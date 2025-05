Terug in het jaar 2022

Sinds oktober 2021 verschijnt maandelijks de Terug in de tijd en op deze oudjaarsdag wilden we er een speciale editie aan toevoegen: de Terug in het jaar. Om te bepalen welke artikelen langs mochten komen in deze Terug in het jaar, kijken we onder meer naar hoe vaak jullie een bericht hebben gelezen en hoeveel reacties er zijn geplaatst. Bij sommige maanden kijken we ook naar welke onderwerpen regelmatig terugkwamen en zo het nieuws die maand 'domineerden'.

Januari: Activision Blizzard-overname, Ziggo test een kleine coaxloze settopbox en CES-nieuws

Het populairste artikel van januari is geen grote verrassing: Microsofts geplande overname van Activision Blizzard. Het is nieuws over een techgigant die een van de grootste gamebedrijven overneemt, met extreem populaire AAA-games als Call of Duty en World of Warcraft, en mobiele games in het portfolio. Het gaat bovendien verreweg om de grootste overname in de game-industrie, met een prijs van in totaal 68,7 miljard euro.

Activision Blizzard was niet Microsofts eerste grote overname in de gamewereld, want in 2020 nam het Bethesda over. Dit ging om een kleinere overname, die bovendien veel sneller was afgerond. Bethesda was binnen een half jaar officieel van Microsoft, maar de overname van Activision Blizzard is nog steeds niet afgerond. Het grootste struikelpunt blijft Sony en Call of Duty. De grote Japanse consoleconcurrent vreest COD kwijt te raken en claimt dat de overname daardoor slecht is voor de concurrentie. Toezichthouders, waaronder de Europese Commissie, hebben daarom nog steeds geen groen licht gegeven, ondanks herhaalde handreikingen en toezeggingen.

De twee artikelen die daarna het best zijn gelezen, zijn twee Ziggo-artikelen. Ook dit is geen grote verrassing: veel tweakers zijn Ziggo-klanten en willen daarom graag weten waar hun provider mee bezig is. Het populairste Ziggo-artikel van januari ging over een nieuwe, kleine settopbox zonder coaxaansluiting. Toen had het beestje nog geen naam, maar die kwam een paar maanden later: de Next Mini. Deze kleinere settopbox heeft een wifi- of ethernetverbinding nodig om tv te kunnen tonen, heeft stembediening en werkt ook met apps als Netflix, Videoland en YouTube. Het tweede populairste Ziggo-artikel ging over de gratis toevoeging van sportzender ESPN 1.

In de top 10 van populairste artikelen zien we verder nog een opmerkelijke zet van Sony. Begin dit jaar was de PlayStation 5 al een ruim jaar te koop, al is 'te koop' hier wel een relatief begrip. Voorraden waren, en zijn, zeer beperkt, en zeker in het begin had je een mix nodig van pushberichten, Telegram-kanalen en vooral veel geluk, wilde je aan een console komen. Of je betaalde een flinke premie, dan was een PlayStation wel snel te bemachtigen.

Om dit koopproces te vergemakkelijken en eerlijker te maken, besloot Sony de consoles zelf maar te verkopen. In januari startte Sony dan ook een aanmeldproces waarbij klanten hun e-mail kunnen achterlaten. Sony mailt ze dan als ze aan de beurt zijn om een console tegen de adviesprijs te kopen. Tot op de dag van deze oudjaarsdag blijft het kopen van Sony's nieuwste console nog steeds lastig; de aanmeldwebshop is dan ook nog steeds online.

Het laatste januariartikel dat we in deze Terug in het jaar gaan behandelen, is ook meteen ons langste nieuwsbericht. Jaarlijks strijkt de Consumer Electronics Show neer in Las Vegas, beter bekend als de CES. En iedere keer worden er weer talloze producten aangekondigd, wat een bundeling van deze artikelen wel zo handig maakt. Daarom dat we op 8 januari Het belangrijkste CES 2022-nieuws op een rij publiceerden, met een overzicht van alle tv's, processors, gpu's en andere producten die op en rond de beurs werden aangekondigd.

Februari: Meta dreigt in Europa te stoppen, overheid bouwt salderen nog eventjes niet af en hardnekkige Stadia-geruchten

In februari was Meta onderwerp van het populairste artikel. Dit bedrijf waarschuwde namelijk dat het mogelijk zou moeten stoppen in de Europese Unie. Meta zegt data van Europese gebruikers op Amerikaanse servers op te moeten slaan, omdat dit 'cruciaal' zou zijn bij het aanbieden van zijn diensten en targeted advertenties. Om die gegevens uit te wisselen, gebruikt het bedrijf trans-Atlantische datatransferframeworks als Privacy Shield en modelovereenkomsten.

Beide methodes stonden begin dit jaar onder flinke druk. Het Europese Hof van Justitie trok een juridische streep door Privacy Shield en die modelovereenkomsten waren volgens de Ierse toezichthouder ook niet in lijn met de AVG. Meta bleef die modelovereenkomsten nog gebruiken in afwachting van een hoger beroep, maar mocht het bedrijf dat hoger beroep verliezen, dan dreigde het in Europa te moeten stoppen met een deel van de 'significantste producten en diensten', waaronder Facebook en Instagram.

Het is inmiddels december en Meta's diensten zijn nog steeds in Europa te gebruiken, tot vrede, en onvrede, van velen. Al zijn dergelijke EU-VS-datatransfers vaak onderwerpen die regelmatig terugkeren, waarbij er meerdere partijen zijn met tegengestelde meningen en visies. Het zou ons dan ook niks verbazen als dit onderwerp in 2023 nog steeds blijft terugkomen.

Het tweede populairste februariartikel laat een verschuiving zien binnen zowel de maatschappij als binnen Tweakers. Want op Tweakers gaat het lang niet meer alleen over de snelste pc-hardware, maar hebben we het op GoT en op de frontpage steeds vaker over duurzaamheid. De bekendmaking dat het Nederlandse kabinet de afbouw van de salderingsregeling voor zonne-energie nogmaals zou uitstellen, zorgde dan ook voor veel lezers én veel reacties.

Nu kunnen zonnepaneeleigenaren in Nederland hun opgewekte zonnevermogen volledig wegstrepen tegen het bij de energieleverancier afgenomen vermogen. Zo wordt het voordeliger om zonnepanelen te gebruiken en worden Nederlanders meer geprikkeld om zonnepanelen te kopen en in gebruik te nemen. De overheid wil alleen af van dit salderen, omdat de prijs van zonnepanelen is gedaald en deze subsidievorm daardoor niet meer nodig zou zijn, en omdat de overheid wil dat mensen die zelfopgewekte energie meer zelf gaan gebruiken.

Die salderingsregeling wordt dus als het aan de overheid ligt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. Begin dit jaar was het nog de bedoeling dat dat afbouwen op 1 januari 2023 zou beginnen, maar in februari maakte minister van Klimaat en Energie Rob Jetten bekend dat dit uitgesteld zou worden. In mei maakte Jetten bekend wanneer dat afbouwen dan wél zou beginnen: in 2025. Met meteen een flinke grote stap van 100 procent salderen nu, naar 64 procent salderen straks. Ook dat artikel werd zeer goed gelezen, zelfs beter dan de bekendmaking van het uitstel in februari.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Oorspronkelijke afbouw saldering (%) 100 91 82 73 64 55 46 37 28 0 Nieuwe afbouw saldering (%) 100 100 100 64 64 55 46 37 28 0

Het laatste februarinieuwsartikel dat we in deze Terug in het jaar behandelen, draait om Google. Dit bedrijf biedt sinds november 2019 gamestreamingdienst Stadia aan. Een dienst waarvan de techniek an sich goed was, maar waarvan we begin 2022 nog niet over een succes konden spreken. Dit was binnen het bedrijf ook al duidelijk, zeiden anonieme werknemers in februari tegen Business Insider. Google had de focus volgens deze bronnen dan ook eigenlijk al verlegd van een consumentengamestreamingdienst, naar een whitelabelgamestreamingdienst die door andere bedrijven gebruikt kon worden. Of, beter gezegd: Google levert de techniek en een ander bedrijf probeert er een succesvol consumentenproduct van te maken. Maar in september was de kogel door de kerk; het bedrijf zou er toch mee stoppen.

Maart: Rusland omzeilt techsancties en gpu-prijsdaling zet door

Bij Tweakers schrijven we al jaren over Rusland. Denk aan berichten over de betrokkenheid bij het ISS, of de al dan niet vermoedelijke betrokkenheid bij ransomwaregroepen en trollenfabrieken. Sinds dit voorjaar schrijven we helaas ook om een andere reden over Rusland: de invasie van Oekraïne. Die oorlog heeft ook een impact op de techwereld en internet, zowel binnen als buiten het land.

Een voorbeeld daarvan is het bestgelezen artikel van maart: Rusland creëert eigen tls-certificaatautoriteit om sancties te omzeilen. Sites moeten een geldig transportlayersecuritycertificaat hebben, anders krijgen browsergebruikers een waarschuwing in beeld. Tls-autoriteiten wilden die certificaten echter niet meer verlengen voor Russische sites, vanwege de sancties tegen het land. Om die sancties te omzeilen, creëerde Rusland een eigen certificaatautoriteit.

Een ander voorbeeld, en het tweede bestgelezen artikel van maart, gaat om software. Door die eerder genoemde sancties kunnen Russische bedrijven bijvoorbeeld geen Microsoft-software als Word meer aanschaffen en gebruiken. Daarom overwoog de Russische Federatie in maart softwarepiraterij te legaliseren, om zo het gebrek aan Westerse producten tegen te kunnen gaan. Alleen buitenlandse software die onder sancties viel, zou zo gedownload mogen worden. De wet zou dus niet van toepassing zijn op Russische software.

Van piraterij en tls-certificaten, gaan we over naar gpu's. De prijzen van videokaarten zijn de afgelopen jaren flink omhooggegaan, al was er begin dit jaar wel goed nieuws: de prijzen waren weer aan het dalen. In maart schreven we dat de prijzen in een maand tijd met gemiddeld 12 procent waren gedaald en dat er bovendien 'beduidend' meer uitvoeringen van Nvidia-kaarten verkrijgbaar waren.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition

De RTX 3060 was in een maand tijd het meest gedaald: deze kaart koste in maart 2022 499 euro, 150 euro minder dan in februari. In december vorig jaar kostte diezelfde kaart zelfs nog 899 euro. Toch kostte de kaart nog altijd flink meer dan de adviesprijs van 349 euro. Ook bij AMD-kaarten daalde de prijs, al ging het niet zo hard als bij Nvidia.

De prijsdalingen bleven niet beperkt tot maart; in de maanden daarna zagen we de prijzen steeds verder zakken. Die GeForce RTX 3060 kostte in december 2022 bijvoorbeeld 369 euro. De RTX 3090 was echter de hardste daler, met een daling van 60 procent in een jaar tijd. In december 2021 kostte die kaart nog 2949 euro, een jaar later was dit 'slechts' 1495 euro. Niet dat het alleen maar goed nieuws is; Nvidia-gpu's zijn over het algemeen namelijk nog steeds duurder dan de introductieprijs, waar ze bij AMD juist vaak onder de introductieprijs worden verkocht.