste games niet lekker meer, dus als bijvoorbeeld TES6 uitkomt, zou daar een upgrade voor moeten komen - maar ik denk niet dat er nog een nieuwe PC gaat komen, dat zal wel een console zijn, aangezien de PC voornamelijk op zolder in een hoekje staat te verstoffen.

Een nieuwe game-PC, daar mag je gerust 1000 euro of meer voor aftikken als je een beetje future-proof wil zijn. Een console heb je voor minder dan de helft. Graphics blijven sowieso overrated.
Patriot @Seal643 maart 2023 15:26
PC gaming is al jaren aan het inzakken, dat laten de verkopen van losse videokaarten wel zien. En eerlijk gezegd, mijn PC trekt ook allang de nieuwste games niet lekker meer, dus als bijvoorbeeld TES6 uitkomt, zou daar een upgrade voor moeten komen - maar ik denk niet dat er nog een nieuwe PC gaat komen, dat zal wel een console zijn, aangezien de PC voornamelijk op zolder in een hoekje staat te verstoffen.
Voor een TES-game een console aanschaffen, dan mag je echt je clownskostuum wel van zolder halen. Als je die games zonder mods speelt dan ben je niet goed snik :+
indospartan @Patriot4 maart 2023 15:57
Dit is voor mij ook echt 1 van de grootste redenen om een pc te hebben. Mods! Hoeveel games DLC erbij krijgen door de community is absurd. Alles aanpassen hoe je wilt, gare shit eruit slopen wat de makers fout hebben gedaan. Of zelfs hele patches die de games beter laten lopen. Mods zijn echt de heilige graal voor gaming imho.
Seth_Chaos @Seal643 maart 2023 10:15
Pc gaming is groter dan ooit. Pc verkopen zijn terug gelopen. Dat wil niet zeggen dat pc gaming terug loopt.
Ik wil hiermee niet zeggen dat consoles niet voor hardcore gamers bedoeld zijn . Enkel dat de XBox de onderste helft van de markt bediend, en de pc de bovenste helft. Microsoft heeft niet de ambitie om alle gamers naar de Xbox te krijgen. Ze verdienen beter aan de pc gaming markt.
HSG @Seal645 maart 2023 11:12
Ik denk dat jij de pc-game-wereld behoorlijk onderschat. Deze blijft gewoon groot. Dat de verkoop van losse videokaarten terug loopt wil niet zeggen dat er minder games op de pc worden gekocht en gespeeld. Een game-pc kost 1000 Euro en dat betekend ook dat deze rustig 10+ jaar mee kan gaan. Ik heb een pc game in 2013 gekocht, is bijna 10 jaar en kan zelfs de nieuwste games draaien. Grafisch niet op de maximale setting maar nog steeds een genot om te spelen.

Daarnaast op een pc kan ik meer doen dan alleen gamen dus waarom zou ik een console en een pc in huis nemen als ik het ook alles op een pc kan doen?

[Reactie gewijzigd door HSG op 22 juli 2024 22:13]

Remzi1993 @Seal645 maart 2023 13:16
Voor 1000 euro heb je echt budget, wil je minimaal 120 of 144Hz en 1440p dan kan je beter nu een console kopen, want die videokaart prijzen zijn belachelijk.

Dit zeg ik als een PC gamer, ik ga in de zomervakantie overstappen, want het begint gewoonweg te duur te worden.
Kaasje123 @Seth_Chaos3 maart 2023 10:41
Wat een rare bash op gamers die graag op console spelen? Consoles zijn helemaal niet entry level gaming. Doe niet zo raar en elitair. bah
JackJack @Verwijderd3 maart 2023 13:40
Dat Microsoft niet in staat is fatsoenlijke games en consoles te leveren kan ik ook niets aan doen.
Ze hebben er gewoon een handje van om studios op te kopen en deze vervolgens alleen maar rommel te laten produceren.

Zal hier wss niet anders zijn, maar we zullen zien.
Loller1
@JackJack3 maart 2023 15:23
Microsoft is consistent een van de beste - dan niet de beste - publisher ieder jaar volgens Metacritic en neemt consistent grote hoeveelheden prijzen mee naarhuis op game shows.

Dat je bepaalde games niet leuk vind kan best, maar dat maakt het nog geen slechte games.
JackJack @Loller13 maart 2023 17:11
Sure, als je honderden games aan rommel uitpompt elk jaar zitten er vast wel een paar tussen die wat beter zijn. Neemt niet weg dat ze mijlenver achterlopen op Sony en ze hier gewoon met geld aan het strooien zijn om die achterstand te proberen in te halen.

Daarnaast weet iedereen dat elke review website niet te vertrouwen is. Zelfs Cyberpunk heeft "awards" gewonnen terwijl het een van de grootste schandalen was van afgelopen jaar. Dat zou je genoeg moeten vertellen over hoe serieus je die moet nemen.
PacinoAllstars @Verwijderd2 maart 2023 21:26
Ja en er gewoon voor betalen, ik wil niet 7 tosti ijzers in me huis, 1 is genoeg
Seprium @Verwijderd3 maart 2023 11:49
De meeste van de titels die je opnoemt komen van Sony zelf. Als Microsoft dat ook zou doen hebben Xbox bezitters veel meer keuze.
Gubbel @Genosha2 maart 2023 23:41
Onzin, de console is prima verkrijgbaar. Overigens is de console amper 2.5 jaar op de markt, geen 5.

[Reactie gewijzigd door Gubbel op 22 juli 2024 22:13]

Genosha @Gubbel3 maart 2023 08:58
Dan is het 2,5 jaar maar voelt als 5. Sinds afgelopen paar maanden redelijk verkrijgbaar, bij launch alles behalve. Microsoft heeft zijn console divisie toch beter voor elkaar dan Sony.
Gubbel @Genosha3 maart 2023 13:08
> Dan is het 2,5 jaar maar voelt als 5
Juist.. Is nogal een verschil en dat geeft toch aan dat je meer vanuit gevoel praat in plaats van naar de feiten te kijken.

Gevoel is hier echter wel belangrijk, want het voelde wellicht alsof de PS5 "slecht" verkrijgbaar was, en dat was 'ie ook in de zin dat je niet willekeurig elke winkel winnen kon lopen om er een te bemachtigen. Maar de PS5 heeft in de maanden 5-12 sinds release, meer verkocht dan de PS4 deed. Het gaat vooral om vraag dan om beschikbaarheid. Er waren extreem veel PS5's, maar er was ook veel meer vraag naar.

De Xbox Series X|S kampte echter met exact dezelfde problemen en is nooit "beter" op voorraad geweest, behalve aan het einde van jaar 1 toen de verkopen daarvan tijdelijk erg afzwakte en de voorraad in de winkels dus verbeterde. Maar dit kwam dus omdat ze niet verkocht werden, niet omdat er zo veel meer beschikbaar waren.
Seal64 @Genosha3 maart 2023 09:12
Nou ja, beter voor elkaar. De nieuwe Xbox was @launch ook gewoon overal uitverkocht, maar de verkopen daarvan zijn volgens mij redelijk afgezakt, terwijl de PS5 lekker blijft lopen. Het is niet zo moeilijk om voorraad in winkels te hebben als je console gewoon minder verkoopt natuurlijk.
SinergyX
@BlackEasterEgg2 maart 2023 20:46
Die kans lijkt me zeer klein, maar groot voordeel wat ik hopelijk ga zien, Play Anywhere. Geen losse versies meer kopen tussen de platformen, maar gewoon 1x voor PC en Xbox.
EnigmaNL @SinergyX2 maart 2023 22:50
Ik denk niet dat Sony gaat toestaan dat mensen een spel kunnen spelen op een PS5 zonder daarvoor te betalen. Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat play anywhere gaat werken icm. Playstation.

Je ziet dat ook terug bij multiplatform free to play games bijvoorbeeld, dingen die je in die spellen op de PC of Xbox versie koopt kun je niet gebruiken op de Playstation versie.
Freakiebeakie @EnigmaNL3 maart 2023 00:44
Ik neem als voorbeeld even Path of exile, als je daar iets koopt op pc dan kan je dat niet gebruiken op een console. Is dat de schuld van Sony...Nee. Support laatst nog gemailed met de vraag of ik de spullen van mn pc account overgezet kon krijgen en antwoord was kort maar krachtig nee en dat is gewoon omdat de game op console los staat van de pc versie. Diablo IV is straks cross platform (ook op playstation) en dan kan je al je progress gewoon meenemen naar ander platform. Mensen zien xbox en pc als 2 aparte dingen maar dat is in feite niet zo want is allebij van microsoft.
loki504 @Freakiebeakie3 maart 2023 06:54
En wat is de reden dat je via PoE niet kan switchen tussen pc en Xbox? Ik denk(maar weet het niet 100% zeker) omdat het 2 verschillende versies zijn en dan kan je niet makkelijk switchen tussen 2 versies. Met een beetje pech loopt de console versie 2 weken achter op PC/Steam. Ook kwam de Xbox versie later als de PC zou lullig zijn als Xbox ineens 4 jaar achter loopt op gronden.

Ook zit je vaak met verschillende stores waarbij niet duidelijk is wie welke fee krijgt. Zo speelt mijn zoontje Roblox op zowel Xbox als pc als Android. En de Xbox en Android hebben een extra fee de PC versie niet. Daarom betaald Epic Sony x dollar om Fortnite cross platform te houden. En het zijn 2 verschillende "platforms" beide in handen van MS. Maar dat maakt het niet ineens 1 platform zoals jij denkt. Tevens gaat Play anywhere over aankopen in de MS store. En laat PoE nu in de MS store maar alleen de Xbox versie en niet de PC versie.

Dus blame GGG en niet MS daar voor.
LockeNL @SinergyX2 maart 2023 20:53
Precies. Mooie dienst is dat
Verwijderd @SinergyX2 maart 2023 20:55
*voor Windows en Xbox. Je hebt een Windows 10 of 11 licentie nodig
EnigmaNL @Verwijderd2 maart 2023 22:48
Je hebt geen licentie nodig. Je hoeft Windows niet te activeren om de store en Xbox app te gebruiken.
Slyceth @EnigmaNL2 maart 2023 23:35
Plus je hebt geeneens Windows nodig, je kan het allemaal spelen via Linux Wine
robertlinke @Slyceth3 maart 2023 09:53
steam proton
theduke1989 @SinergyX3 maart 2023 09:26
kortom, is alleen des ten gunste van Microsoft 8)7 |:( daar begint het al.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 22:13]

THETCR @SinergyX2 maart 2023 21:21
Dat maakt het financieel ook erg aantrekkelijk voor zowel de gebruikers en na verloop van tijd ook voor de ontwikkelaars met de hoeveelheid spelers die ze bereiken.
AMARONE @IngamerX2 maart 2023 22:46
Copyright op wat?

Sony kan gewoon met een andere shooter komen of killzone weer uit de kast trekken als voorbeeld.

Zo goed was cod al tijden niet meer. Sony is inventief genoeg om hier een knaller van een game in d e plaats terug te ontwikkelen.

Moet Microsoft misschien ook wat meer gaan doen..
Retrospect @AMARONE2 maart 2023 23:38
Is Sony inventief genoeg om een goede shooter neer te zetten? Ze hebben vele pogingen gewaagd en geen van allen heeft het gered. Zelf vond ik M.A.G. erg fijn en veel potentie hebben maar Sony heeft de hele studio opgedoekt omdat het schijnbaar geen commercieel succes was.
rick.b @Retrospect3 maart 2023 01:29
Ze hebben bungie overgenomen, dat lijkt me een studio met genoeg shooter ervaring voor consoles...
livePulse @rick.b3 maart 2023 08:34
Bungie is al enige jaren niet meer van Sony.
toxict @livePulse3 maart 2023 11:19
Bungie is van Sony
https://en.wikipedia.org/wiki/Bungie

[Reactie gewijzigd door toxict op 22 juli 2024 22:13]

greyfox1987 @livePulse3 maart 2023 09:37
Sony is inderdaad al enige jaren niet meer van Activision. Sony heeft de boel IIRC vorig jaar gekocht.
Seprium @livePulse3 maart 2023 11:48
Wat zeg jij nou?? 8) Sony heeft Bungie vorig jaar gekocht voor 4 miljard dollar.
theduke1989 @AMARONE3 maart 2023 09:28
CoD is een van de best verkochte shooters, hoe kan je dit niet zien..
Waarom denk je dat het zoveel verkocht wordt, is een van de beste shooters op de PS5.
fapkonijntje @BlackEasterEgg2 maart 2023 20:59
Het was toch Sony die een voorstel van MS afkeurde om minimaal 10 jaar de huidige IP te blijven releasen op de Sony consoles inclusief alle DLC op hetzelfde moment als alle andere platformen?
FrankoNL @BlackEasterEgg2 maart 2023 21:01
MS heeft Sony een deal aangeboden om Call of Duty, in ieder geval de komende 10 jaar, op PS uit te blijven brengen.

Sony heeft die deal geweigerd en is nu eigenlijk de enige marktpartij die nog tegen deze overname is. Sony is op de console markt (Nintendo even daargelaten maar dat is een speciaal geval) op dit moment heer en meester en wil gewoon hun positie verdedigen.

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 22 juli 2024 22:13]

Freakiebeakie @BlackEasterEgg3 maart 2023 00:35
Lijkt me inderdaad stug als je deze cijfers bekijkt
https://twitter.com/charlieINTEL/status/1482089886404464640
Seth_Chaos @BlackEasterEgg3 maart 2023 08:40
Dat gaat ook echt niet gebeuren. Een monopoly op de markt creeren is een ambitie die Microsoft jaren geleden al heeft laten varen. (Sony klampt zich daar wel nogsteeds aan vast) Het enige waar ze om geven is winst garantie. En dat behalen ze door een zo breed mogelijke markt te bedienen met zoveel mogelijk betaalde services. Microsoft maakt het geen fluit uit waar je de games op speelt, zolang ze maar een 'piece of the pie' krijgen.
ThanosReXXX
@BlackEasterEgg3 maart 2023 15:08
Dat is ook niet wat het betekent. Het betekent alleen dat bij alle Bethesda en Activision Blizzard titels de subtitel "published by Microsoft" mee krijgen. Microsoft laat de beide bedrijven verder gewoon grotendeels hun gang gaan, dus directies blijven autonoom, maar wel onder regie van Microsoft, en eerlijk gezegd zou dit onder Microsoft zeker voor Activision Blizzard alleen maar een verbetering betekenen, want het bestuur is daar nu een redelijke chaos.
Loller1
@ThanosReXXX3 maart 2023 15:30
Ik vraag me af in hoeverre dat hiet het geval gaat blijven. Want hoewel je dit argument natuurlijk kunt geven dat ABK en Bethesda autonoom binnen Microsoft willen blijven verder doen zijn die natuurlijk ook opgemaakt uit studio's die ook graag autonoom zouden willen zijn. En dan voornamelijk de studio's die behoren tot Activision (lees: "niet ABK"), ik kan me voorstellen dat er wel wat Activision studio's zijn die hun eigen dingen willen gaan doen terug wat het ABK bestuur misschien nog steeds niet zou toelaten (tenzij dat van hogeraf bepaald wordt). Een studio zoals Toys for Bob (die na Crash 4 wat personeel is kwijtgeraakt omdat ze moesten helpen met CoD) zie ik wel nog eens aan Microsoft's mouw trekken om te zeggen "hey, haal ons weg bij Activision".

Ook gewoon al voor meer een centraal beheer te hebben. Heeft Microsoft echt 5 publishing takken nodig met Xbox, Bethesda, Activision, Blizzard en King? En gezien het rot aan de top van ABK blijft er misschien ook gewoon al niet voldoende over als alles gezegd en gedaan is om het niet gewoon allemaal onder Xbox te gooien.
ThanosReXXX
@Loller16 maart 2023 12:41
De uitgeversrol wordt denk ik gewoon overgenomen door Microsoft, of in ieder geval grotendeels. Er was wat betreft Activision Blizzard ook al eerder aangegeven dat de directie min of meer hetzelfde blijft, of zelfs helemaal hetzelfde, al is dat nog niet helemaal duidelijk, zoals ook hier vermeld, waar wordt gesproken over hoe het uit kan pakken zowel in geval van overname door Microsoft en wat er gebeurt als de overname niet doorgaat.

De intentie van Phil Spencer is, naar eigen zeggen, om slechts "bij te sturen waar nodig" en zich verder zo min mogelijk te bemoeien met de interne commando-keten, en zo gaat dit nu ook al bij Bethesda, dus het lijkt me vrij aannemelijk dat dit in het geval van Activision Blizzard niet heel anders zal zijn.

Al is het wel zo dat het bij Activision Blizzard wel echt een puinhoop was/is, in tegenstelling tot bij Bethesda, dus wellicht is er in dat geval wel wat meer "bij sturing" nodig... ;)
The Chosen One @Seth_Chaos2 maart 2023 20:42
Dat dacht Nvidia ook. Ging ook niet door uiteindelijk. Al denk ik dat het hier wel waarschijnlijker is.
dasiro @The Chosen One2 maart 2023 21:42
ik denk niet dat een stapel computerspelletjes onder de "national security" noemer vallen waarop een hoop politici plots op hun achterste poten stonden (of het al dan niet terecht was laat ik nog in het midden)
david-v
@Seth_Chaos2 maart 2023 20:43
Dat kun je niet zo stellig zeggen. De deal komt in ieder geval niet tot stand zoals die origineel gepland stond. Er zijn waarborgen gegeven om concurrentie mogelijk te maken. Of dat de juiste uitwerking heeft zal de tijd leren. In het verleden zijn wel vaker deals niet doorgegaan omdat ze niet goedgekeurd werden of omdat de bedrijven het niet eens komen worden met de opgelegde beperkingen of wijzigingen vanuit de instanties.

Heb je liever dat elke deal doorgaat en dat de instanties opgeheven worden? Wat stel jij voor als alternatief?
maxboone @Seth_Chaos3 maart 2023 00:30
Net als Nvidia en ARM?

Als je het zeker weet kun je er makkelijk geld mee verdienen. Het aanbod van Microsoft is 95$ per aandeel, die gaat op de markt voor 77$.

De markt schat dus een kans van 19% dat de deal wordt afgeblazen, wat wel 7% minder is dan een paar weken terug.
Verwijderd @maxboone3 maart 2023 07:48
Gaan we nu serieus op basis van een koers verschil een schatting maken of de overname door gaat of niet?? |:(
maxboone @Verwijderd3 maart 2023 11:31
Dat is niet heel gek, die reflecteert namelijk het sentiment van een hele hoop mensen die (mogelijk) verstand hebben van deze zaken. Dat is vrij normaal, zoek maar eens op "merger arbitrage". Maar hoe dan ook, als je denkt dat het 100% zeker door gaat, en de markt schat een kans van 81% dat het doorgaat, dan kun je heel makkelijk 19% winst maken.
Verwijderd @maxboone3 maart 2023 22:07
Waar het mij om gaat is dat je niet in percentages kan rekenen qua sentiment bij een hoop mensen. Er zullen een aantal grote aandeelhouders zijn waaronder Buffet.
Sp3ci3s8472 2 maart 2023 20:46
Laat mij raden, mijn Battle.net account wordt zo meteen ook een MS account.... Net zoals ik ook niet meer in Minecraft kan gezien ik geen MS account wilde.
redboyke @Sp3ci3s84722 maart 2023 20:52
World of warcraft met gamepass zie ik alleen maar als een voordeel.
loki504 @redboyke2 maart 2023 21:04
WoW via GamePass betekent zonder expension packs(zoals ESO) je krijgt hooguit mensen die het wat sneller proberen. Maar verwacht niet dat je geen expensions meer hoeft te kopen.
blasje @loki5042 maart 2023 21:53
Ik denk dat die meer doelt op de subscription bij in de gamepass. Dan perse de expansions.
loki504 @blasje2 maart 2023 22:13
Kijken we naar ESO dan zit alleen de Base game in GamePass dus geen expensions/DLC of subscription.
Xfade @loki5042 maart 2023 21:57
Ik zie eerder gebeuren dat je de expansions gratis krijgt, maar dat je gewoon je maandelijkse abonnement blijft betalen.
loki504 @Xfade2 maart 2023 22:14
Bij ESO(MMO van Bethesda) heb je de Base game in GamePass zitten maar niet de DLC/Expension en ook geen subscription. Alleen af en toe een mount of armor set als extra.
gerrit-jan83 @loki5043 maart 2023 07:15
Bij eso zit nu wel alle expansions in gamepass, op de nieuwste na denk ik maar alle andere hebben ze sinds de laaste showcase er bij gedaan.
loki504 @gerrit-jan833 maart 2023 08:20
Aah dat is wel iets beter. Nu nog de laatste😁. En een ESO plus lite(DLC en Crafting bag) en ik ga het misschien weer eens proberen😁
toxict @gerrit-jan833 maart 2023 11:21
In de aanloop naar de nieuwste expansion hebben ze alles er inderdaad bij gedaan... MEGA-deal zeg maar
MathijsR @Sp3ci3s84722 maart 2023 21:12
Ben ik toch wel benieuwd waarom je geen MS account wilt? Je kan toch een random account aanmaken die alleen gekoppeld zit aan je games? In mijn beleving niet veel anders dan een Steam, Playstation of wat dan ook voor account. Je zou zelfs per game/store een apart account kunnen aanmaken zodat tracking informatie beperkt blijft. Overigens lijkt het er ook steeds meer op dat je voor je Windows ook een MS account nodig gaat hebben, dan de switch naar Linux/MacOS?

Maar misschien zie ik compleet iets over het hoofd, dan kan natuurlijk ook :)
Sp3ci3s8472 @MathijsR2 maart 2023 22:59
Nog een random account wat helemaal niet nodig was. Het gaat meer om de opdringerigheid van MS in dit.

Windows maak ik me niet zo veel zorgen over. Ik ben momenteel bezig met een nieuwe pc samen te stellen en daar komt inderdaad geen Windows 11 meer op :P. Voor werk zit ik al een lange tijd op Linux dus die overstap durf ik nu wel aan; met name sinds de komst van de Steam Deck en de het ontwikkelwerk wat o.a.Valve nu doet.

Edit:
Wat heeft dit voor mij aan toegevoegde waarde? Krijg ik een gratis upgrade naar de niet Java editie?

[Reactie gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 22 juli 2024 22:13]

dasiro @Sp3ci3s84722 maart 2023 21:46
da's hun keuze natuurlijk, ze hebben meer dan een miljard neergelegd als strategische investering, niet om jou met hun blokjes te kunnen laten blijven spelen.
LockeNL @Sp3ci3s84722 maart 2023 20:51
Bethesda heeft ook nog zijn eigen accounts. Maar ja dikke kans van wel. Ook op de Nintendo en PlayStation ws
The Chosen One 2 maart 2023 20:42
Nou is 10 jaar niet perse een korte tijd maar het is en blijft wel een beperkte lengte.
Interessant dat het toch zo'n invloed kan hebben.
LockeNL @The Chosen One2 maart 2023 20:52
Ongekend lange deal in deze industrie.
Groningerkoek @The Chosen One2 maart 2023 21:43
10 jaar is enorm lang in de industrie, niemand weet hoe over 10 jaar de marktaandelen zijn van de verschillende platformen of welke games tegen die tijd populair zijn.
Loller1
@The Chosen One2 maart 2023 22:58
10 jaar is al ver in het domein van "ronduit belachelijk en onverantwoordelijk" in deze industrie.
MrMonkE @Loller13 maart 2023 09:26
Als de ontwikkeling van 1 game jaren duurt valt 10 jaar toch ook wel mee?
HADES2001 @MrMonkE3 maart 2023 10:21
Niet echt, over 10 jaar zijn de huidige consoles al weer verlopen en zitten we op PS6 en Xbox1080Z. en zelfs die zijn dan al weer halverge hun levens cyclus. Kans is nihiel maar stel je voor dat Nintendo compleet in elkaar klapt en over 9 jaar nog maar 0,01% marktaandeel heeft en hun nieuwe console maar 1000 verkopen wereldwijd. Dan MOET microsoft nog steeds Call of Duty uitbrengen op dat platform want zo zecht het contract en zal ze bakken met geld kosten.
MrMonkE @HADES20013 maart 2023 10:32
Dan kunnen ze het contract wellicht afkopen.
Maar ik snap je punt.
Loller1
@MrMonkE3 maart 2023 15:19
In zo'n gevallen zouden deal gemaakt worden over games specifiek, niet over jaren.
tweaker29789 @The Chosen One3 maart 2023 06:55
Aangezien het gaat om verandering van een al bestaand account en niet gaat om een nieuwe aanschaf, kan ik me voorstellen dat sommige mensen er een probleem mee hebben. Iig als ze net zoals mij de main data graaiers zoveel mogelijk proberen te vermijden.
sph1nkx 3 maart 2023 10:04
Zou mooi zijn als Diablo 4 via gamepass te spelen is
twkrsgbrkr 3 maart 2023 10:32
Toch wel bijzonder hoeveel mensen hier voor de overname zijn. Als je geen Microsoft of Xbox fan bent óf gewoon een consument die niet graag de prijs van games door het dak ziet gaan, zie ik niet in hoe dit positief is.

Uiteindelijk blijven er slechts twee a drie grote gameontwikkelaars over. Dat zie ik niet als positief.
Matthiassnoep @twkrsgbrkr3 maart 2023 11:23
Wat er ook gebeurd, schaalvergroting is altijd de toekomst. Games worden steeds groter, uitgebreider, ingewikkelder om te maken, en dat is als kleine of beginnende gamestudio niet bij te houden.

Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen kleine games meer gemaakt kunnen worden, het staat iedereen vrij om wat te maken. Zeker wanneer de grootste game-ontwikkelaars zich vooral bezig zullen houden met grote games die vaak ook nog eenzelfde lijn volgen, zoals ubisoft altijd doet met de far cry en assassins creed series, zal er genoeg ruimte overblijven voor innovatieve kleine games.

Het gaat mijns inziens pas de verkeerde kant op wanneer Microsoft en Sony de toevoeging van games aan hun store bemoeilijken.
Zoals meestal wordt innovatie immers vooral door nieuwe bedrijven gedaan die een gat in de markt gevonden hebben, waarna grote bedrijven een overname doen, het levenssap uit het overgenomen bedrijf persen en daardoor weer ruimte creëren voor innovatieve nieuwkomers.

Overigens zal de prijs van games zeker niet door het dak gaan bij een monopolie, omdat de monopolist zich daarmee in de voet schiet. Hoge prijzen betekent meer potentiële winst en dus meer toetreders op de markt waarmee de monopolist zijn eigen positie de nek omdraait. Een monopolist zal altijd voor een prijs gaan die hemzelf genoeg oplevert, maar te weinig winst oplevert voor nieuwe partijen.
Retrospect @twkrsgbrkr3 maart 2023 12:08
Als je een Nintendo gamer bent of een Nvidia GeForce NOW gamer dan ben je blij met deze overname. Iig voor de komende 10 jaar.
LockeNL @twkrsgbrkr3 maart 2023 15:05
Toch wel bijzonder dat er zoveel mensen tegen de deal zijn, aangezien het voor de meeste gamers een groot voordeel betreft. Echter valt op dat mensen die enkel een PlayStation thuis hebben heel anders denken....
LockeNL 2 maart 2023 20:41
Sony schiet zichzelf echt behoorlijk in de voet zo.
HADES2001 @LockeNL3 maart 2023 10:26
Voor mij ook de reden dat ik op xbox speel. Als je sony een beetje volgt door de jaren zie je snel dat ze juist in alles tegenwerken.
Crossplay tussen consoles, Sony was de grootste tegenwerking. Nintendo en MS geen probleem
Backward compability, kunnen ze makkelijk doen maar weigeren ze (kijk maar naar PS3 waar de software emulatie voor PS1+2 werd verwijdert)
En ze verwijten nu MS van de overname met Activision dat ze te groot worden maar Sony betaald meerdere bedrijven zakken met geld (met name Square Enix) voor exclusive deals. Zie bijvoorbeeld FF7 remake
roccothehelper 3 maart 2023 10:18
Dus ze geven licenties aan 2 bedrijven die niet direct in competitie staan met Microsoft.... En de enige echte competitie Sony dus niet? Raar maar oke. Steam is haast nog meer competitie dan Nintendo
Relief2009 @roccothehelper3 maart 2023 10:31
Nee, ze zorgen ervoor dat er meer games komen op andere platformen waardoor de concurrentie stijgt van 2 partijen naar 4 partijen.
roccothehelper @Relief20093 maart 2023 10:49
Ik zie hun niet als concurrentie aangezien vrijwel geen van de ABK games serieus gespeeld wordt op nintendo platforms. Mensen hebben vaak een nintendo console en een PC/xbox. Van Nvidia kan je zeggen dat het echt concurrentie wordt. Maar deze games zijn zo enorm populair dat je dit eigenlijk niet kan maken met Sony.
Retrospect @roccothehelper3 maart 2023 12:07
Er zullen miljoenen huishoudens zijn zonder game pc, zonder Xbox of PlayStation maar met een Switch. Die kunnen straks ook fijn sommige Xbox games spelen. Helemaal prima.
Verwijderd @roccothehelper3 maart 2023 11:31
MS heeft dezelfde deal ook aan Sony aangeboden maar die hebben ze afgewezen. Staat in het artikel.
Microsoft heeft met Nintendo en Nvidia overeenkomsten gesloten waarin staat dat, als de overname doorgaat, titels als Call of Duty beschikbaar zullen worden en blijven op de platformen van die twee bedrijven. Die overeenkomsten zijn voor de duur van tien jaar. Het lijkt erop dat die sterk hebben bijgedragen aan het overtuigen van de Europese Commissie dat de overname geen onacceptabele uitwerking zou hebben op de gamingmarkt. Sony heeft eenzelfde aanbod gehad, maar is daar niet op in gegaan.
Loller1
@Verwijderd3 maart 2023 15:17
Er niet op ingaan en afwijzen zijn 2 verschillende dingen. Sony doet gewoon alsof zijn neus bloet en dit aanbod niet bestaat. Het bestaan van die deal haalt namelijk hun hele argument onderuit dat Microsoft CoD zou willen weghalen bij PlayStation. Zodra de deal wordt goedgekeurd zal Sony ook wel tekenen.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 22:13]

davekok 3 maart 2023 15:04
Hopelijk gaan ze wat meer in de Star Craft universum doen. Vond dat altijd een hele gave setting. Jammer dat het alleen voor de RTS gebruikt is.
Retrospect @Dutchzilla2 maart 2023 22:21
Game Pass bedient mij inmiddels al weer een jaartje of 5 naar tevredenheid. Waarom zou ik er over 2 jaar over huilen?
PjotterP @Retrospect2 maart 2023 23:53
Wie zegt dat het zo blijft?

Als concurrentie vermindert is de consument 9 van de 10 keer de dupe
tweaker29789 @PjotterP3 maart 2023 06:59
Tuurlijk blijft dat niet zo. Het is natuurlijk de voornaamste reden voor deze overname. Het vergroten van hun markt aandeel.
Het probleem zoals altijd met een topic over populaire merken, is dat veel mensen reageren alsof het om hun voetbalclub gaat (Microsoft vs Sony, Nvidia vs AMD etc).
theduke1989 @Retrospect3 maart 2023 07:35
Blijf nog maar hopen.
Maar zodra ze de meeste studios hebben .
Mag je vaseline gaan kopen om je a...s in te smeren.

Je denkt toch niet dat ze dit voor die prijs blijven verkopen. Dat denk je toch niet werkelijk?
Retrospect @theduke19893 maart 2023 10:18
Er zijn duizenden gamestudio’s. Niemand gaat die allemaal of de meeste daarvan in handen krijgen.

Als het aanbod groter en beter wordt verwacht ik dat de prijs omhoog gaat. Lijkt me vrij logisch toch? En zolang ik de prijs/kwaliteit prima vindt en nog game blijf ik het afnemen. En is dat niet meer het geval dan zal ik weer los kopen wat ik wil.
Loller1
@theduke19893 maart 2023 15:33
Er komen meer studio's bij dan door de grote spelers gezamelijk wordt opgekocht. Het aantal studio's gaat echt niet dalen. Die dingen schieten als paddenstoelen uit de grond...
Racing-Paradise @Retrospect3 maart 2023 08:56
En als gamepass over 2 jaar 20/30/50 euro per maand kost? Ben je dan nog zo tevreden? Als ik de trend doortrek die ik bij andere (streaming)abonnementsdiensten zie dan snap ik heel goed dat veel mensen huiverig zijn voor een GamePass.
Retrospect @Racing-Paradise3 maart 2023 10:00
Dat zien we dan wel weer. Ben ik dan nog tevreden over het aanbod en de prijs dan betaal ik het en zo niet dan koop ik games wel weer los.
toxict @Racing-Paradise3 maart 2023 12:31
Je bent niet verplicht een abonnement op GamePass te nemen. De games zijn nog altijd los te koop....op disc of digitaal. Het is een keuze.
Loller1
@Dutchzilla2 maart 2023 23:03
Sure.

Waarom is dit geen goede zaak?

Wat is het voordeel van het feit dat Activision al zijn interne studio's praktisch enkel nog aan Call of Duty laat werken? Wat is het voordeel van Sony die exclusive content blijft krijgen tegenover PC en Xbox in COD? Wat is het voordeel van Nintendo die helemaal geen COD krijgt? Wat is het voordeel van het gebrek aan COD op Nvidia GeForce Now? Wat is het voordeel aan het mismanagement van ABK laten doorlopen? Wat is het voordeel aan Apple en Google hun monopolie op hun respectivelijke OS's app store onbetwist laten? Wat is het voordeel van ABK's games niet in Xbox en PC Game Pass te hebben?

Over 2 jaar ben ik waarschijnlijk te druk bezig met ABK games spelen voor geen extra geld bovenop XGP om tijd te hebben om te huilen.

Ook; ABK een "ecosysteem" noemen. Laat me niet lachen...
Groningerkoek @Dutchzilla2 maart 2023 21:38
En wat gebeurt er dan allemaal wat ons zou laten janken?
HADES2001 @Dutchzilla3 maart 2023 10:33
Altijd weer de mensen die schreeuwen en zelfs zeggen "Mark my words"
"Gamepass is niet de blauwe lucht die jullie denken."
Ok maar ik heb game pass en op jaarbasis hoef ik ongeveer 15 titels niet te kopen omdat ik ze gratis krijg. Gemiddelde game prijs van 50x15 is 750 euro wat een stuk meer is dan game pass abbo.

"Daar zijn gewoon steekpenningen voor betaald."
Heb je hier enig bewijs voor?

BTW reactiescore van -17 dus misschien word het tijd dat je je reacties iets meer onderbouwt in plaats van wilde claims maken

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.