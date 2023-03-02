'Europese Commissie lijkt overname Activision goed te keuren na licentiedeals'

De Europese Commissie is naar verluidt tevreden gesteld door de licentieovereenkomsten die Microsoft met Nintendo en Nvidia heeft gesloten inzake Call of Duty. Het is volgens bronnen van Reuters 'waarschijnlijk' dat de EC daarmee groen licht gaat geven voor de Activision-overname.

Dat schrijft het persbureau op basis van drie bronnen die bekend zijn met de zaak. De Europese Commissie zou naar verwachting niet als voorwaarde voor de koop stellen dat een deel van Activision doorverkocht wordt. Uiterlijk op 25 april zou de Europese Commissie een oordeel vellen over de voorgenomen overname van Activision-Blizzard door Microsoft.

Microsoft heeft met Nintendo en Nvidia overeenkomsten gesloten waarin staat dat, als de overname doorgaat, titels als Call of Duty beschikbaar zullen worden en blijven op de platformen van die twee bedrijven. Die overeenkomsten zijn voor de duur van tien jaar. Het lijkt erop dat die sterk hebben bijgedragen aan het overtuigen van de Europese Commissie dat de overname geen onacceptabele uitwerking zou hebben op de gamingmarkt. Sony heeft eenzelfde aanbod gehad, maar is daar niet op in gegaan.

Met het overtuigen van de Europese Commissie zou een obstakel in ieder geval overwonnen zijn. De Amerikaanse marktwaakhond FTC toont zich nog zeer kritisch over de deal en ook de Britse Competition and Markets Authority is er niet over te spreken. De kritische houding is niet geheel verrassend; het gaat hier verreweg om de grootste overname in de game-industrie, met een prijs van in totaal 68,7 miljard euro.