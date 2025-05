Rockstar Games bevestigt 'begin december' trailer van volgende GTA te tonen

Rockstar Games bevestigt in december de eerste trailer voor de volgende Grand Theft Auto-game te tonen. Bloomberg-journalist Jason Schreier zei woensdagochtend al dat de gamemaker volgende maand een trailer zou uitbrengen.

De ontwikkelaar en uitgever geeft verder geen details over de game of de trailer, los van dat de trailer begin december moet verschijnen ter ere van het 25-jarige bestaan van Rockstar Games. De naam van het spel is officieel nog niet bekend. Eerder op woensdag schreef Bloomberg dat Rockstar deze week de volgende GTA-game zou aankondigen en in december een trailer zou tonen. Volgens eerder gelekte beelden speelt het spel zich af in Vice City en krijgt het een vrouwelijke en een mannelijke hoofdrolspeler. Mogelijk gaat het spel Grand Theft Auto VI heten.