Bloomberg: Grand Theft Auto 6 krijgt vrouwelijke hoofdrolspeler

Grand Theft Auto 6 krijgt volgens bronnen van Bloomberg-journalist Jason Schreier een vrouwelijke hoofdrolspeler. Het zou voor het eerst zijn dat de GTA-franchise een vrouwelijk hoofdpersonage krijgt.

Het personage zou van Latijns-Amerikaanse afkomst zijn en deel uitmaken van een duo geïnspireerd door Bonnie en Clyde, aldus Bloomberg. Daaruit is op te maken dat het andere personage een man is. Dit in tegenstelling tot voorgaande delen uit de franchise, waarin altijd een of meerdere mannen de hoofdrol kregen.

Volgens de bronnen van Schreier heeft deze nieuwe insteek voor de Grand Theft Auto-franchise te maken met een algehele aanpassing van de werkcultuur binnen Rockstar Games. Ooit zou er een 'machocultuur' bij het bedrijf geheerst hebben waarbij veelal 'gedronken en gevochten' werd. Ook zouden er excursies naar stripclubs georganiseerd zijn. Deze bedrijfscultuur in combinatie met extreme werktijden en hoge verwachtingen, die in de industrie als crunch wordt bestempeld, leidde in 2018 tot een protest van honderden werknemers. In 2010 kwam het bedrijf al in opspraak vanwege dezelfde interne problemen.

Rockstar zou ondertussen bijgedraaid zijn, onder meer door de inclusie van een vrouwelijk hoofdpersonage in GTA 6. De nieuwe bedrijfscultuur zou ook blijken uit het feit dat een nog onaangekondigde modus voor GTA Online geschrapt zou zijn. In de 'politie en boef'-modus zouden spelers het kinderspel nabootsen, maar vanwege aanhoudende controverses rondom politiegeweld zou het bedrijf besloten hebben om de modus niet uit te brengen.

Ontwikkelaars letten er volgens de bronnen voortaan op dat er niet 'naar beneden geslagen' wordt; grappen over kwetsbare of anderzijds gediscrimineerde groepen zouden niet meer door de beugel kunnen. Dit zou een ommekeer voor de franchise zijn, aangezien Grand Theft Auto zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot een satirische openwereldfranchise vol grappen over allerlei bevolkingsgroepen, politieke voorkeuren en levensovertuigingen. Eerder verwijderde Rockstar overigens wel al transfobische content uit de GTA V-remasters.

Er is officieel nog weinig bekend over Grand Theft Auto 6, afgezien van het feit dat Rockstar Games eraan werkt. Volgens Schreier en Battlefield-leaker Tom Henderson komt de game op z'n vroegst in 2024 uit, mede omdat Rockstar het welzijn van zijn werknemers meer in acht neemt.