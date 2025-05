GTA VI-video's lekken, hacker zet wellicht testbuild en broncode online

Een vermeende hacker heeft op GTAForums negentig video's geplaatst met gameplaybeelden van GTA VI. Het blijkt om echte beelden te gaan. De uploader zegt dat hij mogelijk meer data zal lekken, waaronder een testing build van GTA VI en broncode en assets van GTA V en VI.

In het bewuste bericht van een op zondag voor het eerst geregistreerde GTAForums-gebruiker, met de naam 'teapotuberhacker', staan links naar de video's en een verwijzing naar zijn Telegram-account. Inmiddels is daar een recente update aan toegevoegd, waarin de accounthouder meldt dat deze beelden 'onverwacht viral zijn gegaan' en dat hij zo'n 3000 persoonlijke berichten op Telegram heeft gekregen. Hij roept medewerkers van Rockstar of moederbedrijf Take-Two Interactive op om zich via een specifieke manier via hun officiële bedrijfs-e-mailadressen te melden.

De vermeende hacker stelt deze berichten van Rockstar- en Take-Two-medewerkers bij uitstek snel te lezen en dat hij 'over een deal wil onderhandelen'. Hij claimt, ook gelet op zijn naam, achter de recente hack op Uber te zitten; net als bij die hack zou de data voor dit GTA VI-lek zijn bemachtigd door het verkrijgen van toegang tot het Slack-account van een werknemer. Rockstar noch Take-Two Interactive hebben tot nu toe gereageerd op de gelekte beelden of de berichtgeving vanuit de vermeende hacker.

Gelet op de veelheid aan beelden en de inhoud van de video's leek het al snel om echte beelden te gaan en dat is inmiddels bevestigd door gamejournalist Jason Schreier die een bevestiging heeft gekregen van bronnen bij ontwikkelaar Rockstar. Hij spreekt van een van de grootste lekken in de videogamegeschiedenis en een nachtmerrie voor Rockstar Games'.

Het betreft in totaal 50 minuten aan beelden van 3GB. Take-Two Interactive heeft al de nodige takedowns op onder meer YouTube laten uitvoeren, maar op het moment van schrijven zijn er ook nog video's die online staan. Daaronder bevindt zich een clip met een overval door een vrouwelijk personage in een restaurant en een daarop volgend gevecht met de politie. Er zijn video's met conversaties, overvallen, schietgevechten en autoritten.

Bij sommige gameplaybeelden zijn Rockstars interne debug tools zichtbaar. Schreier stelt ook dat het om vroeg en nog niet voltooid materiaal gaat. Sommige beelden stammen wellicht al uit 2017. Eerder dit jaar werd pas duidelijk dat GTA VI ontwikkeld wordt, maar naar verluidt wordt er al sinds 2014 aan gewerkt.

Op basis van de beelden lijkt een eerder bericht van Schreier op Bloomberg te worden bevestigd; daarin meldde hij dat in de game een vrouwelijk personage speelbaar zal zijn en dat alles zich zal afspelen in een fictief Miami. Dat laatste wordt onder meer bevestigd doordat 'Vice City' in sommige videoclips zichtbaar is. In totaal is er zo'n vijftig minuten aan beelden gelekt.